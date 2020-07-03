Арест расчетного счета судебными приставами

В каких случаях и в каком порядке судебные приставы вправе налагать арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компании в банках?

Полномочия судебных приставов регламентируются Федеральными законами от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» и от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее по тексту — Закон № 229-ФЗ).

Принудительное исполнение судебных актов возлагается на соответствующие службы судебных приставов, непосредственное осуществление функций по исполнению судебных актов возлагается на судебных приставов-исполнителей (ст.5 Закона № 229-ФЗ).

Судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения судебных актов обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов (ст.12 и ст.13 Закона № 118-ФЗ).

Важно! Судебный пристав-исполнитель имеет право налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках (абз.7 п.2 ст.12 Закона № 118-ФЗ).

Арест расчетного счета (в отличие от блокировки) означает незамедлительное прекращение всех расходных операций.

Законодательством об исполнительном производстве различают два вида ареста:

как самостоятельная мера принудительного исполнения, применяемая исключительно во исполнение судебного акта об аресте имущества (п.5 ч.3 ст.68 Закона № 229-ФЗ);

накладываемый на имущество должника в целях обеспечения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях (ст.80 Закона № 229-ФЗ), т.е. как обеспечительная мера.

Основания для ареста счета судебными приставами

Распространенной причиной ареста расчетного счета является непогашенная задолженность перед кредиторами. По письменному заявлению взыскателя и на основании исполнительного листа судебным приставом-исполнителем выносится постановление о возбуждении исполнительного производства.

Судебный пристав направляет постановление как взыскателю, так и должнику. По истечении пятидневного срока для добровольного исполнения судебный пристав обязан принять меры по принудительному взысканию задолженности (п.12 ст.30 Закона № 229-ФЗ). Далее судебный пристав выносит постановление об обращении взыскания и направляет его в обслуживающие банки, где есть расчетные счета компании.

Важно! Обслуживающий банк должен незамедлительно исполнить требования судебного пристава о взыскании денежных средств и в течение трех дней отчитаться взыскателю или судебному приставу об их исполнении (п.5 ст.70 Закона № 229- ФЗ).

Какие документы предъявляются в банк для ареста расчетного счета?

Арест расчетного счета производится на основании предъявленных банку следующих исполнительных документов, приведенных в гл.2 Закона № 229-ФЗ.

Например

Таких как:

исполнительные листы;

судебные приказы;

удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;

постановления судебного пристава-исполнителя.

Аресту подлежат средства на счете в размере, указанном в исполнительном документе (например, в судебных актов и приказах, исполнительных листах).

Если денежные средства отсутствуют либо их недостаточно, банк продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем (п.6 ст.81 Закона № 229-ФЗ).

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в очередности, приведенной в п.2 ст.855 ГК РФ.

Например

На основании постановления судебного пристава-исполнителя (в рамках исполнительного производства по возмещению вреда чужому имуществу) наложен арест на денежные средства компании. На расчетный счет компании поступили денежные средства на выплату заработной платы работников. Вправе ли компания сначала перечислить с расчетного счета денежные средства на текущую заработную плату работникам?

Важно! Арест расчетного счета должника не нарушает принцип очередности списания денежных средств (Письма Минфина РФ от 04.03.2013 г. № 03-02-07/1/6344, от 11.05.2012 г. № 03-02-07/1-118).

Это означает, что при наложении судебным приставом-исполнителем ареста в рамках исполнительного производства по взысканию платежей, списание которых осуществляется в пятую очередь, расчетные документы по перечислению платежей, относящихся к первой, второй, третьей и четвертой очереди, исполняются в первоочередном порядке по мере поступления денежных средств на счет клиента банка.

То есть банк в первую очередь банк перечислит с расчетного счета должника денежные средства на выплату текущей заработной платы работникам, а потом по исполнительному листу.

В том случае, если банком будет нарушена очередность списания денежных средств, должник вправе взыскать с банком убытки (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.11.2013 г. №А03-20390/2012).

Снятие ареста с расчетного счета

Снятие ареста с расчетного счета осуществляется по следующим основаниям:

списание в пользу взыскателя суммы денежных средств, приведенных в исполнительном листе;

получение от взыскателя заявления о прекращении взыскания;

получение от судебного пристава постановления о снятии ареста и об окончании исполнительного производства.

На стадии исполнительного производства должник может мирным путем урегулировать задолженность перед кредиторами, подписав мировое соглашение.

На практике встречаются ситуации, когда в результате бездействия, допущенного судебным приставом, банк, в котором открыт расчетный счет компании-должника, не получает копии постановлений о снятии ареста и об окончании исполнительного производства. Указанное бездействие нарушает требования Закона № 229-ФЗ и права должника, не имеющего возможности осуществлять расчетные операции по данному счету, и дает право должнику обжаловать бездействия судебных приставов в судебном порядке (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.08.2015 г. №А32-5628/2015).

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