Корпоративный психолог в штате: для чего он нужен?

Пандемия стала причиной роста спроса на психологов, ведь они помогают справиться не только с проблемами личного характера, но и помочь решить рабочие вопросы. Как может бизнесу помочь корпоративный психолог — об этом далее, в нашем видео.

Психолог в штате компании — такая тенденция, лишь на первый взгляд выглядит модной и достаточно современной. Интересно, что даже на крупных советских производствах работали психологи. Они помогали составлять психологический портрет сотрудников и тестировать персонал. Времена изменились, но спрос на психологов стал только возрастать: многие компании нанимают специалистов для того, чтобы улучшить коллективный микроклимат и помочь персоналу справиться с теми проблемами, которые возникают в процессе работы. Отметим, что российские компании, нанимающие корпоративного психолога, следуют международному тренду.

В США штатные психологи стали появляться еще в 2000-ных. В России такой тренд проявился немногим позже, если не брать во внимание советский опыт. Его всплеск пришелся на пандемию. Психологи стали востребованы в финансовом и техническом секторе, в фармацевтике и на потребительском рынке. Если сравнить данные одного известного сайта по поиску работы, то с апреля по август 2020 года вакансий для психологов на нем было размещено на 27 % больше, чем за аналогичный период 2019.

В период пандемии участились тревожные и депрессивные состояния у работников, а также возникли психологические сложности с адаптацией к удаленной работе. Многим организациям пришлось увеличить количество рабочих часов психологам и подключить дополнительные ресурсы.

Психолог в штате: финансовая сторона вопроса

Почему корпоративный психолог это выгодно? Всемирная организация здравоохранения провела исследование, в результате которого выяснила, что снижение производительности труда на фоне депрессии и тревожных расстройств мировой экономике обходится в 1 трл. $ ежегодно. Согласно другому проверенному источнику, которое в 2019 году провело собственное исследование, более 60 % опрошенных отметили, что их психическое состояние влияет на рабочую деятельность. Более трети из них указали, что рабочая обстановка воздействует на их психику, а каждый пятый признался, что хотя бы раз в жизни увольнялся с работы из-за проблем с психикой. В то же время, 86 % респондентов указали, что для них важно, чтобы компания заботилась о психическом здоровье своих сотрудников.

Какие проблемы решает корпоративный психолог?

Стресс, выгорание и конфликты в коллективе — вот основные причины обращения к штатному психологу. Бывает и так, что компании решают прибегнуть к помощи психолога для решения последствий уже состоявшегося конфликта.

Помочь разобраться в себе, найти свое призвание, сменить род деятельности или развить карьеру — чтобы этого достичь, многие обращаются за консультацией к психологу. А вот некоторые компании пошли еще дальше: они помогают справиться со стрессом не только коллективу, но и клиентам.

Согласно статистике, к корпоративным психологам обычно обращаются рядовые сотрудники. Руководители гораздо реже прибегают к их услугам, а топ-менеджеры либо консультируются у стороннего специалиста либо все держат в себе. Хотя именно они относятся к группе риска, которой не стоит пренебрегать консультациями специалиста. Груз большой ответственности и отдаленность от основной части коллектива, которая на карьерных ступеньках находится ниже, могут привести к нарушениям микроклимата коллектива и проблемам в бизнесе.

Психологи уверены, чем выше должность у руководителя — тем он более закрыт. Ему сложно довериться не только своему окружению, но и внешнему консультанту.

Основная задача корпоративного психолога — помочь сотруднику соблюсти баланс между работой и личными ценностями. Именно от этого баланса зависит атмосфера в коллективе, желание работать и идти на результат. Отметим, что грамотный специалист сможет выстроить доверительные отношения с сотрудниками и найти способы для взаимодействия с HR-департаментом. Их совместная работа пойдет на пользу, как каждому отдельно взятому сотруднику, так и бизнесу.