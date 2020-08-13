Аннулирование разрешения на работу

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Какие причины являются основанием для аннулирования ранее выданного разрешения на работу?

Разрешение на работу может быть аннулировано, если иностранец:

5) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления на территории РФ либо за ее пределами;

Иностранцы обязаны соблюдать законы государства, в котором они проживают или находятся, и с уважением относиться к обычаям и традициям народа этого государства. Так гласит статья 4 Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 1985 года.

Важно! Как подчеркнул КС (Постановление от 19.03.2003 г. № 3-П), непогашенная или неснятая судимость служит основанием для оценки личности и совершенных ею преступлений как обладающих повышенной общественной опасностью.

И поэтому само по себе семейное положение мигранта, обеспеченность его жильем, работой и наличие родственников, проживающих на территории России и имеющих гражданство РФ, не влечет в безусловном порядке признание решений суда как нарушающих его права на уважение личной и семейной жизни (Кассационное определение ВС РФ от 26.02.2020 г. № 75-КА19-9).

6) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства РФ в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ;

Один из мигрантов обращался в КС по поводу незаконности данного положения, поскольку, по его мнению, оно позволяет аннулировать ВНЖ иностранца, привлеченного к административной ответственности в качестве ИП (работодателя). Однако КС отказал в принятии жалобы к рассмотрению. Названное положение во взаимосвязи со ст.18.15 КоАП призвано стимулировать соблюдение иностранцами миграционного законодательства и не допускать его неоднократное нарушение в течение ограниченного промежутка времени (одного года).

При этом совершение административных правонарушений иностранцем — ИП, выступающем в качестве работодателя, несет, по крайне мере, не меньшую общественную опасность (Определение КС РФ от 24.10.2019 г. № 2942-О).

Тем не менее, судами при вынесении решения принимается во внимание характер совершенного правонарушения. И суды, учитывая обстоятельства (например, административные правонарушения не являются однородными, не посягают на общественный порядок и общественную безопасность, не связаны с незаконным оборотом наркотических средств, получены положительные рекомендации соседей о семье мигранта) отменяют решения МВД об аннулировании разрешения на временное проживание (Определение ВС Республики Башкортостан от 08.02.2017 г. № 33а-2480/2017 и Ростовского областного суда от 19.04.2017 г. № 33а-6597/2017).

7) выехал из РФ в иностранное государство для постоянного проживания;

8) находится за пределами РФ более шести месяцев;

9) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;

Приказом Минздрава РФ от 29.06.2015 г. № 384н утвержден «Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в РФ» (далее по тексту — Перечень), в котором указан порядок подтверждения наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на работу в РФ.

Важно! COVID-19 внесен в список заболеваний, при которых не выдается или аннулируется патент, РВП, ВНЖ или разрешение на работу.

Это означает, что при прохождении медкомиссии для получения разрешения на работу будут проверяться не только анализы на наличие ВИЧ-инфекции, проказы, сифилиса и иных инфекционных заболеваний, но и анализ на COVID-19.

Между тем ряд представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, таких как: туберкулез, лепра и сифилис, входящие в Перечень, являются излечимыми.

Как отмечал КС РФ, установление факта излечения от туберкулеза, может стать основанием для отмены решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории РФ и получения им разрешения на въезд в РФ (Определения от 23.06.2015 г. № 1297-О и от 29.09.2015 г. № 1848-О). Поэтому если мигрант заболел, например, туберкулезом, то данный факт не является безусловным основанием для аннулирования разрешения на работу.

На практике бывают ситуации, когда иностранцы делают справку об отсутствии инфекционных заболеваний в частном медицинском центре. Однако эта справка не спасет мигрантов от аннулирования разрешения на работу.

В 2018 году была попытка в Верховном суде оспорить право оформления сертификата об отсутствии у иностранца ВИЧ-инфекции в частном центре, поскольку это создает ограничения и дискриминирующие условия для компаний частной системы здравоохранения.

Попытка не увенчалось успехом и ВС РФ подтвердил право проводить осмотр и медицинские исследования врачами-инфекционистами только государственной и муниципальной систем здравоохранения (Решение ВС РФ от 15.01.2018 г. №АКПИ17-1083).

10) не достиг возраста восемнадцати лет.

11) принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ или решения о неразрешении въезда в РФ данного иностранного гражданина;

Иностранцы из стран ближнего зарубежья нередко вовлечены в торговлю запрещенными веществами (например, наркотиками). И в этом случае для таких мигрантов наступает уголовная ответственность.

Так, мигрант из Украины приговором суда был признан виновным в совершении преступлений (связанных с незаконным оборотом наркотических средств) и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Распоряжением Минюста РФ пребывание (проживание) в России признано нежелательным. Иностранец дошел до Верховного суда, пытаясь оспорить решение об его выдворении из России, поскольку, по его мнению, суд вынес решение без учета наличия у него проживающей в России семьи, а также утраты социальных связей на территории Украины.

Но суд не отменит распоряжение МВД о нежелательности пребывания (проживания) в РФ и решение о депортации из РФ, если установит, что иностранец, пребывая на территории РФ, лояльности к правопорядку РФ не проявлял и законы РФ не соблюдал, умышленно совершал на территории РФ преступления (Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 27.02.2019 г. № 77-КГ18-25).

12) непредставления им в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в течение 30 календарных дней со дня выдачи ему разрешения на работу документа, подтверждающего владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ, в определенных законом случаях;

13) если иностранец передавался иностранным государством РФ в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии;

14) если иностранец не предпринял действий, требуемых для такого продления в соответствии с законом, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, подлежат прекращению.

15) представления работодателем в МВД поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине;

16) поступления в МВД, выдавшие данному иностранному гражданину разрешение на работу, заявления данного иностранного гражданина об аннулировании выданного ему разрешения на работу.

Информация об аннулированных разрешениях на работу, а также о разрешениях на работу, срок действия которых истек, размещается в информационных системах общего пользования в порядке, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче или об аннулировании разрешения на работу либо истечения срока действия разрешения на работу.

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