Тестирование при приеме на работу: что про это важно знать

Понять, подходит данный кандидат на эту должность или нет — не так уж и просто. При оценке претендента очень важно объективно выделить все его преимущества и недостатки. Помочь в этом HR-менеджеру могут психологические тесты. Как именно, смотрите далее, в нашем видео.
При отборе персонала, наиболее эффективным является набор тестов, который направлен на определение способностей, интересов и характера личности. Именно благодаря тестированию можно рассмотреть потенциал претендента, гибкость его мышления, способность адаптироваться под ту или иную ситуацию, его выносливость, эмоциональное состояние. А значит, и с большей вероятностью предсказать, что ждет кандидата на новой должности: успех или неудача.
Психологические тесты можно как составить самим, исходя из особенностей вашей компании, так и воспользоваться уже готовыми анкетами и опросниками.
Виды тестов
Условно можно выделить пять основных видов психологических тестов.
- Интеллектуальные. Они помогут оценить те знания, которые уже были получены претендентом.
- Способностей. По их результатам можно спрогнозировать, готов ли человек обучаться дальше и расти в своем деле.
- Психомоторные — направлены на оценку скорости и точности координации.
- Личностные. Позволяет лучше узнать о сфере интересов потенциального работника.
- Проективные. Помогут выделить тревоги, конфликты, а также подсознательные процессы респондента.
Плюсы и минусы тестирования
Будьте готовы к тому, что оценивание респондента путем тестирования имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных моментов стоит отметить объективность оценки, возможность подтвердить или опровергнуть результаты интервью, а также минимум затраченного времени для тестирования большого количества людей. К минусам психологических тестов стоит отнести необходимость привлечения профессионалов для оценки результатов тестов и возможные финансовые траты.
Результаты тестирования должны стать дополнительным инструментом оценивания кандидата, но никак не основным, и уж тем более, не единственным. Не забывайте, что в интерпретации результатов возможны погрешности.
Как выбрать тесты для оценки кандидатов
Для того, чтобы проведенный тест действительно был в помощь, нужно определиться, какой именно тест выбрать. Помогут в этом несложные вопросы. Определите для себя, какие профессиональные качества и компетенции кандидата для вас важны? Какие особенности? Кто будет заниматься обработкой результатов тестирования? Ответив на эти вопросы, вы сможете подобрать тест, подходящий именно под вашу ситуацию.
А вот разобраться с результатами тестов вам помогут несколько простых правил.
- Учитывайте возраст, пол и другие характеристики кандидатов. Такие особенности могут существенно сказаться на результатах тестирования.
- Создайте претендентам комфортные условия для прохождения теста. Даже если вы сделали свой выбор в пользу онлайн-тестов, будет лучше, если кандидат пройдет его в офисе. Так вы будете уверенными в максимальной правдивости его ответов.
Кстати, онлайн-тесты достаточно удобны для работодателей. Автоматизированный подсчет результатов существенно экономит время и дает объективную, беспристрастную оценку. В то же время, сложные тесты дают возможность лучше понять и раскрыть индивидуальность претендента, но интерпретацию результатов в этом случае необходимо поручить профессиональному психологу.
Не забывайте, что любое собеседование — это, прежде всего, стресс для кандидата. Прохождение психологического теста для потенциального работника может стать не самым спокойным занятием. Именно поэтому советуем вам не злоупотреблять большим количеством тестов. Это может привести к плачевному результату.