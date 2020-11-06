Права декретного сотрудника

Каждый работник когда-нибудь уходит в отпуск, оформляет больничный лист и по иным причинам на некоторое время покидает производство. Сегодня мы рассмотрим права сотрудника, уходящего в декрет.

Как любят говорить некоторые начальники - «Незаменимых людей нет, но и отпуск мы тебе не дадим». Однако существуют случаи, когда начальник не сможет даже подумать о таком. Это уход работника в декрет.

Простонародное название «декрет» на самом деле включает в себя два вида отпусков:

по беременности и родам;

по уходу за ребенком до трех лет.

Эти два вида отпусков отличаются количеством дней и порядком оплаты.

Кто имеет право оформлять «декретные» отпуска?

В отпуск по беременности и родам может уйти только женщина, в то время как в отпуск по уходу за ребенком – работающие муж, бабушка, дедушка, другие родственники, опекуны и, естественно, cама женщина. В последнее время уже не выглядит чем-то экзотичным уход мужчины в отпуск по уходу за ребенком. Ведь, если мужчина больше зарабатывает, то и пособие на ребенка будет максимальным.

По беременности и родам женщине выдается больничный лист сразу на 140 календарных дней: 70 дней до родов и 70 дней после них. Больничный может быть выдан на больший срок при многоплодной беременности и осложненных родов. В первом случае отпуск увеличивается на 54 дня, а во втором – на 16 дней.

По общему правилу, больничный по беременности и родам, рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за 2 года, которые предшествовали уходу в отпуск. В некоторых случаях расчетные годы можно менять (п.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ).

Рассчитанную единовременную выплату сравнивают с ее максимальным и минимальным размером, которые в 2020 году составляет:

В любом случае рассчитанное пособие не должно быть больше его максимального размера и меньше минимума.

Женщина, оформившая отпуск по беременности и родам, не вправе выходить на работу (ст.106, 255 ТК РФ).

Законом запрещена одновременная выплата зарплаты и пособия по беременности и родам (Письмо Роструда РФ от 24.05.2013 г. №1755-ТЗ, Информационное письмо ФСС РФ от 08.10.2004 г. №02-10/11-6671).

Отпуск по уходу за ребенком можно оформить до достижения ребенку 3-х лет.

А пособие выплачивается до 1,5 лет. Размер пособия составляет 40% среднего заработка матери или иного лица, который оформил отпуск по уходу за ребенком.

Законом также установлен максимальный и минимальный размер пособия. Максимальный размер пособия на одного ребенка составляет 27 984,66 рублей, а минимальный – 6 751,54 рубля.

На минимальный размер пособия вправе рассчитывать безработные, самозанятые мамы либо работающие с низкой заработной платой. На практике оформляют пособие на того члена семьи ли родственника, у кого высокая официальная заработная плата. Тем более что такой отпускник может продолжать работать на условиях неполного рабочего времени. И получается выгодно: выплачивается и пособие, и заработная плата за фактически отработанное время.

Права работника, ушедшего в декрет

Государство защищает права беременных женщин, а также женщин, ушедших в декретный отпуск. Высшие судьи еще в 2018 году отметили, что уволить беременную сотрудницу или женщину с детьми до трех лет по причине беременности или наличия детей нельзя (постановление Пленума Верховного суда от 25.12.2018 г. №46).

Беременных женщин нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (ст.259 ТК РФ).

А работающим мамам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка. Такие перерывы должны быть не реже чем через каждые 3 часа продолжительностью не менее 30 минут.

А если у работающей мамы двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, то продолжительность перерыва для кормления удваивается и составляет не менее 1 часа.

Такие перерывы оплачиваются в размере среднего заработка (ст.258 ТК РФ).

Трудовым законодательством установлен запрет на увольнение (ст.261 ТК РФ):

женщин с детьми в возрасте до трех лет;

одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Тем не менее, есть случаи, когда беременная женщина не имеет иммунитета.

Трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут в случае: