Как продать машину и сэкономить на налоге? Часть 2

Как уменьшить сумму налога, если автомобиль получен в дар не от близких родственников и членов семьи? Продолжаем разговор.

2.2. Подарок не от близких родственников и членов семьи

Ситуация меняется, если автомобиль подарен не близкими родственниками и членами семьи.

На практике возможны 2 ситуации. Автомобиль может быть подарен как компанией, так и физическим лицом.

По общему правилу, при последующей продаже (до истечения трехлетнего срока владения) подаренного автомобиля, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить налог с дохода, полученного от его продажи.

До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей.

То есть получалось двойное налогообложение, хотя официальные органы разъясняли, что это не так.

А с 1 января 2019 года ситуация поменялась благодаря изменениям в налоговое законодательство (Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»).

Начиная с 1 января 2019 г., физлицо также может уменьшить доход от продажи подаренного имущества:

на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении либо

на сумму расходов дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении.

Проиллюстрируем этот порядок на примере.

1 ситуация. Автомобиль получен в дар от компании.

Пример № 1.

Автомобиль подарен физлицу компанией, в которой он работает.

Сделка оформлена как безвозмездная передача имущества, поэтому у работника возникает налогооблагаемый доход (п.1 ст.210 НК РФ).

Налоговую базу по НДФЛ рассчитывает бухгалтерия компании как налоговый агент (т.е. компания, от которой работник получил налогооблагаемый доход — п.1 ст.226 НК РФ).

Предположим, что рыночная стоимость автомобиля составила — 800 000 рублей (без учета НДС).

Напомним, что соблюдение письменной формы обязательно при дарении подарка стоимостью свыше 3 000 рублей от юридического лица.

Бухгалтерия компании определила налоговую базу по НДФЛ как рыночную стоимость с учетом суммы НДС (ст.211 НК РФ).

Налоговый агент (компания) обязан со стоимости подаренного автомобиля исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет (п.1,2,4,6 ст.226 НК РФ).

Сам получивший подарок никаких расчетов не производит.

Расчет НДФЛ будет выглядеть так:

Определяем налоговую базу.

000 рублей 160 000 рублей (НДС: 800 000 руб. x 20%) — 4 000 рублей (необлагаемая часть дохода — п.28 ст.217 НК РФ) = 956 000 рублей.

Рассчитываем сумму НДФЛ, которая должна быть удержана с работника.

956 000 рублей х 13%* = 124 280 рублей.

Налоговая ставка для резидентов составляет 13%, для нерезидентов — 30% (п.1, п.3 ст.224 НК РФ). Физическое лицо является резидентом, если фактически находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).

То есть, получив в дар автомобиль стоимостью 800 тыс. рублей, физическое лицо заплатит налог в размере 124 тыс. рублей.

Работодатель будет удерживать НДФЛ из зарплаты работника. Если же работодатель не смог удержать сумму НДФЛ (например, работник уволился, а работодатель не смог удержать всю сумму исчисленного налога), то он подает в налоговую инспекцию сведения о невозможности удержания. В этом случае налоговики сами направят уведомление физическому лицу на сумму неуплаченного налога.

Физическое лицо не подает никаких деклараций о полученном доходе, а уплачивает налог согласно уведомлению налоговиков (п.1 ст.229 НК РФ).

Теперь рассмотрим ситуацию продажи полученного в дар автомобиля.

Если физическое лицо продает подаренный автомобиль, находящийся более трех лет в собственности, то никаких налогов не возникает. Декларация по НДФЛ в налоговую инспекцию не подается.

Налогооблагаемый доход может возникнуть при продаже автомобиля, находящегося в собственности менее трех лет.

При дальнейшей продаже автомобиля физическое лицо заплатит НДФЛ с учетом стоимости, с которой ранее был исчислен НДФЛ при получении автомобиля в дар.

Пример № 2.

Гражданин, получив автомобиль в дар, в этом же году продал его. Продажная цена составила 900 тыс. рублей. Стоимость автомобиля, с которой был исчислен НДФЛ, составила — 956 тыс. рублей.

В этом случае налога к уплате не будет (цена продажи меньше стоимости, с которой был уплачен налог), но декларацию физическому лицу представить нужно, приложив все необходимые документы.

2 ситуация. Автомобиль получен в дар от физического лица, не являющегося близким родственником и (или) членом семьи.

Пример № 3.

Автомобиль подарен физическому лицу другим физическим лицом, не являющимся близким родственником.

Предположим, что рыночная стоимость автомобиля составляет 960 тыс. рублей.

Даритель — другое физическое лицо не является налоговым агентом (пп.7 п.1, п.2 ст.228 НК РФ). Поэтому физическое лицо должно самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговую инспекцию декларацию.