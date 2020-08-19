Чем лизинг отличается от кредита?

Для человека непосвященного понятия лизинга и кредита звучат примерно одинаково — что-то вроде денежного займа, только под разными «соусами». Но не все так просто. Эти два финансовых инструмента имеют свои корневые отличия друг от друга, плюсы и минусы. Об этом и пойдет речь в статье.

Договор лизинга

При лизинге компания, предоставляющая такую услугу, вначале приобретает для своего клиента требуемое ему имущество (транспорт, оборудование, недвижимость), а затем передает это имущество во временное пользование последнему.

Иными словами, по договору лизинга клиент становится долгосрочным арендатором, который оплачивает аренду до момента полного погашения стоимости переданного ему имущества, включая проценты за пользование. После этого право собственности на полностью оплаченное имущ-во переходит от лизинговой компании клиенту.

Кредитный договор

При кредитовании, банк (иная финансовая организация) предоставляет клиенту под проценты денежный заем, который тот вправе расходовать по своему усмотрению. При этом клиент ежемесячно возвращает банку определенную сумму до полного ее погашения.

Главные отличия

Таким образом, корневое отличие лизинга от кредита — предмет передачи: при лизинге — это конкретное имущество, при кредите — деньги.

Также различие будет и в процентах, которые клиенту необходимо будет отдать.

Лизинг — это, как правило, «игра в долгую». Поэтому проценты, которые включают в себя расходы и прибыль лизинговой компании, более низкие, чем при кредитовании (как правило, от 4 до 22%, при кредите — 10-30%). Итоговая сумма разбивается на весь арендный срок с выплатой по определенному графику.

Достоинства и недостатки лизинга

Итак, чем же привлекателен лизинг в сравнении с кредитом:

длительность (до 10 лет), позволяющая комфортно расплатиться с другой стороной договора;

более низкая процентная ставка;

можно приобрести подержанное имущество;

гибкий график платежей: есть возможность продлить или списать стоимость имущества с учетом его физизноса);

право на возврат НДС с лизинговых платежей (для юрлиц);

более быстрый срок рассмотрения;

более лояльное отношения к клиенту (требования гораздо мягче, чем в банке).

Однако у медали всегда есть обратная сторона. У лизинга это:

клиент не собственник имущества и не вправе им распоряжаться по своему усмотрению;

лизингодатель — собственник имущества до конца срока аренды, со всеми вытекающими последствиями. Так, банкротство лизингодателя грозит клиенту потерей взятого в лизинг имущества;

платежи облагаются НДС.

Достоинства и недостатки кредита

Однако кредиту тоже есть, чем «ответить» лизингу. К его плюсам относятся:

купленное в кредит имущество сразу становится собственностью клиента. Он может распоряжаться таким имуществом по своему усмотрению, включая продажу (если только, оно не является залогом по кредиту);

имущество, купленное в кредит, не может быть изъята у клиента, который выполняет свои кредитные обязательства;

меньший срок договора. При беспроблемном погашении позволяет быстрее освободиться от обязательств.

Главный недостаток — негибкость кредитных условий: платить надо точно в срок и строго определенную сумму.

Что выгоднее для юрлиц?

Очевидно, что лизинг с его плюсами будет выгоден именно юрлицам. И вот почему:

позволяет арендовать любое имущество, требуемое для ведения бизнеса, причем на длительный срок и под щадящие проценты;

выплаты производятся по удобной для юрлица схеме (можно включать в расходные операции), позволяющий минимизировать налоговую нагрузку;

по окончанию договора имущество переходит в собственность.

Важный нюанс: зачастую лизингодатель готов получить первый взнос, только после того, как взятое в лизинг имущ-во начнет приносить прибыль.

Что более выгодно для физлиц?

Здесь ответ не столь очевиден. Например, при покупке автомобиля. На кредитном рынке существует множество выгодных условий и при желании, можно найти вполне подходящий вариант. Более того, автомобиль сразу же становится собственностью заемщика. В некоторых случаях кредит возможен и для подержанных автомобилей.

Важный нюанс: в некоторых случаях кредит, с его жесткими требованиями к заемщику, получить сложнее, чем заключить договор лизинга.

Минусом лизинга для физлиц становится:

высокое налогообложение, в отличие от юрлиц;

собственником до конца договора остается лизингодатель.

Как определиться

Чтобы принять выгодное, а значит, правильное решение, заемщику необходимо принять во внимание ряд нюансов. А именно:

свою кредитную историю: нет ли на кредитном небе нежелательных, затрудняющих получение займа облачков;

каковы будут проценты по предстоящим платежам;

какое имущество требуется приобрести (новое или подержанное, цена, срок эксплуатации);

его статус (юрлицо или физлицо) и платежеспособность.

Также имеют значение такие критерии, как скорость получения имущества (рассматривать заявку на лизинг будут быстрее) и сроки возврата задолженности.

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