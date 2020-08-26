Как коды ОКВЭД компании влияют на налоги и неналоговые льготы (часть 2)

Сегодня мы продолжим говорить о кодах ОКВЭД. Первую часть читайте здесь.
Как «нужный» код поможет получить не только налоговые преференции, но и не налоговые льготы?
В видео разберём такие пункты:
1. ОКВЭД и спецрежимы
2. Судебная практика
3. «Упрощенка» — не для всех!
4. Региональные льготы
5. Воронежская область
6. Тюменская область
7. ОКВЭД и кредитные каникулы
8. ОКВЭД и отсрочка по арендным платежам
9. Льготы в Новгородской
10. Льготы в Москве
11. ОКВЭД и субсидия на МРОТ сотрудникам
12. Судебная практика
Подводя итог, отметим, что ОКВЭД может быть использован для целей налогообложения исключительно в случаях, когда это прямо предусмотрено специальными нормами законодательства о налогах и сборах.
Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.