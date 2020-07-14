Блокировка банковского счета по решению суда

В каких случаях суд может принять решение об аресте или приостановлении операций по банковским счетам?

По общему правилу, ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в определенных случаях (ст.858 ГК РФ). При этом зачисление денежных средств на банковский счет осуществляется без ограничений.

На основании решения суда банковский счет компании может быть арестован (например, в качестве обеспечительной меры) либо приостановлены операции по такому счету.

Наложение ареста на банковский счет

На денежные средства и иные ценности компании, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения. Аналогичные правила об аресте денежных средств содержатся и в иных нормативных правовых актах (ст.27 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», далее по тексту — Закон № 395-1).

Важно! При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, вкладах (либо на остаток электронных денежных средств) банк незамедлительно по получению решения суда о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.

Таким образом, арест налагается на конкретную денежную сумму, находящуюся на расчетном счете, в целях обеспечения ее сохранности для последующего взыскания.

Самой распространенной причиной блокировки счета компании является взыскание просроченного долга перед контрагентами, государственными органами, банками. Например, кредитор может подать исковое заявление на компанию — должника в суд. Суд выносит решение взыскать в пользу кредитора сумму долга. На основании решения суда банком накладывается арест на денежные средства, находящиеся на счетах клиента.

Обеспечительные меры (в т.ч. арест денежных средств на банковском счете) допускаются, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения значительного ущерба заявителю.

Следует отметить, что АПК РФ не определяет конкретных условий, при наличии которых арбитражный суд может принять обеспечительные меры. То есть оценка обоснованности и необходимости их принятия производится судом по внутреннему убеждению, основанному на изучении всех обстоятельств дела.

Как предусмотрено ст.91 АПК РФ, судом одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

Пример № 1

Налоговой инспекцией в отношении компании проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой начислены недоимка по налогам, пени и штрафы на сумму более 1,6 млрд рублей.

Инспекция обратилась в арбитражный суд о принятии в отношении компании в порядке ст.90 АПК РФ срочных временных мер, направленных на обеспечение погашения недоимки.

Как полагала компания, обеспечительные меры (арест денежных средств) не могут быть признаны разумными и обоснованными, поскольку в их совокупности лишают ее возможности вести предпринимательскую деятельность по купле-продаже и поставке транспортных средств.

Но суды не удовлетворили жалобу компании, поскольку компанией не было приведено документальных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер позволит сохранить баланс публичных и частных интересов заинтересованных лиц (Постановление АС Северо-Западного округа от 22.05.2018 г. №А56-68022/2016).

Важно! Также не является основанием для отмены ареста денежных средств, довод компании о невозможности пользоваться денежными средствами, на которые наложен арест, а также затруднение исполнения обязательств компании перед третьими лицами, в том числе обязательств по уплате налогов и сборов, выплате сотрудникам заработной платы, вследствие принятых обеспечительных мер (Постановление АС Центрального округа от 20.04.2017 г. №А62-2585/2014).

Арест может быть наложен на расчетный счет и судебными приставами в рамках возбуждения исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель имеет право налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках (абз.7 п.2 ст.12 Федерального закона № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»).

Приостановление операций по банковскому счету

Помимо ареста счета, банк по решению суда может приостановить операции по банковскому счету.

Так, по решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ (абз.3 ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Важно! То есть банк может приостановить операции по банковскому счету по решению суда на основании заявления Росфинмониторинга РФ.

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