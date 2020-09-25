Как продать машину и сэкономить на налоге? Часть 1

Доход от продажи автомобиля может омрачиться большим налогом, оплата которого возлагается на физическое лицо. Как сэкономить на уплате налога? В каких случаях можно совсем не платить налог с продажи автомобиля?

Порядок исчисления НДФЛ при продаже автомобиля зависит от способа получения автомобиля — по договору купли-продажи или дарения, а также от срока владения автомобилем.

Продаем купленный автомобиль

При продаже автомобиля физическое лицо должно самостоятельно рассчитать и заплатить сумму НДФЛ.

Срок владения автомобилем более 3-х лет

Для полного освобождения от уплаты НДФЛ автомобиль должен находиться в собственности физического лица не менее 3-х лет (п.17.1 ст.217 НК РФ).

Например, если автомобиль был куплен 20 августа 2020 г., а будет продан 20 августа 2023 г., то НДФЛ с дохода от стоимости автомобиля не возникнет (Письма Минфина РФ от 13.11.2008 г. № 03-04-05-01/425, ФНС РФ от 26.02.2013 г. №ЕД-3-3/662). В этом случае физическое лицо не подает декларацию в налоговую инспекцию (Письмо Минфина РФ от 30.05.2018 г. № 03-04-05/36698).

Срок владения автомобилем менее 3-х лет

Если срок владения автомобилем составляет менее 3-х лет, то налога с продажи автомобиля также можно избежать. Так, доход от реализации автомобиля можно уменьшить:

на подтвержденные расходы, связанные с приобретением автомобиля;

на имущественный вычет в размере 250 000 рублей.

Выбрать можно только один из способов (Письмо ФНС РФ от 12.02.2013 г. №ЕД-4-3/2254, п.3 ст.210 НК РФ и пп.2 п.2 ст.220 НК РФ).

То есть нельзя уменьшить доходы от реализации автомобиля одновременно и на имущественный вычет, и на подтвержденные расходы на покупку автомобиля.

Например, физлицом был продан отечественный автомобиль за 240 000 рублей.

В этой ситуации продавцу можно применить имущественный вычет и не подтверждать документами расходы на покупку автомобиля.

Если выручка от продажи автомобиля составила более 250 000 рублей, то полученный доход можно уменьшить на расходы на приобретение имущества.

В этой ситуации расходы на приобретение автомобиля должны быть документально подтверждены. Подтверждающими документами являются:

договор купли-продажи автомобиля;

квитанции, банковские выписки о перечислении денежных средств по договору купли-продажи.

Копии (либо сканы, если декларация сдается через личный кабинет налогоплательщика) документов прикладываются к налоговой декларации (пп.2 п.2 ст.220 НК РФ).

Отметим, что физическое лицо обязано представить декларацию (по форме 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию, даже если налога к уплате не будет. Срок представления декларации — не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи автомобиля (п.3 ст.228 НК РФ, п.1 ст.229 НК РФ).

Безвозмездно — не всегда даром!

Получив безвозмездно автомобиль, одаряемый должен быть готов в определенных ситуациях заплатить налог.

Начнем с того, что безвозмездное получение имущества в общем случае приводит к возникновению у одаряемого экономической выгоды (т.е. дохода для целей налогообложения НДФЛ), за исключением ряда случаев.

Сразу отметим, что скрыть факт получения в дар автомобиля от налоговиков не получится, т.к. регистрационные действия (например, снятие автомобиля с учета) передаются в налоговую инспекцию от ГИБДД в 10-дневный срок. Но в определенных ситуациях налог с продажи не уплачивается совсем.

Подарок от близких людей

Получение подарка от близких людей приятно вдвойне. Полученный в дар автомобиль не облагается НДФЛ и не нужно подавать декларацию в налоговую инспекцию (п.18.1 ст.217 НК РФ).

Чтобы избежать налоговых проблем, даритель и одаряемый должны быть членами семьи и (или) близкими родственниками согласно СК РФ.

Членами семьи являются: супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные). Близкими родственниками являются: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры полнородные и неполнородные (т.е. имеющие общих отца или мать) (ст.14 СК РФ).

На практике много споров возникает в части степени родства дарителя и одаряемого.

Между тем, членами семьи являются физические лица, связанные не только кровными узами. Например, в случае дарения автомобиля бабушкой внуку, усыновленному дочерью, НДФЛ уплачивать не нужно. А усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (п.1 ст.137 СК РФ).

Как отмечено в письме Минфина РФ от 19.06.2017 г. № 03-04-05/38127, в п.18.1 ст.217 НК РФ не установлен закрытый перечень лиц, являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками.

Бывшие супруги уже не являются членами семьи или близкими родственниками в понимании СК РФ. Отчим также не относится к членам семьи падчерицы (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2019 г. № 33-55799/2019). Не являются членами семьи пасынок и отчим (Кассационное определение Московского городского суда от 17.06.2019 г. № 4г-7081/2019).

Наличие факта нахождения одного физического лица на иждивении другого не может являться подтверждением родственной связи и не является основанием для освобождения от НДФЛ с доходов, полученных в порядке дарения (Определение Московского областного суда от 24.11.2011 г. № 33-25502).