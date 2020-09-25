Тестирование при приеме на работу: что про это важно знать

Понять, подходит данный кандидат на эту должность или нет — не так уж и просто. При оценке претендента очень важно объективно выделить все его преимущества и недостатки. Помочь в этом HR-менеджеру могут психологические тесты. Как именно, смотрите далее, в нашем видео.

При отборе персонала, наиболее эффективным является набор тестов, который направлен на определение способностей, интересов и характера личности. Именно благодаря тестированию можно рассмотреть потенциал претендента, гибкость его мышления, способность адаптироваться под ту или иную ситуацию, его выносливость, эмоциональное состояние. А значит, и с большей вероятностью предсказать, что ждет кандидата на новой должности: успех или неудача.

Психологические тесты можно как составить самим, исходя из особенностей вашей компании, так и воспользоваться уже готовыми анкетами и опросниками.

Виды тестов

Условно можно выделить пять основных видов психологических тестов.

Интеллектуальные. Они помогут оценить те знания, которые уже были получены претендентом. Способностей. По их результатам можно спрогнозировать, готов ли человек обучаться дальше и расти в своем деле. Психомоторные — направлены на оценку скорости и точности координации. Личностные. Позволяет лучше узнать о сфере интересов потенциального работника. Проективные. Помогут выделить тревоги, конфликты, а также подсознательные процессы респондента.

Плюсы и минусы тестирования

Будьте готовы к тому, что оценивание респондента путем тестирования имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных моментов стоит отметить объективность оценки, возможность подтвердить или опровергнуть результаты интервью, а также минимум затраченного времени для тестирования большого количества людей. К минусам психологических тестов стоит отнести необходимость привлечения профессионалов для оценки результатов тестов и возможные финансовые траты.

Результаты тестирования должны стать дополнительным инструментом оценивания кандидата, но никак не основным, и уж тем более, не единственным. Не забывайте, что в интерпретации результатов возможны погрешности.

Как выбрать тесты для оценки кандидатов

Для того, чтобы проведенный тест действительно был в помощь, нужно определиться, какой именно тест выбрать. Помогут в этом несложные вопросы. Определите для себя, какие профессиональные качества и компетенции кандидата для вас важны? Какие особенности? Кто будет заниматься обработкой результатов тестирования? Ответив на эти вопросы, вы сможете подобрать тест, подходящий именно под вашу ситуацию.

А вот разобраться с результатами тестов вам помогут несколько простых правил.

Учитывайте возраст, пол и другие характеристики кандидатов. Такие особенности могут существенно сказаться на результатах тестирования. Создайте претендентам комфортные условия для прохождения теста. Даже если вы сделали свой выбор в пользу онлайн-тестов, будет лучше, если кандидат пройдет его в офисе. Так вы будете уверенными в максимальной правдивости его ответов.

Кстати, онлайн-тесты достаточно удобны для работодателей. Автоматизированный подсчет результатов существенно экономит время и дает объективную, беспристрастную оценку. В то же время, сложные тесты дают возможность лучше понять и раскрыть индивидуальность претендента, но интерпретацию результатов в этом случае необходимо поручить профессиональному психологу.

Не забывайте, что любое собеседование — это, прежде всего, стресс для кандидата. Прохождение психологического теста для потенциального работника может стать не самым спокойным занятием. Именно поэтому советуем вам не злоупотреблять большим количеством тестов. Это может привести к плачевному результату.