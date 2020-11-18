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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Препоны на пути применения УСН

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Налоговики обобщили судебную практику, касающуюся применения специальных налоговых режимов (УСН). Бизнесу будет интересно узнать исход судебных баталий, ведь для обеспечения единых подходов к разрешению данных категорий споров суды возьмут на вооружение позицию высших судей.

1. Что может препятствовать бизнесу применять упрощённую систему налогообложения?

2. Является ли схема дробления бизнеса незаконной?

На эти и другие интересные вопросы подробно ответила в видео Управляющий партнер компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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