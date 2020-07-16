Договор строительного подряда: нюансы

В современной России договор строительного подряда считается важным составляющим правоотношений между гражданами и регламентируется статьями ГК Российской Федерации.
Договор строительного подряда — соглашение, обязующее подрядчика за предусмотренную цену в оговоренный договором промежуток времени выполнить строительные работы по заданию заказчика.
Смотрите далее в материале подготовленным юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.
1.Что может быть предметом договора подряда на строительные работы
2. Срок в договоре строительного подряда.
3. Права и обязанности заказчика.
4. Права и обязанностями подрядчика.
5. Сотрудничество с инженерной организацией.