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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Как получить ипотеку иностранным гражданам в России

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Сегодня мы продолжим говорить о получении ипотеки в России иностранными гражданами.

Первую часть смотрите здесь.

Несмотря на то, что Центробанк разработал меры по поддержке ипотечного кредитования граждан в условиях пандемии коронавируса (Информационное сообщение ЦБ РФ от 20.03.2020 г.), ставки по ипотеке в России достаточно высоки по сравнению с зарубежными странами.

  • По каким причинам банки могут отказать иностранному заемщику?
  • Какие сегодня есть предложения на рынке ипотечного кредитования для иностранцев?
  • И самое главное, как повысить шанс на получение ипотеки?

Смотрите далее в видео, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.