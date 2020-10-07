Можно ли пойти суд без договора

Можно ли взыскать долг с компании, с которой нет никаких договорных отношений? С какими документами пострадавшая сторона может обратиться в суд?

Если стороны устно договорились о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, но не заключили договор в письменной форме, то может ли пострадавшая сторона обратиться в суд? Возможно ли вернуть перечисленную оплату, если существенные условия договора так и не были согласованы сторонами и договор не был заключен письменно?

По общему правилу, договор считается заключенным, если между его сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.2 ст.158, п.2, п.3 ст.432 ГК РФ, п.1 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 49).

В случаях, указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п.2 ст.162 ГК РФ). Это правило относится к таким договорам, как:

залог (ст.339 ГК РФ);

продажа недвижимости (ст.550 ГК РФ);

аренда зданий и сооружений (п.1 ст.651 ГК РФ);

кредита (ст.820 ГК РФ);

страхования (п.1 ст.940 ГК РФ);

банковского счета (п.2 ст.836 ГК РФ).

При этом сделка может быть заключена не только в письменной форме. Так, сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку (п.2 ст.158 ГК РФ).

Подтверждение заключения договора иными документами

Если письменная форма сделки не соблюдена, то стороны сделки в суде лишаются права ссылаться на свидетельские показания. Однако стороны не лишены права приводить письменные и иные доказательства (п.1 ст.162 ГК РФ).

Подписание текста договора факсимильной подписью при отсутствии законного или договорного основания является нарушением требования о соблюдении письменной формы сделки (п.1 ст.160 ГК РФ).

Тем не менее, суды, рассматривая иные доказательства, признают договор заключенным.

Так, принятие покупателем товара может подтверждено товарными накладными, актом сверки, подписанными факсимильной подписью, скрепленными печатью покупателя. Подлинность факсимильной подписи не оспорена, использование факсимиле в результате чьих-либо противоправных действий и выбытие печати из владения покупателя не установлены (Постановление АС Дальневосточного округа от 26.05.2020 г. №А51-30527/2017).

Фактическое заключение договора может быть подтверждено и товарными накладными (Решение АС Краснодарского края от 12.01.2015 г. №А32-37875/2014).

Пример В одном из споров в отсутствие заключенного договора энергоснабжающая организация поставила в многоквартирные жилые дома электроэнергию и выставила управляющей компании счета-фактуры на ее оплату. Последняя ее не оплатила. Впоследствии энергоснабжающая организация в судебном порядке взыскала задолженность по оплате электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды в многоквартирных домах. Суд удовлетворил требование, поскольку факт исполнения энергоснабжающей организацией обязанности по поставке электроэнергии и факт ее потребления на содержание общедомового имущества установлены.

Управляющая компания обязана предоставлять потребителям коммунальные услуги с момента поставки коммунального ресурса, в том числе в отсутствие письменного договора в рамках фактически сложившихся с ресурсоснабжающей организацией отношений по поставке коммунального ресурса.

Нежелание управляющей и ресурсоснабжающей организаций оформить в письменном виде договор энергоснабжения само по себе не является основанием для признания ресурсоснабжающей организации исполнителем соответствующей коммунальной услуги.

Суд признал отношения между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией как фактически сложившиеся договорные отношения по снабжению ресурсом по присоединенной сети, в связи с чем управляющая организация может быть признана выполняющей функции исполнителя коммунальных услуг (Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.02.2020 г. №А28-10283/2018).

Но далеко не всегда удается в суде доказать фактическое заключение договора иными документами. Например, в одном из споров суды пришли к выводу, что договор подряда не подписывался, следовательно, указанный документ не порождает для ответчика каких-либо обязательств, в том числе по оплате выполненных работ. Кроме того, акты приемки выполненных работ подписаны неустановленным лицом.

На основании изложенного суды пришли к выводу о том, что компания не подтвердила надлежащими доказательствами факт заключения договора подряда, а также факт выполнения работ по данному договору и их предъявления к приемке. Соответственно, у ответчика отсутствует обязанность по оплате этих работ (Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.04.2019 г. №А28-4211/2017).

Распространенной на практике ситуацией является отказ заказчика от оплаты фактически оказанных услуг. Сразу отметим, что заказчик не вправе отказаться от оплаты фактически оказанных и принятых им услуг, даже если отсутствует договор возмездного оказания услуг.

Отсутствие между сторонами подписанного договора оказания услуг не является основанием для отказа от оплаты услуг, фактически оказанных исполнителем и принятых заказчиком (п.1 ст.779, п.1 ст.781 ГК РФ, Определения ВС РФ от 23.09.2014 г. № 49-КГ14-10, от 08.09.2009 г. № 5-В09-100).

Какие доказательства рассматривает суд?

Оплата счета-оферты равнозначна заключению договора (ст.435, ст.438 ГК РФ). В счете на оплату товара, как правило, указываются реквизиты сторон, характеристики товара, его количество, стоимость и пр.

Если счет на оплату покупателю содержит все существенные условия договора поставки, то такой счет приравнивается к оферте (Определение ВАС РФ от 09.02.2011 г. №ВАС-1090/11). А оплата по нему является акцептом, с даты совершения которой договор считается заключенным (Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 49, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2019 г. № 08АП-4128/2019, АС Волго-Вятского округа от 27.04.2017 г. №А43-31817/2015).

При установлении фактически сложившихся договорных отношений суд может исходить из почтовой, электронной переписки, документов, свидетельствующих о намерении сторон заключить договор.

Такими документами могут быть:

проекты неподписанного договора с подписанной спецификацией поставляемого товара;

квитанция об оплате, платежное поручение;

товарная накладная, товарно-транспортная накладная;

счета-фактуры или УПД;

иные документы, подтверждающие приход товара;

сохранная расписка;

путевой лист;

акты сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг;

наряд-заказ;

техническое или иное задание на выполнение работ, оказание услуг;

доверенность на получение товара;

переписка между контрагентами с согласованием условий сделки. Это могут быть направленные письма по почте, телеграммы, иные документы, передаваемые по каналам связи.

Приведенный перечень документов не является исчерпывающим.

Что нужно сделать пострадавшей стороне, чтобы обратиться в суд?

Подготовка искового заявления по взысканию долга — дело непростое даже при наличии договора. Обращение в суд при отсутствии договора сопряжено с дополнительными трудностями. Тем не менее, как уже было отмечено нами, в ряде ситуаций пострадавшей стороне удается одержать победу.

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