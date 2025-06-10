Требования Роскомнадзора к сайтам 2025: чек-лист для бизнеса

Роскомнадзор усилил контроль за сайтами, включая автоматическую проверку с использованием ИИ. Теперь даже незначительные, по мнению бизнеса, нарушения могут привести к штрафам до 18 миллионов рублей или блокировке сайта.

Если у вас есть сайт, вы — оператор персональных данных. А значит, обязаны соблюдать ФЗ-152 «О персональных данных». Даже если вы ИП, самозанятый или оказываете услуги онлайн. Ниже — актуальный чек-лист на 2025 год, который поможет не попасть под штраф и не дать конкурентам «закопать» ваш бизнес через жалобу в Роскомнадзор.