Как устроиться на работу с видом на жительство

Найти высокоспециализированного специалиста — не так просто. Но даже если и получилось найти такого кандидата, у него может быть иностранное гражданство. Как правильно оформить трудовые отношения, если у сотрудника есть только вид на жительство?

Вид на жительство — это документ, дающий право постоянно проживать и работать на территории Российской Федерации. Такой документ всегда выдавался на 5 лет, с возможностью его продления. Но, с 1 ноября 2019 года появилась возможность получения бессрочного вида на жительство. Он приравнивается к российскому паспорту и соответственно меняется в 14,20 и и 45 лет, а также при смене фамилии и порче документа. Исключение составляют высококвалифицированные специалисты, которым вид на жительство выдается на срок действия разрешения на работу, а также членам их семей.

Важно! При приеме на работу необходимо предоставить вид на жительство, а также перечень других документов, согласно 65 статье Трудового Кодекса Российской Федерации.

Вид на жительство и трудоустройство

Прием на работу иностранных граждан с видом на жительство в России, особо не отличается от трудоустройства россиян. Но, заключая договор, работодатель обязан поставить в известность миграционную службу в течение трех дней с момента заключения трудового договора. Если вы это проигнорируете, или пропустите сроки, придется заплатить штраф. Согласно пункту 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по г. Москве сумма штрафа может составлять от пяти тысяч до одного миллиона рублей. На физические лица накладывается штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, на должностные — от 35 000 до 70 000, на юридические лица — от 400 000 до 1 000 000 рублей.

Там же прописана возможность административного приостановления деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Важно! При трудоустройстве иностранного гражданина, у которого в РФ есть вид на жительство — дополнительные разрешения не нужны. Кроме того, необходимость в трудовом патенте и разрешении на работу также отпадает. Это прописано в части 4 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Процедура оформления на работу лица с видом на жительство

Чтобы официально оформить лицо с видом на жительство, необходимо:

1. запросить необходимый перечень документов. Базовый пакет составляют паспорт или удостоверение личности, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, вид на жительство и трудовая книжка.

2. проверить действительность документов

3. ознакомить соискателя с внутренними документами

4. заключить трудовой договор. Он может быть как срочный, так и бессрочный

5. издать приказ

6. ознакомить сотрудника с приказом в течении трех дней с момента начала работ

7. поставить в известность миграционную службу не позднее чем через три рабочих дня с момента заключения договора

8. сделать запись в трудовой книжке

Важно! Трудовая книжка должна быть российского образца. Если у сотрудника иностранная трудовая книжка или она вообще отсутствует, необходимо оформить российскую.

9. оформить на сотрудника личную карточку российского стандарта

Отсутствие гражданства — не повод отказывать соискателю в месте работы. Особенно если речь идет о высококвалифицированном специалисте, у которого есть вид на жительство в России. Отметим, что в Российской Федерации создана правовая база и урегулирован институт приема на работу лиц с видом на жительство. Никакие дополнительные трудности и лишние проблемы работодателю не грозят. Кроме того, сотрудник, имеющий вид на жительство получает социальные гарантии охрану своих прав российским законодательством.

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