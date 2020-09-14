Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2

Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Сегодня мы продолжим говорить о бенефициарах бизнеса.
В новом видеообзоре вы узнаете:
- Какие сведения должны быть у компании в отношении бенефициара?
- Информация о бенефициарах в бухгалтерской отчетности
- Где отразить?
- Где взять информацию о бенефициарах компании?
- В крупных компаниях — ответственные лица
- Можно и напрямую у учредителей
- Если все пошли «в отказ»
- Санкции за непредоставление сведений
- И опять о банках
Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.
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