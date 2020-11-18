Препоны на пути применения УСН

Налоговики обобщили судебную практику, касающуюся применения специальных налоговых режимов (УСН). Бизнесу будет интересно узнать исход судебных баталий, ведь для обеспечения единых подходов к разрешению данных категорий споров суды возьмут на вооружение позицию высших судей.
1. Что может препятствовать бизнесу применять упрощённую систему налогообложения?
2. Является ли схема дробления бизнеса незаконной?
На эти и другие интересные вопросы подробно ответила в видео Управляющий партнер компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.