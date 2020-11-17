Добиваемся в суде отмены штрафа

Если мирные попытки обжалования не принесли успеха, то тогда человек может смириться с потерей денег либо обратиться в суд.

Если времени и нервов на судебные баталии у человека нет, да и сумма штрафа невелика, то целесообразно его оплатить.

Добровольное погашение штрафа

А может ли компания оплатить административный штраф за своего работника? И действует ли в случае оплаты штрафов ГИБДД 50% льгота?

Например, водитель компании получил штраф за превышение скорости.

По общему правилу, за нарушение ПДД привлекаются к ответственности собственники транспортных средств (п.1 ст.2.6.1 КоАП РФ).

Это означает, что штраф за нарушение ПДД уплачивает компания, а впоследствии на основании соглашения с работником удерживает штрафы из его заработной платы (ст.22 ТК РФ).

Судебная практика подтверждает возможность взыскания с виновного работника штрафа, возложенного на работодателя (Апелляционное определение Московского городского суда от 28.10.2019 г. № 33-47109/2019).

При оплате административного штрафа в течение 20 дней с даты вынесения постановления для компаний и ИП также действует 50% скидка. Исключение составляет вождение работника в нетрезвом виде и нарушение ПДД, в результате которого погибли люди.

А если штраф не связан с исполнением работником должностных обязанностей?

Неоплаченное виновником постановление направляется в службу судебных приставов, а далее компания получает исполнительный лист на работника на выплату административных штрафов.

Здесь уже ни о какой 50% скидки речи не идет, а к сумме долга добавляется 7% исполнительского сбора. И бухгалтерия производит удержания из заработной платы работника по исполнительному листу.

А может ли компания по инициативе работника оплатить за него штраф с последующим удержанием из заработной платы?

Да. В платежном поручении о перечислении денежных средств компания должна указать:

полностью ФИО лица, за которого уплачивается штраф;

реквизиты постановления по делу об административном правонарушении;

УИН.

Далее работник возмещает компании ранее уплаченный штраф: либо вносятся деньги в кассу, либо удерживаются из его заработной платы.

Если же заявитель дальше намерен отстаивать свою правоту, то тогда ему дорога в суд.

В какой суд обратиться для оспаривания штрафа?

При подаче жалобы на постановление по делу об административном правонарушении госпошлина не оплачивается.

В этом случае нужно грамотно составить жалобу и приложить пакет необходимых документов. В заявлении должно быть указано: полное наименование суда; ФИО, адрес и паспортные данные заявителя; реквизиты постановления; обстоятельства дела с указанием всех необходимых сведений, относящихся к нему. Необходимо указать причины, по которым постановление подлежит отмене.

Неискушенному в юридических вопросах человеку, сложно разобраться в какой суд нужно обращаться.

Какие штрафы оспариваются в арбитражном суде, а какие в судах общей юрисдикции?

Постановление по «административке», связанное с осуществлением предпринимательской деятельности компаний или ИП, обжалуется в арбитражном суде по правилам гл.25 АПК РФ.

В судах общей юрисдикции рассматриваются споры, когда одной из сторон является физическое лицо.

К судам общей юрисдикции относятся, например, мировые судьи, районные суды, городские суды (ст.1 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»).

Таким образом, человек может оспорить административный штраф в судах общей юрисдикции.

С обратной стороны постановления указываются адрес суда и его название.

Как определить территориальную подсудность?

Постановление может быть обжаловано в районный суд по месту рассмотрения дела (п.3 ч.1 ст.30.1 КоАП РФ). При определении территориальной подсудности дел, необходимо исходить из места совершения правонарушения, а не места нахождения соответствующего органа.

Например, если водитель проживает в г. Москве, а нарушил ПДД в г. Челябинске, то для обжалования постановления ему придется приехать в г. Челябинск.

Как подать жалобу в суд?

Если человек проживает недалеко, от суда, то жалобу можно отнести в приемную суда. На своем экземпляре нужно поставить отметку о принятии жалобы судом.

Можно отправить жалобу и документы к ней по почте заказным письмом с уведомлением.

Но в эпоху пандемии лучше воспользоваться электронными сайтами. Например, через сайт «Электронное правосудие». Это очень удобно, поскольку есть возможность дальнейшего отслеживания дела. Для того, чтобы отправить заявление, человек должен иметь учетную запись на портале госуслуг.

Срок подачи и рассмотрения жалобы

Подать жалобу можно в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения постановления (п.1 ст.30.3 КоАП РФ). Жалоба подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу (пп.1.1 п.1 ст.30.5 КоАП РФ).