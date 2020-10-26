Как сдать «нулевки» бизнесу на упрощенке (УСН)

Какую нулевую отчетность должны представить ООО на УСН? Как представить такую отчетность?

Нулевая отчетность по УСН возможна для компании любой организационно-правовой формы, которое работает по упрощенной системе налогообложения, независимо от выбранного объекта налогообложения. Тем не менее, даже снизив обороты или временно приостановив деятельность, компания обязана вести бухгалтерский и налоговый учет. Такая ситуация может возникнуть по разным причинам: смена учредительского или руководящего состава, отсутствие товара (сырья) из-за финансовых трудностей, отсутствие клиентской базы в самом начале работы и т.д.

Нулевая отчетность УСН

Какие формы отчетности должны представить ООО на УСН? Независимо от того, работает ООО с сотрудниками или без них, компания должна представить:

1) декларацию по УСН.

За 2020 год такая декларация представляется в срок до 31 марта 2021 года. В случае же прекращения предпринимательской деятельности декларация должна быть сдана не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором ООО прекратила деятельность на УСН.

Обязанность сдачи нулевой декларации при отсутствии деятельности прописана в налоговом законодательстве и подтверждена КС РФ (ст. 346.23 НК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 г. № 499-О-О).

Нулевая декларация по УСН имеет свои нюансы заполнения. Нужно заполнить правильно разделы, вписать нужные сведения. Практикующие бухгалтеры не всегда имеют опыт подготовки нулевых деклараций, что влечет нарушения и, соответственно, штрафы.

В отдельных случаях, например, для небольшого ООО, содержать штатного бухгалтера нерационально, тем более при отсутствии хозяйственной деятельности. В подобных ситуациях рекомендуем заказать бухгалтерские услуги в «РосКо» — это поможет соблюсти формальности при минимальных затратах.

Нулевая декларация по УСН представляется в таком же порядке, что и обычная декларация (в электронном виде либо на бумаге).

2) Бухгалтерскую отчетность.

За 2020 г. срок представления бухгалтерской отчетности — не позднее 31 марта 2021 года.

Как правило, бухгалтерская отчетность сдается по упрощенным формам (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах).

На практике может возникнуть ситуация, когда наступил срок сдачи отчетности, а программного обеспечения у ООО нет.

Вправе ли ООО сформировать отчетность по формам бухгалтерской отчетности, утвержденным Минфином (Приказ от 02.07.2010 г. № 66н), но без штрихкодов?

Машиночитаемые формы со штрихкодом разработала налоговая служба, и они носят рекомендательный характер (Письмо ФНС России от 09.12.2015 г. №СД-4-3/21620). Поэтому такая отчетность будет считаться сданной.

3) Книгу учета доходов и расходов (КУДиР).

КУДиР не сдается в налоговую инспекцию. Ее нужно представить только по требованию налоговиков.

4) Нулевой расчет по страховым взносам.

В случае если ООО в отчетном периоде не начисляла страховые взносы (т.е. не производило выплаты в пользу физических лиц), то в РСВ должны быть заполнены следующие разделы (Письмо ФНС от 12.04.2017 № БС-4-11/6940@):

титульный лист;

Раздел 1;

Подраздел 1.1 приложения № 1 к разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование»;

Подраздел 1.2 приложения № 1 к разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование»;

Приложение № 2 к разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Нулевой отчет по РСВ должны сдавать ООО в случае, если обязанности директора исполняет единственный собственник и с ним не заключен трудовой договор. Тогда в этом разделе приводятся данные директора (Письма Минфина РФ от 24.03.2017 г. № 03-15-07/17273, ФНС РФ от 02.04.2018 г. №ГД-4-11/6190@).

5) Нулевой расчет в соцстрах (форма 4-ФСС РФ).

Нулевой расчет по форме 4-ФСС необходимо сдать, если у ООО в отчетном периоде не было базы для начисления взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (т.е. ООО не производило выплаты в пользу физических лиц).

В нулевой форме 4-ФСС РФ должны быть заполнены: титульный лист, таблицы №№ 1, 2 и 5.

6) Сведения о среднесписочной численности сдаются раз в год (не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом);

7) «Пенсионные» отчеты по формам СЗВ-М и СЗВ-стаж сдаются, если у ООО есть работники.

А нужно ли сдавать отчетность, если в ООО директор является единственным учредителем и с ним не заключен трудовой договор?

Под работающими гражданами понимаются лица, указанные в ст.7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», к которым относятся работающие по трудовому договору, в том числе руководители компаний, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций.

Из ст.16 ТК РФ следует, что трудовые отношения между работником и работодателем возникают в том числе на основании трудового договора, в результате избрания на должность или утверждения в должности, а также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя.

Таким образом, директор-учредитель состоит в трудовых отношениях с ООО независимо от того, заключен ли с ним письменный трудовой договор.

При этом отсутствие факта начисления в пользу вышеуказанных лиц выплат и иных вознаграждений за отчетный период не имеет правового значения для соблюдения обязанности по представлению в отношении этих лиц отчетности по форме СЗВ-М (Постановление АС Центрального округа от 18.04.2019 г. №А14-1839/2018).

Поэтому сведения на директора — единственного учредителя необходимо сдать по форме СЗВ-М (Письмо Минтруда РФ от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846).

Кроме того, если ООО сдает нулевую РСВ, то также должны быть сданы отчеты по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

8) Отчеты по форме СЗВ-ТД сдаются в ПФР при определенных кадровых движениях работников (например, наем, увольнение, перевод на другую работу).

9) Нулевые отчетные формы в статистику.

Должно ли ООО предоставлять ту или иную статистическую форму, если в предоставляемом периоде были нулевые показатели?

Согласно разъяснениям Росстата по формам федерального статистического наблюдения, которые согласно указаниям по их заполнению представляются в территориальные органы государственной статистики только при наличии наблюдаемого события, представление нулевых отчетов не требуется и отсутствие отчета квалифицируется как отсутствие явления у респондента (Письмо от 15.04.2016 г. №СЕ-01-3/2157-ТО). Ряд форм федерального статистического наблюдения (№ 3-Ф, № 1-ПР, №П-6, № 2-наука и др.) представляются только при наличии наблюдаемого события.