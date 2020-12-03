Изменения в 2021 году в части оплаты пособий соцстраха

С 2021 года поменяется работа бухгалтеров в части порядка выплат некоторых пособий за счет соцстраха. В чем заключаются новации?

В 2012 году в России стартовал пилотный проект, своего рода эксперимент. Пилотный проект предусматривал выплату пособий за счет соцстраха напрямую из Фонда, то есть минуя работодателей-страхователей. Первыми ласточками пилотного проекта, начиная с 2012 года, стали 8 регионов. Среди них: Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Нижегородская, Тамбовская области, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская Республика. Впоследствии к ним ежегодно присоединялись другие регионы нашей страны. Перечень регионов — участников пилотного проекта, а также порядок действий страхователей-работодателей приведены в постановлении Правительства РФ от 21.04.2011 г. № 294 (далее по тексту — Постановление № 294).

Что такое прямая и зачетная схема выплаты пособий?

Те регионы, которых не коснулся эксперимент, выплачивали пособия за счет соцстраха по так называемой зачетной схеме.

Это означает, что бухгалтерия сама рассчитывает и перечисляет пособия своим сотрудником. Впоследствии работодатель может возместить свои расходы, обратившись в ФСС. При наступлении страхового случая, например, болезнь работника, работодатель оплачивал ему больничный лист, а страховые взносы в ФСС РФ оплачивал уже за минусом понесенных расходов на выплату работнику пособий.

Работодатель-страхователь является своего рода посредником между работником и Фондом. Такая схема уже давно «вписалась» в нашу жизнь. У нее есть как противники, так и сторонники. Основной минус зачетной схемы заключается в том, что недобросовестные работодатели либо работодатели, у которых сложное финансовое положение, затягивали либо вовсе не выплачивали пособия. В этой ситуации страдал работник, который вынужден был защищать свои права в суде. А учитывая, что речь идет, в основном, о «детских» пособиях, невыплата пособий создавала социальную напряженность.

Прямая выплата исключает посредника и признана устранить проблему с задержками выплат. Поэтому прямой механизм выплат изначально планировался распространить на все регионы России.

Но при переходе на прямые выплаты возникает необходимость в дополнительных средствах в бюджете ФСС, ведь деньги нужно сразу выплачивать работникам. При этом заложенных денег в бюджет ФСС может и не хватить, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом затянется на продолжительное время. И мы опять можем столкнуться с задержками выплат.

Какие новые регионы станут участниками пилотного проекта в 2021 году?

Начиная с 2021 года, зачетная схема выплат за счет соцстраха, уйдет в прошлое. Все регионы России переходят на правила прямых выплат из Фонда. Для 8 регионов России — это будет новацией, остальные регионы уже принимали участие в эксперименте. Впервые с новыми правилами выплат столкнутся такие регионы, как Московская, Свердловская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

До конца 2020 года эти регионы еще выплачивают пособия по зачетной схеме, а с 2021 года переходят на прямые выплаты.

На практике это будет означать, что работники не будут получать выплаты от своих работодателей. Пособия работникам будут перечислять территориальные отделения ФСС РФ.

Работодатель по-прежнему начисляет страховые взносы в ФСС, но только не сможет уменьшать их на пособия, потому что сам их не будет выплачивать.

Какие пособия будут напрямую выплачиваться из Фонда?

Соцстрах будет выплачивать работникам напрямую:

пособие по больничным листам, начиная с четвертного дня;

Напомним, что первые три дня больничного оплачивает работодатель. Также ФСС будет напрямую выплачивать и больничные пособия в связи с несчастными случаями и профзаболеваниями, а также больничные по уходу за заболевшими членами семьи, ребенком.

пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Только вышеперечисленные пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда. По-прежнему, работодатель будет выплачивать сам работнику социальное пособие на погребение, дополнительные 4 дня по уходу за ребенком-инвалидом. А ФСС будет возмещать работодателю эти расходы путем возврата суммы на расчетный счет страхователя (п.1 Постановления № 294).

Для возмещения пособия на погребение компания должна передать заявление в Фонд. К заявлению прикладывается копия справки о смерти, выданной органами ЗАГСа.

Для возмещения оплаты «инвалидных» дней компания должна также передать заявление в Фонд и приложить заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней.

ФСС в течение 10 рабочих дней принимает решение о возмещении расходов и не позднее двух рабочих дней со дня его принятия перечисляет средства на расчетный счет компании.