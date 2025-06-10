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Требования Роскомнадзора к сайтам 2025: чек-лист для бизнеса

Требования Роскомнадзора к сайтам 2025: чек-лист для бизнеса

С 30 мая 2025 года в России вступили в силу изменения в законодательство о персональных данных. Для бизнеса — это не просто очередная «формальность», а вопрос безопасности и выживания.

Роскомнадзор усилил контроль за сайтами, включая автоматическую проверку с использованием ИИ. Теперь даже незначительные, по мнению бизнеса, нарушения могут привести к штрафам до 18 миллионов рублей или блокировке сайта.

Если у вас есть сайт, вы — оператор персональных данных. А значит, обязаны соблюдать ФЗ-152 «О персональных данных». Даже если вы ИП, самозанятый или оказываете услуги онлайн. Ниже — актуальный чек-лист на 2025 год, который поможет не попасть под штраф и не дать конкурентам «закопать» ваш бизнес через жалобу в Роскомнадзор.

✅ 1. Политика обработки персональных данных на сайте

Что это

Официальный документ, размещенный на сайте (обычно в подвале), который описывает:

  • какие данные вы собираете;

  • как их обрабатываете;

  • кому передаете и на каких основаниях.

Требования 2025

  • Обязательно актуальная редакция.

  • Полный перечень обрабатываемых данных (имя, email, телефон, cookies и т.д.).

  • Указание целей и оснований обработки.

  • Контактные данные оператора.

  • Ссылки на формы согласия и порядок отзыва.

📌 Ошибка №1 — скачать шаблон и забыть про него. Политика должна соответствовать именно вашему бизнесу и интеграциям на сайте.

✅ 2. Согласие на обработку персональных данных

Где должно быть

  • во всех формах на сайте: заявки, обратная связь, регистрация, квизы, покупка, консультации;

  • при подписке на рассылку;

  • в онлайн-чате, если сохраняются данные.

Требования 2025

  • Согласие должно быть добровольным, конкретным, информированным и однозначным.

  • Включает: ФИО, перечень данных, цель обработки, срок хранения, право отзыва.

  • Отдельное согласие на передачу данных третьим лицам (например, CRM-системам).

  • Техническая реализация: отдельный чекбокс с обязательной активацией, а не просто фраза «нажимая кнопку, вы соглашаетесь».

📌 Ошибка №2 — отсутствие чекбокса или невидимый текст, отсутствие Log файлов позволяющих доказать получение согласия на обработку персональных данных от пользователя сайта. 

✅ 3. Уведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных

Кто обязан

Любой, кто собирает ПДн через сайт — даже ИП и самозанятые.

Требования 2025

  • До начала обработки нужно подать уведомление через портал Роскомнадзора.

  • Указать все сведения: цели, способы обработки, меры безопасности, перечень используемых информационных систем.

  • Отдельно — факт трансграничной передачи, если используете иностранные сервисы.

📌 Ошибка №3 — не уведомили Роскомнадзор, потому что «сайт только визитка». Даже форма обратной связи — уже обработка ПДн.

✅ 4. Cookie-уведомление и политика

Обязательные элементы

  • Всплывающее уведомление при первом входе на сайт.

  • Ссылка на Политику по cookies или на общую политику в отношении обработки персональных данных, где имеется раздел про cookies.

  • Описание всех типов используемых файлов: функциональные, аналитические, маркетинговые.

  • Возможность отказаться от установки определенных категорий cookies.

Почему важно

В 2025 году Роскомнадзор фиксирует отсутствие cookie-уведомлений как нарушение закона, особенно при наличии интеграций с Яндекс.Метрикой, Google, Facebook (Meta Pixel).

📌 Ошибка №4 — есть политика ПДн, но нет отдельного уведомления о cookie и формы согласия.

✅ 5. Юридическая информация в подвале сайта

Что должно быть (ч. 2 ст. 10 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)

  • Полное наименование владельца сайта.

  • Адрес места нахождения.

  • Актуальные контактные данные.

Почему это важно

Размещение недостоверных сведений может привести к привлечению к административной ответственности по статье 14.4 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), а также к гражданско-правовой ответственности за причиненный ущерб.

📌 Ошибка №5 — указание только бренда или торговой марки без юр. лица.

Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных

Услуги регистрации ООО, АО, ИП и самозанятых как операторов персональных данных в реестре Роскомнадзора в соответствии ФЗ №152 «О персональных данных»

✅ 6. Российский хостинг и запрет трансграничной передачи

Суть

Использование иностранных серверов и облаков приравнивается к трансграничной передаче ПДн.

Требования

  • Хостинг сайта — только на серверах, физически размещенных в России.

  • Подтверждение от хостинг-провайдера.

  • Запрет на хранение ПДн в Google Drive, Notion, Dropbox и т.д.

  • Meta Pixel, Google Analytics, сайты размещенные на иностранных хостингах — повод для штрафа, если не отражены в документах.

📌 Ошибка №7 — сайт на Tilda или REG.RU, но физически размещен в Европе. Это нарушение.

✅ 8. Проверка Роскомнадзора: автоматизированная, быстрая, без предупреждения

Как работает

  • Искусственный интеллект сканирует сайт 24/7.

  • Проверяет не только текст, но и код сайта, скрытые скрипты, cookie, формы.

  • Не требует предварительного уведомления.

  • Фиксация нарушений → предписание или моментальный штраф.

📌 Важно: проверить сайт глазами — недостаточно. Нарушения могут быть «внутри» — в интеграциях, скриптах и DOM-структуре.

⚠️ Жалобы конкурентов — новый инструмент давления

  • Предприниматели уже используют жалобы в Роскомнадзор как способ атаковать конкурентов.

  • Роскомнадзор обязан реагировать на любую жалобу, даже анонимную.

  • Уже есть случаи блокировки сайтов и штрафов по жалобе «доброжелателей».

📌 Вывод — не дать конкурентам повода. Даже мелкая недоработка — риск для бизнеса.

🛠 Что делать бизнесу уже сейчас

Шаги

  1. Провести аудит сайта (юридический + технический).

  2. Проверить наличие и актуальность всех обязательных документов.

  3. Зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор ПДн.

  4. Обновить Политику ПДн и Cookie-согласие.

  5. Убедиться, что сайт размещен на российских серверах.

  6. Устранить трансграничные риски (зарубежные сервисы, скрипты).

  7. Назначить ответственного за ПДн внутри компании.

💼 Как мы можем помочь

Сервис «Роском 24» — это команда юристов и технических специалистов, которые:

  • Проводят аудит сайта на соответствие ФЗ-152.

  • Подготавливают полный комплект документов.

  • Помогают зарегистрироваться в Роскомнадзоре.

  • Настраивают cookie-уведомления и формы согласия.

  • Защищают бизнес от штрафов и блокировок.

📌 ИТОГ

В 2025 году невозможно заниматься бизнесом онлайн и игнорировать закон о персональных данных. Сайт — это уже зона юридической ответственности. И чем раньше вы проведете аудит и приведете все в порядок, тем больше шансов избежать штрафов, блокировок и атак конкурентов.

👉 Проверьте свой сайт прямо сейчас. Или доверьтесь профессионалам.

Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных

Услуги регистрации ООО, АО, ИП и самозанятых как операторов персональных данных в реестре Роскомнадзора в соответствии ФЗ №152 «О персональных данных»

Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJLb1J8

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