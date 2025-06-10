Требования Роскомнадзора к сайтам 2025: чек-лист для бизнеса

Роскомнадзор усилил контроль за сайтами, включая автоматическую проверку с использованием ИИ. Теперь даже незначительные, по мнению бизнеса, нарушения могут привести к штрафам до 18 миллионов рублей или блокировке сайта.
Если у вас есть сайт, вы — оператор персональных данных. А значит, обязаны соблюдать ФЗ-152 «О персональных данных». Даже если вы ИП, самозанятый или оказываете услуги онлайн. Ниже — актуальный чек-лист на 2025 год, который поможет не попасть под штраф и не дать конкурентам «закопать» ваш бизнес через жалобу в Роскомнадзор.
✅ 1. Политика обработки персональных данных на сайте
Что это
Официальный документ, размещенный на сайте (обычно в подвале), который описывает:
какие данные вы собираете;
как их обрабатываете;
кому передаете и на каких основаниях.
Требования 2025
Обязательно актуальная редакция.
Полный перечень обрабатываемых данных (имя, email, телефон, cookies и т.д.).
Указание целей и оснований обработки.
Контактные данные оператора.
Ссылки на формы согласия и порядок отзыва.
📌 Ошибка №1 — скачать шаблон и забыть про него. Политика должна соответствовать именно вашему бизнесу и интеграциям на сайте.
✅ 2. Согласие на обработку персональных данных
Где должно быть
во всех формах на сайте: заявки, обратная связь, регистрация, квизы, покупка, консультации;
при подписке на рассылку;
в онлайн-чате, если сохраняются данные.
Требования 2025
Согласие должно быть добровольным, конкретным, информированным и однозначным.
Включает: ФИО, перечень данных, цель обработки, срок хранения, право отзыва.
Отдельное согласие на передачу данных третьим лицам (например, CRM-системам).
Техническая реализация: отдельный чекбокс с обязательной активацией, а не просто фраза «нажимая кнопку, вы соглашаетесь».
📌 Ошибка №2 — отсутствие чекбокса или невидимый текст, отсутствие Log файлов позволяющих доказать получение согласия на обработку персональных данных от пользователя сайта.
✅ 3. Уведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных
Кто обязан
Любой, кто собирает ПДн через сайт — даже ИП и самозанятые.
Требования 2025
До начала обработки нужно подать уведомление через портал Роскомнадзора.
Указать все сведения: цели, способы обработки, меры безопасности, перечень используемых информационных систем.
Отдельно — факт трансграничной передачи, если используете иностранные сервисы.
📌 Ошибка №3 — не уведомили Роскомнадзор, потому что «сайт только визитка». Даже форма обратной связи — уже обработка ПДн.
Всплывающее уведомление при первом входе на сайт.
Ссылка на Политику по cookies или на общую политику в отношении обработки персональных данных, где имеется раздел про cookies.
Описание всех типов используемых файлов: функциональные, аналитические, маркетинговые.
Возможность отказаться от установки определенных категорий cookies.
В 2025 году Роскомнадзор фиксирует отсутствие cookie-уведомлений как нарушение закона, особенно при наличии интеграций с Яндекс.Метрикой, Google, Facebook (Meta Pixel).
📌 Ошибка №4 — есть политика ПДн, но нет отдельного уведомления о cookie и формы согласия.
✅ 5. Юридическая информация в подвале сайта
Что должно быть (ч. 2 ст. 10 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)
Полное наименование владельца сайта.
Адрес места нахождения.
Актуальные контактные данные.
Почему это важно
Размещение недостоверных сведений может привести к привлечению к административной ответственности по статье 14.4 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), а также к гражданско-правовой ответственности за причиненный ущерб.
📌 Ошибка №5 — указание только бренда или торговой марки без юр. лица.
Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных
Услуги регистрации ООО, АО, ИП и самозанятых как операторов персональных данных в реестре Роскомнадзора в соответствии ФЗ №152 «О персональных данных»
✅ 6. Российский хостинг и запрет трансграничной передачи
Суть
Использование иностранных серверов и облаков приравнивается к трансграничной передаче ПДн.
Требования
Хостинг сайта — только на серверах, физически размещенных в России.
Подтверждение от хостинг-провайдера.
Запрет на хранение ПДн в Google Drive, Notion, Dropbox и т.д.
Meta Pixel, Google Analytics, сайты размещенные на иностранных хостингах — повод для штрафа, если не отражены в документах.
📌 Ошибка №7 — сайт на Tilda или REG.RU, но физически размещен в Европе. Это нарушение.
✅ 8. Проверка Роскомнадзора: автоматизированная, быстрая, без предупреждения
Как работает
Искусственный интеллект сканирует сайт 24/7.
Проверяет не только текст, но и код сайта, скрытые скрипты, cookie, формы.
Не требует предварительного уведомления.
Фиксация нарушений → предписание или моментальный штраф.
📌 Важно: проверить сайт глазами — недостаточно. Нарушения могут быть «внутри» — в интеграциях, скриптах и DOM-структуре.
⚠️ Жалобы конкурентов — новый инструмент давления
Предприниматели уже используют жалобы в Роскомнадзор как способ атаковать конкурентов.
Роскомнадзор обязан реагировать на любую жалобу, даже анонимную.
Уже есть случаи блокировки сайтов и штрафов по жалобе «доброжелателей».
📌 Вывод — не дать конкурентам повода. Даже мелкая недоработка — риск для бизнеса.
🛠 Что делать бизнесу уже сейчас
Шаги
Провести аудит сайта (юридический + технический).
Проверить наличие и актуальность всех обязательных документов.
Зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор ПДн.
Обновить Политику ПДн и Cookie-согласие.
Убедиться, что сайт размещен на российских серверах.
Устранить трансграничные риски (зарубежные сервисы, скрипты).
Назначить ответственного за ПДн внутри компании.
💼 Как мы можем помочь
Сервис «Роском 24» — это команда юристов и технических специалистов, которые:
Проводят аудит сайта на соответствие ФЗ-152.
Подготавливают полный комплект документов.
Помогают зарегистрироваться в Роскомнадзоре.
Настраивают cookie-уведомления и формы согласия.
Защищают бизнес от штрафов и блокировок.
📌 ИТОГ
В 2025 году невозможно заниматься бизнесом онлайн и игнорировать закон о персональных данных. Сайт — это уже зона юридической ответственности. И чем раньше вы проведете аудит и приведете все в порядок, тем больше шансов избежать штрафов, блокировок и атак конкурентов.
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Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных
Услуги регистрации ООО, АО, ИП и самозанятых как операторов персональных данных в реестре Роскомнадзора в соответствии ФЗ №152 «О персональных данных»
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