Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2

Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?

Сегодня мы продолжим говорить о бенефициарах бизнеса.

В новом видеообзоре вы узнаете:

Какие сведения должны быть у компании в отношении бенефициара? Информация о бенефициарах в бухгалтерской отчетности Где отразить? Где взять информацию о бенефициарах компании? В крупных компаниях — ответственные лица Можно и напрямую у учредителей Если все пошли «в отказ» Санкции за непредоставление сведений И опять о банках

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.