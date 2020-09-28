Вниз по карьерной лестнице: стоит ли брать бывшего управленца на неуправленческую должность?

Зачастую карьерный путь все рассматривают лишь как дорогу наверх, но на практике, оказывается, что это извилистая тропа как со взлетами, так и падениями. Интересно, что такие падения происходят не только в силу определенных обстоятельств, но и по инициативе самого сотрудника. Каковы же могут быть причины такого необычного желания? Об этом мы поговорим сегодня, в нашем видео.

Согласно данным ФНС, в России в 2019 году свою деятельность прекратили 74,4 тыс. коммерческих организаций. В тоже время открылись 283,9 тыс. новых компаний. Но эта цифра на 11,3 % ниже, чем в 2018 году. Многие из тех, кто потерял свой бизнес, идут в наем. Новое место работы ищут и наемные сотрудники руководящего звена. Но не всегда могут найти должность, аналогичную предыдущей. Обычно соискатели соглашаются на работу с понижением в должности по двум причинам:

1.Невозможность устроиться на похожую должность из-за кризиса или других обстоятельств

Когда нет возможности устроиться на аналогичную должность, а жить на что-то надо, приходится соглашаться на должность рангом пониже. Так происходило во время Всемирного кризиса в 2008 году и весной 2020 из-за пандемии. К примеру, этой весной, в первую очередь, пострадали непродуктовые магазины, которые были закрыты. Многие консультанты, работающие непосредственно в точках продаж остались без работы. Они ушли работать в те сферы, которые в период карантина были наиболее востребованы — call-центры, сборка и доставка заказов. Приоритетом для них стал фактор стабильности. Вполне возможно, что по мере оживания бизнеса эти люди найдут себя в другой работе.

Согласно данным из проверенных источников, чем выше гибкость кандидатов и готовность адаптироваться под условия сегодняшнего рынка труда, тем больше у них шансов на трудоустройство. Именно гибкость в качестве самого важного фактора отметило 89 % опрошенных.

2.Желание кардинально поменять сферу деятельности

Собственноручно пойти на понижение — не так уж и просто, но те люди, которые решаются на этот шаг знают, для чего они это делают. Обычно для того, чтобы набраться опыта, который непременно понадобится для продвижения по карьерной лестнице. Такие сотрудники точно знают, чего хотят, они мотивированны и имеют представление о том, с какой скоростью они будут развиваться в новой отрасли.

Говоря о переходе кандидатов на более низкую должность, нельзя забывать о таком явлении, как downshifting. Это сознательный переход с высокой должности и зарплаты на меньшую ради увеличения свободного времени. Обычно это уставшие от погони за карьерой офисные сотрудники, которым надоели стрессы и большая ответственность. Они согласны понизить свой социальный статус взамен на стремление жить только ради себя, своей семьи и собственных увлечений. Наслаждение жизнью для них теперь — превыше всего. В отдельную категорию можно выделить молодых мам, которые ради воспитания детей отказываются от карьерных амбиций. Особняком стоят также сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста.

Движение вниз: мнение работодателя

Работодатели зачастую к соискателям, претендующим на более низкую должность, относятся настороженно. И это вполне объяснимо. Если потенциальный сотрудник высококвалифицирован, то он быстро потеряет интерес к более низкой должности. Ему станет скучно, его мотивация начнет стремительно падать. Как гласит теория эмоционального интеллекта, скука через некоторое время перейдет в отвращение, а это явно никому не пойдет на пользу: ни работнику, ни работодателю, ни бизнесу.

В том случае, если работник пришел на рядовую должность с руководящей, то здесь могут возникнуть проблемы с субординацией. Переключиться с управленческого типа мышления на исполнительское очень непросто.

Несмотря на распространенное мнение, бывшим управленцам нелегко найти новое место работы. Главной причиной отказа служит их «излишняя квалификация». Многие работодатели воспринимают ее как потенциальную угрозу своему бизнесу.

Порой бывшему управленцу тяжело объяснить, что в компании есть определенные правила и корпоративная этика, которым надо следовать. Но не все так однозначно, поэтому не торопитесь с выводами. В такой ситуации бывают и плюсы. Человек с опытом и со свежим взглядом сможет заметить слабые места в бизнес-процессах. Кроме того, он может стать отличным наставником для менее опытных сотрудников и может внести свой вклад в развитие компании.

Нанимать или не нанимать: вот в чем вопрос

Взвешивая все «за и против» работы с бывшим управленцем, советуем вам, прежде всего, выяснить его мотивацию.

Если кандидат открыто говорит, что его привлекает заработная плата — это приемлемый ответ. Примерами хорошей мотивации могут быть стремления получить нужный опыт и желание работать в новой сфере. Отметим, что такие черты, как склонность к токсичному поведению и нарушению субординации не всегда получается увидеть на собеседовании. Узнать о них можно будет уже в процессе работы. Поэтому рекомендуем вам держать руку на пульсе и держать кандидата в поле зрения.

Если кандидат, переходящий на низшую должность — это вы

Если вам нужна должность по уровню ниже вашей квалификации, то советуем обратить внимание, прежде всего, на средний бизнес. Как показывает практика, сверхквалифицированным сотрудникам сложнее устроиться в крупную компанию. Не очень их жалуют и в малом бизнесе.

Сделайте резюме кратким. Не стоит вдаваться во все подробности вашей предыдущей деятельности и ваших заслуг. Потенциальный работодатель может посчитать вас чересчур амбициозным и даже заносчивым. На руку вам это не сыграет.

То же самое касается и собеседования. Дорогие часы с костюмом могут послужить сигналом к завышенным финансовым ожиданиям, которых эта должность не предполагает. Командный тон и агрессивная манера ведения диалога также не впечатлят работодателя. Не забывайте главное правило: в данной ситуации — не вы принимаете на работу, а вас. И раз вы пришли на собеседование — значит, вы к этому готовы и вам это нужно.

Помните, что работодателю важно увидеть в вас не только надежного и умного человека, а также исполнительного, гибкого и ответственного.

Если же все этапы позади и вас можно уже поздравить с новой работой, рекомендуем не расслабляться. Даже сверхквалифицированных работников ожидают подводные камни. Будьте готовы к психологическим трудностям. Например, к тому, что новый руководитель — менее опытен и компетентен. Если вы это не примете — то спокойно работать не сможете. Постарайтесь понять работодателя — зная о ваших прошлых достижениях и успехах, он может подозрительно к вам относиться. Вдруг вы здесь ненадолго и убежите при первом удобном случае? Нужно будет постараться, чтобы убедить его в обратном.