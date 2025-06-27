С 1 июля 2025 Google аналитика, формы, капча, WhatsApp и Telegram на сайте — под запретом: как скрытые элементы грозят бизнесу штрафами до 15 млн рублей

Что изменилось в законе

Согласно новым поправкам, вся первичная обработка персональных данных граждан РФ должна происходить на территории России. То есть любые формы, поля, чат-боты, трекеры и скрипты, которые напрямую или автоматически передают данные на иностранные серверы до их сохранения в России, теперь нарушают закон.

Ключевое изменение: запрещена первичная передача персональных данных за границу без предварительной обработки на российских серверах.

Для сравнения: