Как платить налоги с акций иностранных компаний?

Для того чтобы разобраться с налогообложением операций с зарубежными акциями, необходимо понять механизм покупки таких ценных бумаг.

Граждане — резиденты России могут приобрести акции иностранных компаний через биржевых брокеров либо самостоятельно через банк. Но, в основном, физические лица приобретают акции через посредников — профессиональных брокеров.

Как приобрести акции иностранных компаний?

В большинстве случае, физические лица покупают акции через российских либо иностранных брокеров. Ведь благодаря брокерам можно получить доступ к крупнейшим международным площадкам.

Найти профессионального российского брокера можно, воспользовавшись сайтом.

К тому же, покупка через брокера облегчает уплату налогов по некоторым операциям с иностранными акциями. Главное — выбрать надежного брокера, который на определенном этапе должен заплатить НДФЛ за физическое лицо как налоговый агент.

К брокеру предъявляются определенные требования. Брокер должен иметь лицензию ЦБ. Для того чтобы потенциальному покупателю проверить наличие лицензии, достаточно найти нужного брокера на сайте регулятора.

В настоящее время можно воспользоваться услугами таких брокеров, как Финам, Альфа-Директ, ВТБ, Тинькофф, Открытие. Брокер за счет физического лица будет осуществлять сделки по купле-продаже иностранных акций, регистрировать покупателя на бирже, помогать ориентироваться в многообразии ценных бумаг.

Понятно, что услуги брокера стоят денег. Покупатель — физическое лицо уплачивает брокеру комиссионное вознаграждение, размер которого прописывается в договоре между покупателем и брокером.

Акции иностранных компаний можно купить за рубли, например, на Московской бирже либо за доллары или евро на иностранных биржах, либо Санкт-Петербургской бирже.

Какие налогооблагаемые доходы могут возникать у покупателя по операциям с иностранными акциями?

Приобретая акции, физическое лицо планирует зарабатывать на акциях, т. е. получать доход.

У владельца иностранных акций доход может возникнуть в виде дивидендов, от перепродажи акций, а также доход в виде курсовой разницы.

Проанализируем каждый из возможных доходов в части налогообложения.

Курсовая разница

Курсовая разница возникает в связи с тем, что акции зарубежных компаний номинированы в иностранной валюте, в евро или в долларах. Курс валюты каждый день меняется, а доходы и расходы от продажи акций и, соответственно, при закрытии сделки, рассчитываются в рублях.

То есть финансовый результат от продажи акций пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ, который действовал в момент расчетов по продаже акций. И как раз НДФЛ исчисляется и уплачивается с полученной рублевой маржи — прибыли.

Валютная переоценка возникает не всегда. Например, на Московской бирже, где расчеты осуществляются в рублях, никакой переоценки не возникает.

Пример.

Гражданин России приобрел 1 000 акций американской компании «Амазон» через российского брокера по цене 73 долларов за акцию, а спустя время продал их по цене 77 долларов за акцию.

Предположим, что официальный курс доллара на дату покупки акций составил 74 рубля, а на дату продажи — 75 рублей.

Таким образом, покупатель заработал на операциях купли-продажи акций: 1 000 штук х (77 долларов — 73 доллара) = 4 000 долларов.

Переоцениваем доход в рублях: 1 000 штук х (77 долларов х 75 рублей — 73 доллара х 74 рубля) = 373 тысячи рублей.

Этот доход и подлежит налогообложению по ставке НДФЛ либо 13%, либо 15%. Повышенная ставка применяется в части доходов, превышающих 5 млн рублей (п. 1 ст. 224 НК).

Переоценку самому покупателю рассчитывать не нужно. Это сделает за него брокер и как налоговый агент исчислит, удержит и перечислит в российский бюджет НДФЛ (п. 14 ст. 226.1, п. 6 ст. 228 НК).

В том случае если владелец акций продает их сам, например, другому физическому лицу, тогда все расчеты с налоговой инспекцией он осуществляет самостоятельно.

Уплаты НДФЛ можно избежать, если инвестор-физическое лицо продает акции, находящиеся в собственности более пяти лет (п. 1 ст. 284.2, п. 17.2 ст. 217 НК). Если акции были получены в порядке наследования, то срок владения акций начинает течь с момента открытия наследства (письмо Минфина от 15.07.2016 № 03-04-05/41483).

Дивиденды

Еще один вид дохода по акциям — это дивиденды. С полученных дивидендов владелец акций должен самостоятельно рассчитать и оплатить налог.

Брокер в данном случае не будет являться налоговым агентом.

К декларации по форме 3-НДФЛ физическое лицо должно приложить отчет брокера и специальную форму по дивидендам. Например, по американским акциям документом, который подтверждает получение дивидендов, является отчет по форме 1042-S.

Срок подачи декларации по 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля следующего за годом получения дивидендов. Срок уплаты НДФЛ — до 15 июля следующего за годом получения дивидендов (п. 6 ст. 227 НК, п. 1 ст. 229 НК).

Подводим итоги

Итак, приобретая акции у российского брокера, физическое лицо — налоговый резидент России самостоятельно отчитывается перед налоговой инспекцией за дивиденды. По остальным доходам — отчитывается российский налоговый агент — брокер. Но если физическое лицо работает через иностранного брокера, то все налоги и отчеты он предоставляет сам.