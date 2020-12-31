«Страховые» льготы для айтишников

С 1 января 2021 года для IT - компаний будет действовать немало новых налоговых льгот. Правда, некоторые из действующих сегодня, будут отменены. Сегодня поговорим о льготах на страховые взносы во внебюджетные фонды.

Одна из важнейших отраслей экономики, которая позволяет пользователям, не выходя из дома, пользоваться необходимыми информационными ресурсами – это IT-сфера. Благодаря цифровым технологиям, школьники и студенты смогли в пандемию коронавируса продолжить учебу дистанционно, а пенсионеры и малоимущие граждане – оформлять субсидии и различные пособия.

Прежде чем перейти к анализу льгот, разберем, кто относится к этой сфере.

Что относится к IT-сфере?

Говоря о налоговых льготах, мы условно объединяем компании в знакомую нам аббревиатуру. В законе нет понятия IT-компаний. Речь идет о компаниях, которые:

осуществляют деятельность в области информационных технологий;

разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи;

оказывают услуги, выполняют работы по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных, программных средств и информационных продуктов вычислительной техники;

устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных.

То есть это компании, которые продают программы, разрабатывают программные обеспечения, проводят тестирование и обслуживание различных программных обеспечений и т.п.

Именно о таких компаниях и пойдет речь в настоящей статье.

Льготы по различным налогам установлены Федеральным законом от 31.07.2020 г. №265-ФЗ и будут действовать уже с 1 января 2021 г.

Пониженные ставки по страховым взносам

Прежде всего, у IT – компаний почти вдвое снизится нагрузка по страховым взносам по сравнению с сегодняшним днем:

Для того, чтобы воспользоваться пониженной ставкой, IT-компании должны выполнить определенные условия. Причем в законе отдельно выделены условия для новичков и уже работающих компаний.

Для вновь созданных компаний:

1) нужно иметь документ о государственной аккредитации в области информационных технологий либо свидетельство - регистрацию в качестве резидента технико-внедренческой особой экономической зоны или промышленно-производственной особой экономической зоны.

Первый документ получают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/). Для этого компания должна отправить: заявление о предоставлении государственной аккредитации и справку, подписанную руководителем. Предоставление иных документов, например, выписки из ЕГРЮЛ, учредительных документов не требуется.

Документы можно направить:

по почте заказным письмом с описью вложения на адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, IQ-квартал;

непосредственно - лично или через курьерскую службу в Минкомсвязь России по этому же адресу.

Второй документ нужно получить в Минэкономразвитии России, направив туда заявку и комплект документов.

2) среднесписочная численность работников за расчетный или отчетный период должна составлять не менее 7 человек.

3) доля доходов от продажи программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные программы для ЭВМ, от оказания услуг по адаптации и модификации программ, а также услуг по установке, тестированию и сопровождению программ, должна составлять не менее 90% от общей суммы доходов за расчетный или отчетный период (Письмо Минфина РФ от 21.02.2020 г. №03-15-06/12789).

Напомним, что расчетный период по страховым взносам - календарный год, а отчетными периодами являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.

Доходы рассчитываются по данным налогового учета компании.

То есть для новичков берутся в расчет показатели за отчетные периоды.

Для применения пониженных тарифов должны одновременно соблюдаться приведенные три условия.

Для работающих компаний условия те же. Только расчет осуществляется за 9 месяцев года, предшествующих году перехода на применение пониженных тарифов. То есть для применения ставки 7,6% в 2021 году, расчет должен быть сделан по итогам 9 месяцев 2020 года.

Потом компании должны следить за выполнением условий уже по итогам текущих отчетных периодов.

Нарушение этих условий вынудит компании сдавать уточненки по страховым взносам «задним» числом, то есть с 1 января 2021 года и доплачивать страховые взносы, исходя из общих тарифов.

Но если только компания не смогла выдержать условие по доле доходов в одном из отчетных периодов, а по итогам 2021 года условие по доходам было выдержано, то она снова может применять льготный тариф (Письмо Минфина РФ от 01.02.2019 г. №03-15-06/5854).