Что нужно для получения банковской гарантии в целях госзакупок

Какие особенности нужно учесть для получения банковской гарантии на обеспечение заявки или на исполнение контракта по Закону № 44-ФЗ?

Одним из условий участия в тендере на государственный или муниципальный заказ является обеспечение заявки банковской гарантией. Это требование Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Закон № 44-ФЗ).

Важно! Но получить банковскую гарантию для тендера по госзакупкам можно только в строго определенных банках. Перечень таких банков размещен на сайте Минфина РФ.

По информации Минфина РФ «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным п.1 ст.45 Закона № 44-ФЗ (с учетом данных Банка России, представленных 28.02.2020)» таких банков на сегодняшний день насчитывается 186. Среди них АО «ЮниКредит» банк, банк «Александровский», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», АО «БКС Банк», АО АКБ «ЦентроКредит».

Банки должны отвечать специальным требованиям, которые установлены Правительством РФ.

В том случае, если Совет директоров Банка РФ принял решение о гарантировании непрерывности деятельности банка, включенного в перечень, то банковская гарантия, выданная таким банком, может обеспечивать заявку. При этом неважно, соответствует ли банк специальным требованиям (п.1.3 ст.45 Закона № 44-ФЗ).

Каким требованиям должны соответствовать банки?

Требования к банкам, которые выдают гарантию для участия в тендере по госзакупкам, установлены Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 440 (ред. от 18.07.2019 г.) «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Так, с 1 января по 31 декабря 2020 г. включительно банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

-наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике ЦБ РФ, по состоянию на последнюю отчетную дату;

-наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Что должно быть указано в банковской гарантии?

В гарантии должны быть указаны (п.4 ст.368 ГК РФ):

дата выдачи;

принципал (должник по обязательствам);

бенефициар (выгодоприобретатель, в пользу которого оформляется гарантия, т.е. заказчик);

гарант (т.е. банк, который выдает гарантию);

основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

срок действия гарантии;

обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

В гарантии может также содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

Требования к банковской гарантии

Банковская гарантия должна соответствовать как требованиям ГК РФ, так и требованиям Закона № 44-ФЗ.

Если банковская гарантия, выданная в обеспечение заявки на участие в электронных конкурсах или аукционе, не соответствует установленным требованиям, то комиссия заказчика может рассмотреть вопрос об отклонении заявки (п.3 ч.4 ст.54.7, п.2 ч.6 ст.69 Закона № 44-ФЗ, информационное письмо Минфина РФ от 30.07.2019 г. № 24-05-05/57198).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать (п.2 ст.45 Закона № 44-ФЗ):

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств;

Размер вознаграждения зависит от вида гарантии, ее обеспечения, суммы и срока предоставления.

Так, размер обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах может быть (п.16 ст.44 Закона № 44-ФЗ):

от 0,5 % до 1 % начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до 20 миллионов рублей;

от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более 20 миллионов рублей.

По общему правилу размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (п.6 ст.96 Закона № 44-ФЗ).

2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

То есть в гарантии нужно предусмотреть обязанность банка выплатить заказчику неустойку за просрочку выплаты по гарантии. При этом ограничивать сумму такой неустойки нельзя (Постановление АС Московского округа от 17.09.2019 г. №А40-226638/2018).

4) условие о том, что исполнением обязательств гаранта является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

5) срок действия банковской гарантии;

Срок действия банковской гарантии для обеспечения заявки на участие в закупке должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок (п.4 ст.44 Закона № 44-ФЗ). А срок действия банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения соответствующих обязательств не менее чем на один месяц (п.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ).

С окончанием определенного в банковской гарантии срока, на который она выдана, прекращается и обязательство банка перед заказчиком по такой гарантии (пп.2 п.1 ст.378 ГК РФ).

6) отлагательное условие;

Само по себе «отлагательное условие» означает, что договор, в котором есть такое условие, после заключения начинает работать не сразу.

Отлагательное условие для банковской гарантии заключается по обязательствам, которые возникнут из контракта уже после его заключения контракта.

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально сопроводить процесс получения банковской гарантии. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем Вас по данному вопросу: