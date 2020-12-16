Богатые заплатят больше?

Госдумой РФ принят в третьем чтении закон (проект от 17.09.2020 г. № 1022669-7) об увеличении ставки НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн рублей.

Принятый Госдумой закон не стал для многих граждан неожиданностью. В преддверии голосования за поправки в Конституцию, Президент РФ ратовал за то, что богатые должны платить больше.

20 лет спустя...

Старожилы учета помнят, что 20 лет назад была прогрессивная шкала налогообложения и рассчитывался он гораздо сложнее, чем сейчас.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение налоговой ставки НДФЛ на 2% позволит получить бюджету в 2021 году дополнительно денег в размере 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей и в 2023 году — 68,5 млрд рублей.

Полученные дополнительные деньги пойдут на благие цели — на программу «Развитие здравоохранения». Программа предусматривает лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, покупку специальных дорогостоящих лекарств, проведение высокотехнологичных операций.

При этом сохранятся все действующие федеральные и региональные программы, которые предусмотрены на лечение детей.

Как это будет работать на практике?

Новый закон заработает с 2021 года. С 1 января 2021 года доходы граждан cвыше 5 млн рублей, связанные с трудовой деятельностью, будут облагаться по ставке НДФЛ — 15%. Речь идет только о сумме превышения доходов.

Например, у человека полученный годовой доход составляет — 6 млн рублей. Повышенной ставкой НДФЛ будет облагаться 1 млн рублей, а 5 млн рублей будет облагаться по ставке НДФЛ 13%. Таким образом, человек, имеющий доход свыше 5 млн рублей заплатит НДФЛ:

650 000 рублей (сумма превышения х 15%).

Отметим, что у нас в стране не так много граждан, имеющих официальную зарплату свыше 416,67 тыс. рублей: 5 000 000 рублей / 12 месяцев = 416 666,67 рублей.

В основном, это касается жителей г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Почти все депутаты Госдумы РФ также подпадают под этот закон.

Что нужно брать в расчет доходов?

Отметим, что не все доходы граждан подпадут под повышенную ставку НДФЛ. Прежде всего, в такой доход включаются выплаты, которые так или иначе связаны с трудовой деятельностью граждан. То есть это стимулирующие выплаты, различного рода надбавки и премии к заработной плате, а также дивиденды и доходы по ценным бумагам.

А если человек продал имущество, например, автомобиль или квартиру? Доходы от продажи имущества, за исключением ценных бумаг, независимо от его стоимости, не включаются в совокупный размер дохода для расчета повышенной ставки НДФЛ. Доходы от страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения также не будут облагаться по повышенной ставке.

То есть закон не коснется большинства граждан России. Поэтому по-прежнему продажа личного имущества будет облагаться по ставке НДФЛ 13%.

Учет повышенного налога

Высокооплачиваемым работающим гражданам самостоятельно не придется ничего высчитывать. За них все сделает бухгалтерия.

Для оплаты 15% НДФЛ введен специальный код бюджетной классификации — 18210102080010000110 (Приказ Минфина РФ от 12.10.2020 г. № 236н). Это сделано для того, чтобы оплаченный налог учитывался обособленно, ведь его сбор имеет строго целевое назначение.

Некоторое послабление ждет и налоговых агентов, т.е. работодателей. Если работодатель не удержал 15% НДФЛ с дохода работника за 1 квартал 2021 года, то ответственности у него не будет. Налоговики не будут взыскивать с него ни пени, ни штрафы. Правда, такое послабление действует, если налоговый агент самостоятельно перечислит НДФЛ в бюджет в срок до 1 июля 2021 года. Причем перечислить НДФЛ работодатель должен за свой счет (п.9 ст.226 НК РФ).

Выводы

Насколько эффективным и справедливым будет нововведение? Многие экономисты уже сейчас говорят о том, что заложенные цифры поступления от повышенного НДФЛ, выглядят нереальными. Насчет справедливости введенных мер — тоже не все однозначно. Ведь самые богатые люди в России имеют оффшорые компании, в отношении доходов которых предусмотрен специальный порядок налогообложения.

Как раз в этой части для них сделаны существенные послабления, которые нигде не афишируются. Так, 9 ноября 2020 принят закон, позволяющий гражданам-владельцам контролируемых иностранных компаний ежегодно уплачивать фиксированный налог в размере 5 млн рублей (Федеральный закон от 09.11.2020 г. № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»). Благодаря этой поправки, вместо подачи отчетности можно будет заплатить 5 млн рублей дохода. Это так называемый упрощенный порядок налогообложения для иностранных контролируемых компаний. А доходы в оффшорах у многих наших олигархов исчисляются миллиардами рублей.

Получается, что бюджет потеряет значительно больше средств, чем приобретет в связи с увеличением ставки НДФЛ на 2%.