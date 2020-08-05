Как разделить общие долги супругов при банкротстве (2 часть)

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Любое физическое лицо, имеющее долги перед кредиторами в сумме более 500 тысяч рублей и имеющее просрочку платежей более чем 3 месяца, вправе объявить себя банкротом (подать заявление в суд). Процедура банкротства физического лица может иметь неблагоприятные последствия для близких людей (в т.ч. и бывших супругов).

Как определить общее имущество супругов?

При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (например, брачным контрактом). Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п.1, 3 ст.39 СК РФ).

Если у супругов нет общих долгов (например, по кредитному договору), то полученные деньги за реализованное имущество в доле, приходящейся на супруга должника, поступают в конкурсную массу.

Оставшаяся часть выплачивается второму супругу. Но это идеальный вариант, когда нет общих долгов супругов, а выручки от реализации имущества хватает для погашения задолженности перед кредиторами. В том случае, если долги перед кредиторами не удалось погасить за счет стоимости реализованного имущества супруга должника, взыскание обращается на долю второго супруга.

Кроме того, Пленум ВС № 48 разъяснил, что не все имущество, приобретенное в браке, является общим. Бывают ситуации, когда другой супруг не работает и имущество приобреталось на личные деньги второго супруга. В подобных ситуациях имущество не считается общим.

Как определить общие долги супругов?

Не всегда общими для супругов являются долги. Так, Семейный кодекс разграничивает обязательства одного из супругов и общие обязательства супругов (п.1 ст.45 СК РФ). То есть допускается существование у каждого из супругов собственных обязательств.

Важно! В случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим в случае, если полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 03.03.2015 г. № 5-КГ14-162).

Как показывает судебная практика, обязательство супругов по требованиям, вытекающим из договора займа, признается общим обязательством супругов, поскольку установлены расходование заемных денежных средств на нужды семьи, а также осведомленность супруги должника о наличии заемных обязательств (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.01.2020 г. №А33-31974/2017).

Например, в одном из споров супруг на себя оформил кредит на приобретение квартиры, которая впоследствии была оформлена в общую совместную собственность с супругой. По кредиту, возникшему в период брака, обязанность исполнения которого после прекращения брака лежит на одном из бывших супругов, супруг- заемщик вправе требовать от бывшего супруга компенсации соответствующей доли фактически произведенных им выплат по кредитному договору.

В данной ситуации полученный кредит был использован на нужды семьи, поэтому и долги являются общими (Решение Московского районного суда г. Казани от 15.04.2019 г. № 2-1392/2018).

Но сам факт заключения договора займа в период брачных отношений не свидетельствует о получении денежных средств на нужды семьи. Если супруг их использовал по своему назначению, то денежные средства, полученные им по договору займа, являются его личными обязательствами и включению в состав общих долгов супругов не подлежат (Решение Ногинского городского суда (Московская область) от 21.11.2019 г. № 2-4649/2019).

То есть юридически значимым при рассмотрении данного требования обстоятельством является выяснение обстоятельств расходования денежных средств, на нужды семьи. Понятие «нужды семьи» не раскрывается в Семейном кодексе и носит оценочный характер. Бремя доказывания трат лежит на стороне, претендующей на распределение долга. В российском законодательстве отсутствует презумпция наличия совместного долга супругов — наоборот, долг считается индивидуальным, пока не будет доказано, что денежные средства по нему были потрачены на нужды семьи, а кредитор не доказал указанное обстоятельство (Постановление АС Северо-Западного округа от 20.03.2020 г. №А21-3927/2017).

Например, расходы в интересах семьи (нужды семьи) — это строительство дома, дачи, покупка квартиры, земельного участка, расходы на образование детей, второго супруга, приобретение автомобиля (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.03.2020 г. №А03-12977/2016).

Важно! При этом факт траты денежных средств на нужды семьи должен быть документально подтвержден (Постановления АС Уральского округа от 10.06.2020 г. №А34-13779/2018, Московского округа от 23.01.2020 г. №А40-246171/2015).

Реализация общего имущества не учитывает интересы должника или интересы находящихся на его иждивении лиц

Если супруг (бывший супруг) полагает, что реализация общего имущества при банкротстве не учитывает интересы этого супруга и (или) интересы находящихся на его иждивении лиц, в том числе несовершеннолетних детей, то он вправе обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в процедуре банкротства (п.7 Пленума ВС № 48).

То есть сначала судом будет осуществлен раздел имущества (не в рамках банкротства), а потом уже будет продажа разделенного имущества в процедуре банкротства.

Признание недействительной сделки, совершенной супругой должника-банкрота

По общему правилу всё, что было передано должником (или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником), а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения (п.1 ст.61.6 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Пленум ВС № 48 подтвердил возможность оспаривания сделок в рамках банкротства, совершенных не только самим должником, но и супругом должника.

Например, супругой должника было приобретено транспортное средство Ниссан Pathfinder в период брака с должником. Впоследствии транспортное средство (менее чем за год до подачи заявления о банкротстве супруга) было продано по цене 180 тыс. рублей первому покупателю, который в конечном итоге перепродал его за 1,050 млн рублей.

В суде финансовым управляющим супруга-должника был представлен отчет об оценке, согласно которому рыночная стоимость транспортного средства на момент заключения договора купли-продажи составила 1,370 млн рублей.

Таким образом, супруга должника-банкрота произвела сделку по отчуждению имущества, на которое распространяется режим совместной собственности супругов, в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом. Сделка была признана недействительной и на рыночную стоимость автомобиля должна быть увеличена конкурсная масса (Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2020 г. №№ 16АП-359/2017, А22-4307/2016).

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