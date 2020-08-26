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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Как коды ОКВЭД компании влияют на налоги и неналоговые льготы (часть 2)

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Сегодня мы продолжим говорить о кодах ОКВЭД. Первую часть читайте здесь.

Как «нужный» код поможет получить не только налоговые преференции, но и не налоговые льготы?

В видео разберём такие пункты:

1. ОКВЭД и спецрежимы

2. Судебная практика

3. «Упрощенка» — не для всех!

4. Региональные льготы

5. Воронежская область

6. Тюменская область

7. ОКВЭД и кредитные каникулы

8. ОКВЭД и отсрочка по арендным платежам

9. Льготы в Новгородской

10. Льготы в Москве

11. ОКВЭД и субсидия на МРОТ сотрудникам

12. Судебная практика

Подводя итог, отметим, что ОКВЭД может быть использован для целей налогообложения исключительно в случаях, когда это прямо предусмотрено специальными нормами законодательства о налогах и сборах.

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.

 

 