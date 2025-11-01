Регистрация оператора персональных данных в Роскомнадзоре: пошаговый порядок 2025 года

РКН утвердил единый бланк уведомления об обработке ПДн (приказ №180 от 28.10.2022). Заполните его на портале Роскомнадзора (раздел «Реестр операторов — Электронные формы»). Основные поля уведомления:

📋 Сведения об операторе: полное наименование организации (или ФИО ИП), ИНН/ОГРН, адрес и контакты.

🎯 Цель обработки: зачем вы собираете данные (продажа товаров, оказание услуг, кадровый учет и т.п.).

👥 Категории субъектов и ПДн: чьи данные вы обрабатываете (клиенты, сотрудники, посетители сайта) и какие поля собираются (имена, контакты, паспорта, данные о здоровье и др.).

⚖️ Правовые основания: укажите нормы закона или согласие субъектов ПДн, на основании которых вы работаете.

🛡️ Меры защиты: опишите политику безопасности, ответственного за ПДн, шифрование, антивирусы, ограничение доступа и т.п.

🌐 Трансграничная передача: планируете ли вы передавать данные за границу (да/нет), и если да, то куда и на каких условиях (с 2025 г. отдельный учет для «недружественных» стран).