Что нужно учесть при составлении графика отпусков на 2021 год?

Не позднее 17 декабря 2020 г. работодатели должны распланировать время и определить очередность предоставления работникам отпусков в 2021 году. Как составить и ознакомить работников с графиком отпусков?

Несколько слов о том, для чего нужен график отпусков. Составление графика отпусков является обязанностью работодателя и относится к числу истребуемых документов при проведении проверок соблюдения трудового законодательства.

Однако значение графика отпусков не ограничивается только возможными санкциями со стороны трудовой инспекции за его отсутствие либо ненадлежащее оформление.

Грамотно составленный график отпусков позволит работодателю запланировать предстоящие отпускные расходы, безболезненно осуществлять непрерывные производственные процессы.

Планирование отпусков

Чтобы составить график отпусков, нужно спланировать отпуска по всем сотрудникам компании. В каком документе можно собрать пожелания работников? Нужен ли единый документ для планирования графика отпусков или удобнее оформить каждым документом в разрезе структурных подразделений? Универсального рецепта здесь нет, поскольку в каждом случае нужно принимать во внимание специфику организационной структуры работодателя. В компаниях с большим количеством отделов, бюро и подобных организационных единиц целесообразно разрабатывать проекты графиков отпусков по каждой такой единице.

При разработке проекта графика отпусков учитывается специфика производственного процесса каждой организационной структуры. Например, отдел главного бухгалтера должен учитывать сроки подготовки бухгалтерской, статистической, управленческой и налоговой отчетности работниками. Удобнее разбить отпуска сотрудников каждого подразделения по месяцам, чтобы видеть интенсивность нагрузки по месяцам.

В зависимости от программного обеспечения можно распечатывать различные отчеты по каждой производственной структуре, работнику остается только поставить период отпуска и подпись. В иных случаях можно использовать саму форму графика отпусков, назвав форму «Планирование отпусков».

Заполненная по каждой организационной структуре форма «Планирование отпусков» далее передается в Отдел кадров для проставления льготных категорий работников.

При планировании предстоящего отпуска необходимо обратить внимание на следующий момент.

На сегодняшний день при увольнении работника работодатель не всегда может удержать долг по излишне выплаченным отпускным. В том случае, если работодатель не удержал при окончательном расчете с работником «отпускной» долг, то вероятность взыскания долга в судебном порядке очень мала (Определения ВС РФ от 25.10.2013 г. №69-КГ13-6, от 28.05.2010 г. №18-В10-16, письмо Минтруда РФ от 22.10.2018 г. №14-1/ООГ-8142).

Для исключения проблемных ситуаций в будущем, в момент планирования графика отпусков бухгалтерии желательно произвести расчет по каждому работнику, за исключением категорий работников, которым нельзя не предоставить «авансовый» отпуск, заработанных дней отпуска.

Как документально оформить график отпусков?

Несмотря на то, что благодаря статье 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ работодатели получили свободу выбора в использовании тех или иных унифицированных форм - главное, чтобы форма содержала обязательные реквизиты, большинство работодателей по-прежнему используют привычную форму №Т-7.

График отпусков на 2021 год должен быть утвержден не позднее 17 декабря 2020 г. (ч.1 ст.123 ТК РФ – не позднее чем за две недели до наступления 2021 года).

Работодатель должен учитывать, что для некоторых категорий работников ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен в удобное для них время. Например, работники в возрасте до 18 лет, мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, почетным донорам.

Образец графика отпусков представлен ниже:

Ознакомление работников с графиком отпусков

Несмотря на то, что напрямую в ТК РФ не установлена обязанность работодателя с ознакомлением графиком отпусков, работодатель обязан довести до сведения всех работников утвержденный график отпусков как локальный нормативный документ, связанный с трудовой деятельностью работников.

Трудовым законодательством не регламентирована форма ознакомления работников с графиком отпусков.

Возможно 3 варианта ознакомления работников с графиком отпусков: