Как оформить прямые выплаты из ФСС?

Что должен сделать бухгалтер, чтобы подготовиться к новому порядку выплат? Какие нюансы нужно учитывать при применении прямой схемы выплат?

Для 8 регионов России порядок выплаты пособий напрямую из ФСС является новым. В связи с эти возникают вопросы о механизмах передачи сведений в фонды, порядка выплат по так называемым «переходящим» больничным, «детским» пособиям, о взаимодействии с работниками компании. Но для начала бухгалтер должен подготовиться к новой системе выплат уже в этом году.

Что нужно сделать бухгалтеру для подготовки к новому порядку?

Шаг 1. Протестировать отправку электронных реестров для пособий.

Для чего это нужно? Электронные реестры необходимы для передачи сведений для назначения и выплаты пособий работникам. Для компаний со среднесписочной численностью более 25 человек сведения в ФСС передаются только в форме электронных реестров.

Где их протестировать? Тестирование готовности программного обеспечения страхователя можно провести как на веб-сервисе (http://docs-edu.fss.ru:81/ExtService/GatewayService.svc), так и на шлюзе приема документов с электронной подписью (http://docs-edu.fss.ru:81/home/upload).

Чтобы протестировать систему, бухгалтеру нужно подгрузить заранее заполненный файл с реестром. Для каждого вида пособий установлен свой бланк реестра (Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 г. № 579).

Формы бланков приведены в приложениях к приказу № 579:

для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — приложение № 1;

для единовременного пособия при рождении ребенка — приложение № 3;

для ежемесячного пособия по уходу за ребенком — приложение № 5.

Поэтому первым делом нужно научиться заполнять эти бланки.

Шаг 2. Уведомить о новом порядке работников компании.

Несмотря на то, что такого требования в Законе нет, работник должен знать, что перечислять пособие ему будет ФСС, а не компания.

Для самого работника ничего не изменится. Необходимые документы для назначения пособия он по-прежнему передает работодателю.

Для назначения пособия работник должен представить работодателю:

заявление;

справку о сумме заработка, если в расчетном периоде он работал у других работодателей;

подтверждающие документы. Это может быть больничный лист, справка с медучреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности и др.

Шаг 3. Проверить, у каких работников не оформлена карта «Мир».

Работник может получать пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, а также «детские» пособия только на карту «Мир». Оформить карту «Мир» может как работодатель, так и сам работник. Работодатель может оформить карту «Мир» в рамках зарплатного проекта с банком.

Шаг 4. Учесть нюансы «переходных» выплат.

«Переходные» выплаты возникают с тем, что работодатель переходит с зачетной системы выплат на прямую систему. И у работника больничный лист может быть открыт в 2020 году, а закрыт — в 2021 году. Аналогичная ситуация может сложиться и с «детскими» пособиями, в случае если отпуск по уходу за ребенком начался до 1 января 2021 года.

В том случае, если работник сдает в бухгалтерию больничный лист в конце текущего года, то работодатель назначает выплату в 2021 году в день ближайшей зарплаты. А если работодатель не назначит пособие в 2020 году, то работник должен написать заявление в начале 2021 году, которое впоследствии будет передано в ФСС. И уже ФСС будет ему выплачивать пособие.

С «переходящими» детскими пособиями сложностей не возникает. Например, назначенное пособие за декабрь 2020 г. будет выплачено в январе 2021 г. работодателем. А уже пособие за январь 2021 года выплатит сам Фонд.

Какие документы будут с 2021 года передаваться в ФСС?

Как мы уже отмечали, работодатель должен передавать в Фонд реестры. Реестры предоставляют в срок не позднее пяти календарных дней со дня передачи работодателю заявления и документов работником, которому назначают пособие. Документы, которые должен представить сам работник работодателю, не изменились. Например, при назначении и выплате пособия по беременности и родам, работница предоставляет компании: заявление о выплате пособия, больничный лист, при необходимости справки о заработке с предыдущих мест работы.

Работодатель перенаправляет эти документы в Фонд заказным письмом с описью вложения или в электронном виде, если среднесписочная численность работников составляет более 25 человек.

На страхователе лежит обязанность уведомления ФСС об увольнении работников и других изменениях, которые влекут за собой изменения в назначении и выплате пособий. Если у работника уже нет права на пособие, то он должен в трехдневный срок уведомить об этом ФСС.

Резюме

Прямые выплаты, безусловно, должны снять нагрузку с бухгалтера, ведь сам расчет бухгалтерия не производит. Вместе с тем, для работодателя также важно корректно заполнить направляемые в ФСС сведения, ведь если Фонд выплатит пособие в большей сумме, то убытки будет возмещать работодатель.

А насколько ритмично и без задержек будут выплачиваться пособия самим Фондом — покажет время.