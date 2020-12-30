Выплатил зарплату 30 декабря – получил штраф?

В преддверии Нового года многие работодатели осчастливливают своих сотрудников зарплатой за декабрь 2020 г. Но благие намерения выплатить заработную плату до 31 декабря могут обернуться штрафами для работодателей. Давайте разберемся в ситуации.

23 декабря 2020 г. стало известно, что российский президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» объявить 31 декабря этого года выходным днем. Как сказал Президент России, — «Тридцать первого, действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать». Вместе с тем глава государства обратил внимание, что времени для принятия такого решения на федеральном уровне уже нет.

Но это пока прожекты. А в этом году 31 декабря 2020 г. на федеральном уровне объявлен рабочим днем. В некоторых регионах 31 декабря 2020 года выходной день. По состоянию на 22 декабря 2020 года известно о сорока одном регионе, где 31 декабря будет выходным днем. Но это актуально только для местных госслужащих, иногда — также для работников государственных предприятий.

Риски при выплате заработной платы 30 декабря 2020 года

По общему правилу, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (ст.136 ТК РФ). Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Понятно, что 31 декабря 2020 г. де-юре рабочий день, но де-факто сотрудники не работают. И многие компании предпочитают выплатить заработную плату 30 декабря 2020 г.

Один из работодателей обратился на сайт «Онлайнинспекция.рф» с вопросом о том, не будут ли грозить ему санкции за выплату зарплаты за декабрь 2020 г. не 31 числа, а 30 декабря 2020 г.

Ответ экспертов был категоричен — за досрочную выплату заработной платы, т.е. 30 декабря 2020 г. компанию ждет штраф в 50 000 рублей как за нарушение трудового законодательства. Аргумент простой — заработная плата должна выплачиваться накануне, т.е. 31 декабря 2020 г. и интервал между авансом и расчетом за месяц не должен превышать 15 дней.

Но такое мнение не разделяет Минтруд России (письма от 26.07.2019 г. № 14—1/В-582, от 12.11.2018 г. № 14—1/ООГ-8602). Суть его разъяснений сводится к тому, что работодатель, который выплачивает заработную плату заранее, не ухудшает положение работника. Исходя из этого, не должно быть никаких штрафов.

А что говорят суды?

Несмотря на абсурдность штрафов, трудовые инспекторы на местах штрафуют работодателей за досрочную выплату заработной платы.

Например, в одной из Питерских поликлиник, заработная плата выплачивалась работнику 13 и 28 числа вместо установленных трудовым договором 15 и 30 числа месяца.

По мнению государственной инспекции труда, заработная плата фактически была выплачена, но с нарушением сроков, что грозит работодателю административным штрафом (п.1 ст.5.27 КоАП РФ). Но суд был на стороне работодателей, ведь ТК РФ предусматривает материальную ответственность работодателя за нарушение сроков выплат только в части их задержки заработной платы, а ответственность за преждевременность выплат не предусмотрена.

В подобных ситуациях досрочная выплата зарплаты не создает угрозы для жизни и здоровья работников. Более того, отправка реестров на перечисление заработной платы в банк строго 15 и 30 числа может привести к задержке заработной платы, в случае возникновения технических проблем. Также это приведет к нарушению сроков выплаты заработной платы в случаях, когда день выплаты выпадает на выходной и праздничный, что в свою очередь приведет к начислению компенсации за задержку заработной платы (Решения Кировского суда г. Санкт-Петербурга от 20.11.2017 г. № 12-655/2017, от 12.05.2017 г. № 12-214/2017).

Трудовое законодательство не запрещает выдавать заработную плату раньше установленного срока, поскольку это не ухудшает положения работников (Решение Новосибирского областного суда от 27.09.2016 г. № 7-909/2016).

Что же делать работодателям?

Итак, компании и ИП, у которых день выплаты зарплаты за декабрь 2020 г. выпал на период с 1 по 10 января 2021 года, обязаны выдать зарплату работникам накануне праздников. При выплате заработной платы ранее 31 декабря 2020 г., у работодателей есть хорошие контраргументы против возможных претензий трудовых инспекторов.

Компании и ИП, у которых день выплаты зарплаты за декабрь 2020 г. выпал на период с 11 по 15 января 2021 года, спокойно выплатят зарплату уже в январе 2021 года.