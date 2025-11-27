Размещение информации о стоимости чистых активов в Федресурсе

Кто обязан размещать информацию о чистых активах в Федресурсе в 2025 году

Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) — платформа для обязательного раскрытия данных. Размещение информации о стоимости чистых активах обязательно для всех акционерных обществ по подпункту «к» п. 7 ст. 7.1 № 129-ФЗ.

К обязанным относятся:

Акционерные общества (АО), включая публичные (ПАО) и непубличные.

Открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО) акционерные общества.

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), но только если они публично размещают облигации или иные эмиссионные ценные бумаги.

Если ООО не эмитент, публикация не требуется. Эксперты советуют проверять статус ежегодно, чтобы избежать неожиданных санкций. Это актуально для собственников бизнеса, отслеживающих финансовую отчетность.

Чистые активы рассчитываются как разница между активами и обязательствами компании. Они отражают реальную стоимость имущества минус долги. Отрицательное значение указывается с минусом.