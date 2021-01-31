Как наследники могут получить пенсионные накопления?

Могут ли наследники получить пенсионные накопления умершего родственника? Какие шаги нужно предпринять для этого?

О том, как формируется накопительная часть пенсии и как ее приумножить или хотя бы сохранить при сегодняшней инфляции, мы рассказали в прошлой статье.

Но, к сожалению, в России нередки ситуации, когда человек не дожил до пенсии. Человек может умереть и после выхода на пенсию, оставив невыплаченную часть пенсионных накоплений.

Сначала напомним, что причитается будущему пенсионеру.

Виды выплат пенсионных накоплений

Существует 3 варианта выплаты пенсионных накоплений (ст.2 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ):

единовременная выплата — выплата всей суммы сразу.

Такую выплату назначают, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к размеру страховой пенсии по старости и накопительной пенсии.

срочная выплата — срок выплаты не может составлять меньше 10 лет.

Такая выплата назначается лицам, которые участвовали в Программе государственного софинансирования пенсий, а также направляли средства материнского капитала на формирование будущей пенсии.

накопительная пенсия — выплачивается ежемесячно и пожизненно.

Ее размер с 2020 года рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты — 258 месяцев.

Например, у человека накоплено на индивидуальном счете я — 400 тыс. рублей. Тогда ежемесячный размер выплат составит: 400 тыс. рублей / 258 мес. = 1 550,39 рублей.

Размер пенсии будет тем выше, чем позже обратится человек за ее назначением.

Кому причитается неполученные пенсионные накопления?

Конечно, многим из нас хочется получить побольше денег, отодвинув срок назначения пенсии. Однако не стоит забывать, что, отодвигая в долгий ящик оформление пенсии, даже внешне здоровый человек может вообще не воспользоваться своими пенсионными накоплениями.

Еще при жизни будущий пенсионер вправе в любое время написать в ПФР заявление о том, кому достанутся его сбережения. В НПФ наследников указывают в отдельном пункте договора.

Человек может определить конкретных получателей этих средств, а также установить, в каких долях следует распределить между ними указанные средства (п.6 ст.7 Закона № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»).

В качестве наследника будущий пенсионер вправе указать любого человека, который даже не является его родственником.

А если человек не написал никакого заявления либо никого не вписал в договор, то кто вправе претендовать на его пенсионные накопления? Тогда выплата осуществляется правопреемникам умершего из числа его родственников в порядке очередности:

первая очередь — дети, супруг или супруга и родители;

вторая очередь — сестры, братья, бабушки, дедушки, внуки.

Распределение пенсии между наследниками каждой из очередей осуществляется в равных долях.

Наследникам второй очереди пенсию умершего выплатят при отсутствии заявлений от близких родственников первой очереди.

Что получат наследники?

Выплаты, которые смогут получить наследники, зависят от нескольких факторов: была ли назначена пенсия умершему, в каком размере уже были выплачены пенсионные накопления.

Правопреемники умершего получат пенсионные накопления в следующих случаях:

человек умер до назначения ему накопительной пенсии или срочной выплаты, или до корректировки ее размера.

наследуются пенсионные накопления в полном объеме, за исключением средств материнского капитала.

умершему человеку назначена накопительная пенсия или срочная выплата.

По общему правилу, выплата накопительной пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть застрахованного лица. То есть если человек умер в октябре, то в ноябре ему уже пенсия не назначается и не выплачивается. А остаток текущей невыплаченной пенсии подлежит выплате нетрудоспособным членам его семьи, которые совместно проживали с умершим и для которых умерший являлся кормильцем. Например, это его несовершеннолетние дети.

Если смерть застрахованного лица наступила после назначения накопительной пенсии, то законодательством РФ не предусмотрена выплата средств пенсионных накоплений его правопреемникам.

Правило едино как для ПФР, так и для НПФ. Получается, что остаток назначенной накопительной части пенсии просто «сгорает».

Наследники только смогут получить остаток срочной пенсионной выплаты, за исключением средств материнского капитала.

Если умершему человеку назначена, но не выплачена единовременная выплата.

Ее в порядке наследования могут получить:

члены семьи умершего, если они совместно с ним проживали;

нетрудоспособные иждивенцы.

Выплату можно получить в течение 4 месяцев со дня смерти.

Если таких лиц нет, то сумма выплаты наследуется по общим правилам.

Как наследнику получить пенсию?

В каком бы фонде не находились накопленные сбережения умершего, фонд не будет инициировать процедуру наследования.

Инициатива получения пенсии по наследству исходит от самих наследников, которые должны подать заявление в ПФР либо в НПФ и приложить необходимые бумаги.

Перечень документов можно уточнить в фонде. Как правило, это: свидетельство о смерти застрахованного лица, паспорт наследника, СНИЛС умершего и наследника, документы, подтверждающие родственные отношения.

Срок обращения ограничен — не позднее полгода со дня смерти застрахованного лица (ст.1154 ГК РФ). Пропущенный срок можно восстановить только в судебном порядке.