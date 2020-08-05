Новые ставки и лимиты по УСН

Сегодня мы поговорим о принятых не так давно изменениях, для компаний и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Сейчас упрощенец теряет право на применение УСН как только его доходы достигнут 150 млн рублей или средняя численность работников окажется больше 100 человек.

Новый Закон позволит большему числу бизнесменов применять УСН. С этой целью разработан новый порядок применения повышенных ставок при достижении упрощенцами определенной величины доходов и средней численности работников.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в конце 2019 года, однако его рассмотрение из-за пандемии коронавируса затянулось более чем на полгода. Плавный переход на повышенную ставку налога должен заработать уже в 2021 году.

1. Ставки единого налога при УСН

2. Лимиты по УСН

3. Когда применяется повышенная ставка по УСН «Доходы»?

4. Когда применяется повышенная ставка по УСН «Доходы — расходы»?

5. Как рассчитать повышенную ставку налога?

6. Если бизнес сократился?

7. Есть ли смысл применять повышенную ставку по УСН?

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.