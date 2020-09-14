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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2

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Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?

Сегодня мы продолжим говорить о бенефициарах бизнеса.

В новом видеообзоре вы узнаете:

  1. Какие сведения должны быть у компании в отношении бенефициара?
  2. Информация о бенефициарах в бухгалтерской отчетности
  3. Где отразить?
  4. Где взять информацию о бенефициарах компании?
  5. В крупных компаниях — ответственные лица
  6. Можно и напрямую у учредителей
  7. Если все пошли «в отказ»
  8. Санкции за непредоставление сведений
  9. И опять о банках

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально помочь в вопросах по бенефициарам компании. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем вас по данному вопросу:

 