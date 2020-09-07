Как работнику извлечь выгоду при уходе в отпуск? Часть 2

Сразу отметим, что выгода для работника может заключаться как в увеличении дней отпуска (работник фактически будет больше отдыхать), так и в максимальной сумме отпускных выплат. Конечно, работнику хочется совместить оба фактора и в каждом конкретном случае можно выбрать для себя оптимальный вариант.

Разовые выплаты за выполнение работникам определенных производственных показателей учитываются в полном объеме (Письмо Минтруда РФ от 10.07.2003 г. № 1139-21). Поэтому работнику выгодно, чтобы такая единовременная выплата попала в расчетный период.

1. Какие взять в расчет премии, если их размер разный?

2. Особый порядок для годовых премий

3. Когда выгоднее всего отдыхать с материальной точки зрения?

4. Что учесть работнику при планировании отпуска?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео, подготовленном ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.﻿