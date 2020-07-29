Как получить ипотеку иностранным гражданам в России

Сегодня мы продолжим говорить о получении ипотеки в России иностранными гражданами.
Первую часть смотрите здесь.
Несмотря на то, что Центробанк разработал меры по поддержке ипотечного кредитования граждан в условиях пандемии коронавируса (Информационное сообщение ЦБ РФ от 20.03.2020 г.), ставки по ипотеке в России достаточно высоки по сравнению с зарубежными странами.
- По каким причинам банки могут отказать иностранному заемщику?
- Какие сегодня есть предложения на рынке ипотечного кредитования для иностранцев?
- И самое главное, как повысить шанс на получение ипотеки?
Смотрите далее в видео, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.