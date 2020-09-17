Патент на руках: сколько времени дается иностранцу для трудоустройства?

Иностранцы, работающие в России на основании патента, должны отслеживать сроки, которые даны для трудоустройства. Пропуск этих сроков грозит нарушением закона. Как этого избежать, мы расскажем сегодня в нашем видео.

Работать на основании патента могут лишь те иностранные граждане, которые имеют право въезжать на территорию РФ без визы. Полный перечень стран, для которых действителен безвизовый режим с Россией, содержится в письме МИД от 27 апреля 2012 года № 19261/кд «О режиме въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию».

Алгоритм трудоустройства иностранца

Итак, вы приехали в РФ. Какие должны быть ваши дальнейшие действия? В первую очередь, нужно стать на миграционный учет. На это у вас есть семь дней с даты въезда в страну. Такие сроки четко регламентированы Федеральным законом № 109-ФЗ " О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации«.

В вашей миграционной карте должна быть отражена цель въезда — работа. Это обязательное условие при трудоустройстве.

После постановки на миграционный учет необходимо подать документы на оформление патента. Сделать это мигранту нужно лично, участие работодателя здесь не понадобится. Помните, что здесь вам также необходимо уложиться в сроки. Для этого у вас есть 30 календарных дней с даты въезда на территорию РФ.

Спустя 10 рабочих дней с момента подачи заявления вы получите на руки либо патент либо отказ в его выдаче. При получении патента вам нужно будет оплатить НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Это обязательное условие действия патента.

Сроки трудоустройства

Когда патент на руках, можно заняться трудоустройством. Согласно п.7 ст.13.3 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» установлен срок в 2 месяца. За это время необходимо заключить трудовой договор с работодателем и предоставить органу Миграционной службы его копию. Сделать это можно лично, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган, выдавший патент.

В трудовом договоре должны быть указаны данные патента. Получив копию договора, орган по вопросам миграции проводит проверку регистрации работодателей.

Санкции

Если копии трудового договора не были предоставлены Миграционной службе в указанный срок, то патент может быть аннулирован. Это прописано в пп.4 п.22 ст.133 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Аннулирование патента означает лишение права на трудоустройство на территории РФ и является основанием для расторжения трудового договора.

По истечению срока пребывания в России иностранец, которому аннулировали патент, обязан покинуть пределы страны. Подать новое заявление на патент возможно только через год со дня аннулирования предыдущего патента.