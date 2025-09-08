Штрафы до 700 тысяч рублей: что изменилось в законе о персональных данных с 1 сентября

Новые требования к согласию на обработку персональных данных

Главное новшество — изменился порядок получения согласия от субъектов персональных данных. Раньше компании часто «прятали» согласие в текст договоров, анкет или пользовательских соглашений. Теперь такой подход запрещен. Согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельным документом, а не частью других документов или действий.

Начиная с 1 сентября недопустимо:

❌ Включать согласие «мелким шрифтом» в конец договора, оферты или иной формы. Субъект ПД должен ясно видеть, что именно он подписывает.

❌ Требовать согласие по умолчанию для доступа к сервису. Нельзя лишать клиента услуг или функционала сайта, если он не поставил галочку о согласии. Консенсус должен быть действительно добровольным.

❌ Объединять разные согласия в одном тексте. Например, нельзя одним махом получить согласие на обработку данных, на рассылку рекламы и на передачу данных партнерам — каждое должно оформляться отдельно.

Такие практики признаны нарушением, потому что не обеспечивают достаточной информированности и свободы волеизъявления субъекта данных. Цель новых требований — сделать получение согласия прозрачным: человек должен осознанно, отдельно от других условий, разрешать обработку своих данных.