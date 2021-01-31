Работа без разрешения: штрафы

Любой иностранный гражданин, прибывший в РФ с целью трудоустройства, должен работать на основании разрешительных документов, оформленных согласно закону. Для иностранцев, прибытие в Россию которых требует визы, такой документ — разрешение на работу, без визы — это патент.

Эти требования продиктованы Федеральным Законом № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В случае нарушения правил работы иностранцев в России закон предусматривает ответственность не только на мигранта, но и на работодателя.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента или без разрешения на работу в размере от 2 до 5 тыс. рублей. При этом юридическое лицо, привлекшее к работе гражданина, может быть наказано штрафом в размере от 250 до 800 тыс. руб., а ответственное должностное лицо — штрафом в размере от 25 до 50 тыс. руб.

Отдельно оговаривается возможность наложения штрафов за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если такое разрешение требуется, при этом, размеры штрафов сохраняются.

Кодекс предусматривает и наказание для иностранного гражданина, если он работает без разрешения на работу или патента, а также, в случае осуществления деятельности, не соответствующей профессии, указанной в разрешительных документах, в виде наложения административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. В Москве и Санкт-Петербурге штраф увеличивается от 5 до 7 тыс. рублей.

Дополнительно оговаривается возможная ответственность за несоблюдение срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, либо необращение иностранного гражданина или лица без гражданства за внесением указанных изменений — наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Для безвизовых иностранных граждан существует дополнительная ответственность за нарушение срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен законодательством — наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

В случае, если работодатель, не получив специального разрешения на привлечение иностранцев, принял на работу иностранного гражданина, на него может быть:

наложен штраф за привлечение и использование иностранной рабочей силы в размере от 35 000 до 70 000 рублей на должностное лицо;

штраф за привлечение иностранной рабочей силы на юрлицо составит от 400 000 до 1 000 000 рублей;

также возможна приостановка деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.

Размер же штрафа за использование иностранной рабочей силы на физическое лицо составит от 5000 до 7000 рублей.

А если работодатель не уведомил или нарушил сроки уведомления исполнительного органа в сфере миграции о факте заключения трудового договора с иностранным гражданином или расторжении договора и увольнении иностранца с работы, то наказание будет таким:

штраф работодателю за мигранта в размере от 5000 до 7000 рублей на физлицо;

от 35 000-70 000 рублей на должностное лицо;

и штраф за неуведомление об увольнении или найме иностранного работника на юрлицо — от 400 000 до 1 000 000 рублей.

Таким образом, необходимо серьезно подходить к вопросу оформления трудовой деятельности иностранных граждан. Правильное оформление позволит избежать рисков как со стороны работодателя, так и со стороны иностранного работника.