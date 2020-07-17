Что делать работодателю, если работник заболел коронавирусом (2 часть)

Сегодня мы предложим говорить о том, какие действия должен предпринять работодатель, если его сотрудник вдруг заболел коронавирусом?

Первую часть читайте здесь.

Сразу отметим, что действия работодателя при заболевании сотрудника различаются в зависимости от режима работы заболевшего сотрудника.

В нашем видео Вы узнаете:

1. Работник на «удаленке».

2. Нужно ли куда-то сообщать?

3. Работник в офисе.

4. Контактные лица, кто это?

5. «Домой, пора домой....»

6. Все на «удаленку»!

7. Дезинфекция помещений и пр.

8. Если симптомы COVID-19, появились на работе

9. Отстранен, значит от COVID-19 сохранен

10. «Без бумажной волокиты — никуда»

Смотрите об этом в материале подготовленом Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.