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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Договор строительного подряда: нюансы

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В современной России договор строительного подряда считается важным составляющим правоотношений между гражданами и регламентируется статьями ГК Российской Федерации.

Договор строительного подряда — соглашение, обязующее подрядчика за предусмотренную цену в оговоренный договором промежуток времени выполнить строительные работы по заданию заказчика.

Смотрите далее в материале подготовленным юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.

1.Что может быть предметом договора подряда на строительные работы

2. Срок в договоре строительного подряда.

3. Права и обязанности заказчика.

4. Права и обязанностями подрядчика.

5. Сотрудничество с инженерной организацией.

 