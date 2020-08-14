Как проверить контрагента в кризис?

Налогоплательщики давно смирились с тем, что государство фактически перекладывает на добросовестного налогоплательщика риск неисполнения налоговых обязательств его контрагентом.

Чтобы впоследствии избежать негативных налоговых, гражданско-правовых последствий в результате операций с «проблемным» партнером, необходимо собрать досье на контрагента.

Алгоритм проверки контрагента предполагает получение наиболее полной информации о нем из открытых источников. Отметим, что неосуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени является риском самого налогоплательщика, ведь все неблагоприятные последствия такой ненадлежащей организации своей деятельности несет сама компания (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.05.2016 г. №А75-10708/2015).

Проведенная проверка контрагента в будущем обезопасит компанию от возникновения безнадежных долгов и мошеннических схем.

Крупные компании могут себе позволить приобрести доступ на одно или несколько рабочих мест к базе налоговиков и получить всю бухгалтерскую отчетность компании. Стоимость одного рабочего места к базе налоговиков составляет 200 тысяч рублей (постановление Правительства РФ от 25.06.2019 г. №811). Бесплатно можно получить бухгалтерскую отчетность у Росстата, но только за 2018 год и ранее.

Можно проверить любого контрагента и в других платных сервисах (например, в платном сервисе «Главбух Контрагенты», «Мое дело» и т.д.).

Однако малый и средний бизнес (особенно пострадавшие сегменты отрасли от пандемии коронавируса) не в состоянии оплачивать платные ресурсы.

В этом случае можно воспользоваться бесплатными сервисами, а также запросить у контрагента определенный пакет документов.

Как бесплатно получить информацию о потенциальном контрагенте?

Для этого можно воспользоваться бесплатными сервисами.

На сайте Федресурсаможно получить общую информацию о компании в отношении:

исполнительного органа;

об имуществе;

правопредшественников;

правопреемников.

На этом же сайте можно получить информацию из единого федерального реестра сведений о банкротстве, а также посмотреть данные о лицензиях, залоге контрагента. Если потенциальный контрагент значится в реестре (в отношении него введена процедура банкротства), то навряд ли стоит начинать договорные отношения с ним.

С помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» можно получить сведения о компании в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Также получить информацию о контрагенте можно на официальном сайте ФНС РФ в подразделе «Прозрачный бизнес». В этой вкладке можно получить следующие сведения (достаточно «провалиться» в каждый из подразделов):

о юридических лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, публикуемые в журнале «Вестник государственной регистрации»;

о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;

о дисквалифицированных лицах и о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;

адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами («массовый адрес»);

о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;

о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует;

о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и (или) не представляющих налоговую отчетность более года;

о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц (для выявления «массового» руководителя).

На этом же сайте можно посмотреть сведения о дисквалификации руководителя контрагента, а также о том, не является ли директор компании номинальным руководителем. Для этого нужно ввести название компании или ОГРН компании. Сведения обновляются налоговиками 1 раз в неделю.

При отсутствии реквизитов поиска выдается полный перечень сведений о физических лиц, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц. Сведения обновляются налоговиками 1 раз в неделю.

Кроме того, можно воспользоваться сервисом http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 (список недействительных паспортов, который может использоваться любым заинтересованным лицом или организацией).

Информацию о судебных баталиях контрагента можно получить на сайте Картотека арбитражных дел либо на сайте ГАС «Правосудие». Но помните, что:

информацию о контрагенте можно получить либо по наименованию компании (но в этом случае не всегда точно срабатывает поиск) либо по ИНН либо ОГРН компании. Бесплатный сервис позволяет узнать о том, в каких судебных баталиях участвует контрагент, а также характер и цена споров;

не все дела публикуются на сервисах, а в системе ГАС «Правосудие» дела размещаются с задержкой на неделю и более.

Сведения о том, возбуждено ли в отношении контрагента исполнительное производство, можно найти на сайте ФССП.

Для получения сведений о контрагенте необходимо знать точное наименование компании и не ограничивать поиск одним регионом (исполнительные производства могут быть и в других субъектах РФ).

Еще один полезный сервис - реестр недобросовестных поставщиков. На сервисе ФАС размещается информация о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях). Полученные сведения можно сгруппировать на реестры:

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (44-ФЗ);

недобросовестных поставщиков (223-ФЗ);

недобросовестных подрядных организаций (ПП РФ 615).

На данном сервисе нет возможности посмотреть историю включения/исключения компании из реестра. То есть если компанию уже исключили из реестра, то о ней запись полностью удаляется.

Полезным является сервис Росреестра, где можно посмотреть информацию об объектах недвижимости, транспортных средств контрагента (в т.ч. об имеющихся обременениях, например, аресте на имущество). Реестр заложенного имущества можно отыскать по ссылке: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index. Такая информация особенно актуальна в случае планирования с контрагентом сделок по купле-продаже имущества.

Какой пакет документов запросить у контрагента?

Кроме данных из электронных сервисов, необходимо запросить у контрагентов заверенные копии следующих документов:

устав организации;

свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

решение об избрании (назначении) руководителя организации;

паспорт руководителя потенциального контрагента;

выписку из ЕГРЮЛ;

бухгалтерскую и налоговую отчетность за год, предшествующий году заключения сделки.

Копию паспорта желательно сличить с оригиналом или проверить подлинность на сайте ФМС РФ.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Например, в ряде случае необходимо запросить лицензию на осуществление контрагентом лицензируемого вида деятельности.

Не лишним будет и обзвон по представленным контрагентам телефонам, осмотр офиса контрагента (при возможности).

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