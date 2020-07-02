Ликвидация компании: что делать с документами и печатью (2 часть)

Приняв решение о ликвидации компании, у бизнесменов возникает вопрос о сроках хранения (уничтожения) документации, а также печати (если она есть в компании). Что делать с документами и печатью при ликвидации компании?

Определившись с перечнем документов, которые подлежат уничтожению, члены ликвидационной комиссии должны составить акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Документы, предназначенные для уничтожения, передаются на переработку (утилизацию) с оформлением приемо-сдаточной накладной. В накладной указываются дата передачи, количество сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры.

Компания может самостоятельно (без привлечения сторонней организации) уничтожить документы, например, с помощью шредера (офисного измельчителя бумаги). В этом случае составляется акт об уничтожении документов.

Санкции за непередачу документов в архив

Если ликвидационная комиссия проигнорирует вышеуказанные требования и не передаст документы в архив (либо уничтожит документы с не истекшим сроком хранения), члены комиссии могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности (за сокрытие (уничтожение) официальных документов).

За нарушение норм хранения архивных документов для должностных лиц действует ст.13.20 КоАП РФ, а для отдельных видов компаний (АО, ООО) ответственность установлена ст.13.25 КоАП РФ.

Так, нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Для АО, ООО, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ПИФ, НПФ и пр. нарушение порядка и сроков хранения документов, которые предусмотрены законодательством об АО, ООО влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 500 до 5 000 рублей.

Ответственным за передачу документов лицам может грозить и уголовное наказание в виде (п.1 ст.325 УК РФ):

штрафа до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

обязательных работ на срок до 480 часов либо исправительных работ на срок до 2 лет либо принудительных работ на срок до 1 года;

ареста на срок до 4 месяцев;

лишения свободы на срок до 1 года.

Что делать с печатью?

Для тех компаний, у которых есть печать необходимо соблюсти определенные процедуры ее уничтожения.

Также, как и с истекшей документацией, печать может быть уничтожена:

самостоятельно (силами самой компании);

с привлечением специализированной компании (штемпельной мастерской);

органом по учету печатей (если печать была внесена в государственный реестр печатей).

При уничтожении печати собственными силами, уничтожение также производится членами ликвидационной комиссией.

После уничтожения комиссия составляет акт, в котором указывает:

время и место уничтожения;

состав комиссии; основание уничтожения печатей (штампов);

наименование и оттиски уничтоженных печатей (штампов);

способ уничтожения (изделия из каучука и других полимеров разрезаются на мелкие части или сжигаются, а изделия из металла — опиливаются двумя перекрестными линиями);

заключение комиссии о приведении печати (штампа) в состояние, исключающее возможность восстановления и дальнейшего использования; подписи членов комиссии.

В случае уничтожения печатей по договору специализированными организациями печати (штампы) сдаются в соответствующую организацию.

Ликвидируемой организации выдается акт об уничтожении, на обороте которого проставляется оттиск уничтоженных печатей и штампов.

Акты об уничтожении с оттиском старой печати необходимо хранить на случай возникновения споров по сделкам, отчетам и другим документам, которые скреплены данной печать.

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