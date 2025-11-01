Регистрация оператора персональных данных в Роскомнадзоре: пошаговый порядок 2025 года

Кто обязан регистрироваться
Практически любой бизнес, работающий с личными данными, подлежит уведомлению РКН. Это касается:
🏢 Работодателей и компаний — если вы храните данные сотрудников (в базах 1С, Excel и др.), вы оператор ПДн.
🛍 Интернет-магазинов и сервисов — сбор контактов клиентов (ФИО, телефон, email и др.) для продаж, доставки, рассылок и т.п. требует регистрации.
🌐 Онлайн-платформ и приложений — сайты с регистрацией или мобильные приложения, где пользователи вводят личные данные, должны уведомлять РКН.
🤝 Фирм, передающих данные третьим лицам — например, интернет-магазин, передающий информацию о клиентах курьерской службе или банку.
🔒 Операторов «чувствительных» данных — если вы обрабатываете сведения о здоровье, религии, биометрии, политических взглядах и т.п., регистрация обязательна.
Согласно закону, уведомление нужно подать до начала обработки данных. Если вы уже начали собирать и хранить ПДн без уведомления, сделайте это немедленно. С 30 мая 2025 года за это нарушение для компаний штраф достигает 300 000 ₽.
Услуги регистрации в Роскомнадзоре
Помогаем компаниям подать уведомление и попасть в реестр операторов персональных данных по закону 152-ФЗ
Подготовка к регистрации: что нужно знать
Перед подачей уведомления проверьте готовность бизнеса к требованиям 152-ФЗ. Для регистрации оператора ПДн полезно:
📄 Разработать политику конфиденциальности и внутренние регламенты по защите данных.
✍️ Собрать согласия на обработку персональных данных от сотрудников, клиентов и пользователей.
💻 Описать информационную систему ПДн и внедрить технические меры защиты (шифрование, антивирусы, доступ только уполномоченным).
📑 Подготовить стандартные формы и шаблоны документов: трудовые договоры, договоры с контрагентами, соглашения о неразглашении и т.д.
🌐 Убедиться в локализации данных: базы с информацией граждан РФ должны храниться на территории России.
Собрав эти сведения (Устав, ИНН/ОГРН, печати, адрес и т.д.), можно приступать к заполнению уведомления.
Как заполнить уведомление в Роскомнадзор
РКН утвердил единый бланк уведомления об обработке ПДн (приказ №180 от 28.10.2022). Заполните его на портале Роскомнадзора (раздел «Реестр операторов — Электронные формы»). Основные поля уведомления:
📋 Сведения об операторе: полное наименование организации (или ФИО ИП), ИНН/ОГРН, адрес и контакты.
🎯 Цель обработки: зачем вы собираете данные (продажа товаров, оказание услуг, кадровый учет и т.п.).
👥 Категории субъектов и ПДн: чьи данные вы обрабатываете (клиенты, сотрудники, посетители сайта) и какие поля собираются (имена, контакты, паспорта, данные о здоровье и др.).
⚖️ Правовые основания: укажите нормы закона или согласие субъектов ПДн, на основании которых вы работаете.
🛡️ Меры защиты: опишите политику безопасности, ответственного за ПДн, шифрование, антивирусы, ограничение доступа и т.п.
🌐 Трансграничная передача: планируете ли вы передавать данные за границу (да/нет), и если да, то куда и на каких условиях (с 2025 г. отдельный учет для «недружественных» стран).
📍 Место хранения данных: адреса дата-центров или офисов, где физически хранятся базы ПДн (базы РФ по закону должны быть в России).
Подача уведомления: способы и последовательность
После заполнения формы можно отправить уведомление одним из способов:
1️⃣ Онлайн через сайт РКН
Самый быстрый вариант — подача через портал персональных данных. Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭЦП). После авторизации заполненная форма сразу отправляется в реестр операторов.
2️⃣ Через портал Госуслуг
Если у вас нет ЭЦП, удобнее подать уведомление через Госуслуги. На портале найдите услугу «Уведомление об обработке персональных данных» и заполните форму. Сайт автоматически перенаправит заявку в Роскомнадзор.
3️⃣ На бумаге
Консервативный способ — распечатать заполненное уведомление, подписать его и отправить заказным письмом или принести лично в территориальное отделение РКН по месту регистрации.
После отправки проверьте реестр операторов персональных данных на сайте РКН: в списке должно появиться ваше предприятие с указанием всех заполненных сведений.
Сроки и ответственность
Закон 152-ФЗ не устанавливает конкретных сроков, он лишь требует уведомить РКН до начала обработки. На практике рекомендуем уведомить до выхода на постоянный режим работы или до конца текущего квартала.
Неуведомление чревато штрафами: с 30 мая 2025 года для организаций они достигают 300 000 ₽. Помните, что РКН может также заблокировать сайт компании при серьезных нарушениях. Чтобы избежать штрафов и простоев, подайте уведомление заранее и регулярно обновляйте документы в соответствии с законом о персональных данных.
Как сервис по защите операторов персональных данных Роском 24 поможет бизнесу
Если хочется убедиться в правильности оформления, обратитесь к профильным сервисам. Онлайн-сервис Роском 24 предлагает полный пакет услуг:
📝 Закажите уведомление в РКН — специалисты подготовят и подадут заявление за вас.
📑 Получите пакет документов по ФЗ-152 (34 позиции) для бизнеса.
🔍 Проведите юридический и технический аудит сайта на соответствие ФЗ-152.
✉️ Подготовьте ответ на предписания Роскомнадзора при проведении проверок.
Дополнительно скачайте бесплатный чек-лист «Как выполнить требования Роскомнадзора в 2025 году?», в котором собраны основные шаги по подготовке к проверке.
Регистрация оператора персональных данных — обязательный шаг для любого бизнеса, работающего с личной информацией. Правильная подача уведомления и вовремя выполненные требования ФЗ-152 помогут избежать штрафов и сохранить репутацию компании.
