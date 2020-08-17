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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Как бесплатно проверить контрагента в кризис? Часть 2

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Чтобы не допустить появления безнадежных долгов, обезопасить себя от сотрудничества с недобросовестными партнерами, компания должна тщательно проверять потенциальных контрагентов.

Сегодня мы продолжим говорить о бесплатных ресурсах по проверке контрагентов, а также приведем список документов, которые желательно запросить у компаний, для того чтобы обезопасить свой бизнес и снизить налоговые риски.

«Массовость» руководителя контрагента можно проверить на сайте ФНС.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц. Сведения обновляются налоговиками 1 раз в неделю.

При отсутствии реквизитов поиска выдается полный перечень сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Также в видео:

  1. Список недействительных паспортов
  2. Сайты Картотека арбитражных дел и ГАС «Правосудие»
  3. Сайт ФССП
  4. Реестр недобросовестных поставщиков на сервисе ФАС
  5. Сервис Росреестра
  6. Сайт Реестр залогов
  7. Какой пакет документов запросить у контрагента?

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально помочь в проверке потенциальных контрагентов. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем вас по данному вопросу:

 