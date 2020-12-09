«Прибыльные» льготы для «айтишников»

Для IT-компаний не только предусмотрены преференции по страховым взносам, но и снижена ставка по налогу на прибыль. Правда, не обошлось и без ложки дегтя в виде изменения по НДС. Но обо всем по порядку.

Благоприятные нововведения для компаний, работающих в IT — сфере, коснулись не только страховых взносов, но и налога на прибыль.

Пониженные «прибыльные» ставки

С 1 января 2021 года ставка налога на прибыль будет снижена с 20% до 3% (Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ).

Новое распределение налоговых ставок по уровням бюджета будет таким:

федеральный бюджет — 3%;

региональный бюджет — 0%.

Таким образом, в региональный бюджет налог на прибыль поступать не будет. Сейчас в регионы поступает 17% налога на прибыль.

Такие преференции, по мнению законодателей, сделают привлекательной для инвесторов IT — сферу. Как рассчитала Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», благодаря принятым мерам, среднестатистическая компания с оборотом 1 млрд рублей сможет высвободить порядка 84 млн рублей. Это даст возможность нанять до 30 высококвалифицированных работников и повысить зарплаты, что сделает компании более конкурентоспособными.

Но для того, чтобы применять эти ставки требуется соблюсти определенные условия.

Эти условия практически такие же, как и для применения пониженных ставок по страховым взносам: наличие документа об аккредитации, соответствие доли доходов от IT-операций в общем объеме выручки — не менее 90%, а также значение среднесписочной численности работников за отчетный или налоговый период — не менее 7 человек (п.1.15 и п.1.16 ст.284 НК РФ).

В числе документов для «прибыльной» льготы нет свидетельства резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны. Дело в том, что для резидентов технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны льготные ставки устанавливают сами регионы своим законом (п.1 ст.284 НК РФ).

Отметим, что при расчете лимита доходов берутся данные налогового учета. При определении доли доходов не нужно включать доходы в виде курсовых разниц:

возникающих по причине отклонения курса продажи или покупки иностранной валюты от официального курса, установленного ЦБ РФ (п.2 ст.250 НК РФ);

возникающих от переоценки выданных или полученных авансов, за исключением положительной курсовой разницы (п.11 ст.250 НК РФ).

В расчет также не берутся доходы от уступки прав требования долга (п.1.15 и п.1.16 ст.284 НК РФ).

Безусловно, такое послабление в виде почти 7-кратного снижения налоговой нагрузки скажется на росте прибыли и инвестиций в цифровую область.

Но есть и обратная сторона медали.

Важно! Если компания по итогам отчетного или налогового периода не выполнит хотя бы одно из трех условий, то ей придется пересчитать налог с начала года. И в этом случае ставка налога на прибыль будет уже 20%: 17% — в региональный бюджет и 3% — в федеральный бюджет.

Изменения в порядке учета расходов на ЭВМ

С 1 января 2021 г. будет изменен налоговый учет расходов на покупку электронно-вычислительной техники. Напомним, что сейчас расходы при покупке ЭВМ учитываются сразу как материальные расходы (п.6 ст.259 НК РФ). Это значит, что, приобретая в 2021 году дорогостоящую ЭВМ свыше 100 тысяч рублей, IT-компании не смогут сразу списать затраты в уменьшение прибыли. С 1 января 2021 г. такая техника будет амортизироваться, как и у «обычных» компаний.

В связи с этим, IT-компаниям, которые планировали приобретение дорогостоящих ЭВМ, лучше сделать это в 2020 году.

Ложка дегтя в виде НДС

Сразу отметим, что по-прежнему, не будут облагаться НДС: передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (пп.26.1 п.2 ст.149 НК РФ).

А с 1 января 2021 г. значительно сузится спектр IT — операций, которые освобождены от уплаты НДС. Так, будут освобождены от НДС только две операции: реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, а также реализация прав на использование таких программ и баз данных, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности (пп.26.п.2 ст.149 НК РФ).

Важно! Для освобождения операций от НДС появилось новое требование — программы для ЭВМ и базы данных должны быть включены в единый реестр российских программ.

Для этого компания должна подать заявление с приложением необходимых документов в Минкомсвязь РФ. Подать заявление можно на сайте.

Освобождения от НДС не будет, если передаваемые права на использование программ для ЭВМ и баз данных связаны: