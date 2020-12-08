Увольнение по мессенджерам – новая реальность?

Можно ли доказать факт трудовых отношений, используя электронную переписку, СМС-сообщения? Возможно ли с помощью мессенджеров уволить сотрудника?

Мессенджеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что порой подменяют традиционный «бумажный» документооборот.

Трудовое законодательство гласит, что работодателю нужно ознакомить работника с локальными актами компании, приказом о приеме на работу, об увольнении и наложении дисциплинарного взыскания (ст.22, 68, 84.1, 193 ТК РФ).

Традиционно оформлять увольнение работника по собственному желанию можно только при условии, что имеется письменное заявление от работника с его подписью и датой, отметкой о регистрации. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные доказательства. Например:

оформленный пропуск на территорию работодателя;

журнал регистрации прихода-ухода работников на работу;

документы кадровой деятельности работодателя: графики работы - сменности, графики отпусков, документы о направлении работника в командировку, о возложении на работника обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о полной материальной ответственности работника;

расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника;

документы хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте;

документы по охране труда: журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий труда), свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие (Решение Промышленного районного суда г. Смоленска от 24.07.2019 г. по делу №2-1227/2019).

С заявлением на увольнение работника все сложнее.

«Безбумажное» увольнение

По общему правилу, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника. Чтобы покинуть работодателя, работник уведомляет его не менее чем за 14 календарных дней до дня своего увольнения. Но работник может сгоряча подать заявление на увольнение, потом передумать и отозвать его, и так может быть несколько раз…

И трудовое законодательство в этом случае на стороне работника, давая ему шанс повернуть события вспять.

Работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до полуночи последних суток, обозначенных в заявлении (Определение ВС РФ от 10.08.2012 г. №78-КГ12-10).

Способ отзыва заявления в ТК РФ не детализируется.

А если работник отправил заявление на увольнение и отправил по электронной почте, а потом отозвал свое заявление через мессенджеры? Будет ли законным такое увольнение?

В свое время Минтруд РФ разрешил направлять расчетные листки работников по электронной почте, не распечатывая их (письмо от 21.02.2017 г. №14-1/ООГ-1560). А в период изоляции - это наиболее безопасный способ извещения работника.

Как показывает судебная практика, прекращение трудового договора с работником через WhatsApp, Viber может быть признано законным.