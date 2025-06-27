С 1 июля 2025 Google аналитика, формы, капча, WhatsApp и Telegram на сайте — под запретом: как скрытые элементы грозят бизнесу штрафами до 15 млн рублей

Даже если вы не храните данные за границей напрямую, технически это может происходить автоматически — через подключенные скрипты и виджеты. Это ставит под угрозу весь бизнес.
Что изменилось в законе
Согласно новым поправкам, вся первичная обработка персональных данных граждан РФ должна происходить на территории России. То есть любые формы, поля, чат-боты, трекеры и скрипты, которые напрямую или автоматически передают данные на иностранные серверы до их сохранения в России, теперь нарушают закон.
Ключевое изменение: запрещена первичная передача персональных данных за границу без предварительной обработки на российских серверах.
Для сравнения:
До 1 июля 2025: можно было собирать данные на иностранных сервисах, если копия хранилась в РФ.
После 1 июля 2025: нельзя собирать и обрабатывать данные на зарубежных платформах до их первичного размещения в России.
Какие элементы на сайте под угрозой
🔴 Google Analytics и другие сервисы Google
Google Analytics передает поведенческие данные пользователей (IP, браузер, регион, устройства) на серверы в США. Это теперь считается нарушением. Аналогично нарушают закон:
Google Tag Manager;
Google reCAPTCHA;
Google Forms;
Google Maps, если встроены через iframe.
🟠 WhatsApp и Telegram виджеты
При использовании кнопки «Написать в WhatsApp» или Telegram пользователю предлагается перейти в чат, где происходит передача номера телефона, имени и других метаданных. Эти данные обрабатываются через серверы компаний, расположенных за пределами РФ.
🔵 Сервисы обратной связи, формы и чат-боты
Онлайн-чаты с интеграцией через зарубежные платформы (например, Tawk.to, Zendesk).
Обратные формы, собранные на Jotform, Typeform и прочих SaaS-сервисах.
Кастомные формы, использующие внешние JS-библиотеки для валидации или передачи.
Чем это грозит бизнесу
💥 Штрафы до 15 000 000 рублей
За нарушение правил трансграничной передачи — от 1 до 6 млн руб.
За повторное нарушение или неподачу уведомления в РКН — от 6 до 18 млн руб.
За отсутствие уведомления об обработке ПДн — от 100 до 300 тыс. руб.
За неисполнение предписания Роскомнадзора — до 500 тыс. руб.
Роскомнадзор уже начал рассылать массовые предписания владельцам сайтов, где используется Google Analytics и другие зарубежные элементы. Есть случаи, когда предписание приходит за использование даже встроенной карты Google или reCAPTCHA на форме регистрации.
Как понять, что ваш сайт нарушает закон
Вам стоит проверить сайт, если:
Есть установленные счетчики и аналитика.
Есть формы обратной связи, заявки, чат-боты.
Подключены WhatsApp, Telegram, другие мессенджеры.
Вы используете конструкторы сайтов с готовыми модулями.
Есть интеграции с CRM, сторонними SaaS-решениями.
Что важно проверить
Элемент
Почему может нарушать
Google Analytics
Первичная передача данных за границу
reCAPTCHA
Передача IP, поведения, местоположения
Форма заявки через Google Forms
Обработка происходит вне РФ
Кнопка WhatsApp/Telegram
Передача персональных данных пользователями
Онлайн-чаты, обратные звонки
Если сервер за границей — нарушение
CRM и email-сервисы (gmail, Mailchimp)
Если данные хранятся за границей, требуется отдельное уведомление
Что делать: пошаговый план
1. Проведите аудит сайта на наличие нарушений:
Найти скрытые скрипты, сторонние библиотеки, пиксели.
Проверить сервер размещения сайта и БД.
Оценить, какие данные передаются и куда.
2. Удалите или замените запрещенные элементы:
Вместо Google Analytics — использовать Яндекс.Метрику или систему аналитики на российском хостинге.
reCAPTCHA — заменить на аналог, размещенный в РФ (например, Captcha от CloudPayments).
Виджеты мессенджеров — использовать ссылку без передачи параметров или разместить контакт без скриптов.
3. Подавайте уведомление о трансграничной передаче ПДн:
Если все же нужны зарубежные сервисы (например, CRM), необходимо уведомить РКН и получить разрешение.
4. Обновите документы:
Политика по обработке персональных данных.
Согласие на обработку ПДн (вкл. данные cookies).
Политика по cookies.
Упомяните все используемые инструменты, скрипты и цель обработки.
5. Проверьте уведомление в Роскомнадзор:
С 30 мая 2025 года — за отсутствие регистрации как оператора персональных данных теперь предусмотрены штрафы до 300 000 рублей.
Почему стоит заказать аудит у экспертов
Проверка сайта на соответствие ФЗ-152 требует технических знаний: от анализа кода и скриптов до понимания юридических последствий. Самостоятельно вы можете не заметить критичные элементы.
Решение — аудит сайта от Roskom24:
Проверка сайта, политики, форм.
Выявление скрытых передач ПДн.
Подготовка рекомендаций и документов.
Безопасная адаптация сайта под закон.
Вывод
С 1 июля 2025 использование Google Analytics, reCAPTCHA, WhatsApp, Telegram и других зарубежных решений без предварительного сбора данных в РФ — прямое нарушение закона. Это может стоить бизнесу миллионов рублей и блокировки. Не рискуйте — проверьте сайт уже сейчас, и оформите документы правильно.
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Новые требования Роскомнадзора к сайтам
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