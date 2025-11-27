Ключевые моменты
Обязанные организации: все АО и ПАО, а также ООО с публичным размещением облигаций.
Сроки публикации: 3 рабочих дня после расчета, ежеквартально для публичных АО.
Порядок: через ЭЦП или сервисы по сканам документов.
Штрафы: до 50 000 руб. и дисквалификация за нарушения.
Рекомендация: делегируйте профессионалам для минимизации рисков.
Исследования показывают, что несоблюдение приводит к санкциям. Лучше использовать проверенные сервисы.
Кто обязан публиковать
Размещение информации о стоимости чистых активов требуется от акционерных обществ по ст. 7.1 № 129-ФЗ. Это касается АО, ПАО, ОАО и ЗАО.
ООО публикуют данные, если размещают облигации публично. В иных случаях — нет.
Сроки и расчет
Соблюдение сроков размещения информации о чистых активах критично. Публикация — в 3 рабочих дня после расчета.
Расчет проводится по бухгалтерской отчетности. Для публичных АО (свыше 500 акционеров) — 4 раза в год.
Размещение информации о стоимости чистых активов в Федресурсе в 2025 году остается ключевым требованием для акционерных обществ в России. Согласно закону № 129-ФЗ, эта процедура обеспечивает прозрачность финансов и помогает избежать административных штрафов.
В статье разберем, кто обязан публиковать сведения о чистых активах, сроки размещения, порядок публикации, способы минимизировать ошибки и почему делегирование профессионалам — оптимальный выбор для директоров компаний, главных бухгалтеров и корпоративных секретарей.
Кто обязан размещать информацию о чистых активах в Федресурсе в 2025 году
Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) — платформа для обязательного раскрытия данных. Размещение информации о стоимости чистых активах обязательно для всех акционерных обществ по подпункту «к» п. 7 ст. 7.1 № 129-ФЗ.
К обязанным относятся:
Акционерные общества (АО), включая публичные (ПАО) и непубличные.
Открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО) акционерные общества.
Общества с ограниченной ответственностью (ООО), но только если они публично размещают облигации или иные эмиссионные ценные бумаги.
Если ООО не эмитент, публикация не требуется. Эксперты советуют проверять статус ежегодно, чтобы избежать неожиданных санкций. Это актуально для собственников бизнеса, отслеживающих финансовую отчетность.
Чистые активы рассчитываются как разница между активами и обязательствами компании. Они отражают реальную стоимость имущества минус долги. Отрицательное значение указывается с минусом.
Сроки размещения информации о чистых активах в Федресурсе
Соблюдение сроков публикации информации о чистых активах — залог избежания штрафов. В 2025 году правила не изменились: данные вносятся в течение 3 рабочих дней после расчета стоимости.
Расчет обычно проводится:
Раз в год — в рамках годовой бухгалтерской отчетности.
Ежеквартально (4 раза в год) — для публичных АО с более 500 акционерами или признаками публичности.
Дополнительно — при событиях, влияющих на показатель: выплата доли участнику при выходе, распределение чистой прибыли на внеочередном собрании, совершение крупной сделки.
Рабочие дни не включают выходные и праздники. Задержки часто возникают из-за ожидания отчетности. Юристы рекомендуют планировать расчет заранее.
Порядок публикации информации о чистых активах в Федресурсе
Порядок размещения сведений о чистых активах регулируется № 129-ФЗ. Процедура включает подготовку и внесение данных на сайте fedresurs.ru.
Шаги для самостоятельной публикации:
Регистрация и ЭЦП: получите квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре. Установите криптопровайдер и плагины для браузера.
Заполнение формы: укажите наименование организации, ИНН, отчетную дату (конец периода), стоимость чистых активов (с минусом при отрицательном значении), дату расчета.
Подпись и оплата: подпишите ЭЦП, оплатите госпошлину (около 970 руб.).
Публикация: после проверки сведения появляются в реестре.
Альтернатива — через нотариуса или сервисы. Однако самостоятельный подход рискован: ошибки в датах или знаках приводят к отказам. Безопаснее использовать профессиональные услуги.
Штрафы за неразмещение или несвоевременное размещение информации о чистых активах
Нарушения в размещении информации о чистых активах влекут ответственность по ч. 6–8 ст. 14.25 КоАП. Штрафы зависят от характера нарушения.
Таблица штрафов в 2025 году:
Нарушение
Для должностных лиц (директора, главбухи)
Для юридических лиц
Дополнительно
Несвоевременное размещение
Предупреждение или штраф 5 000 руб.
—
—
Непредставление сведений
Штраф 5 000–10 000 руб.
Штраф 50 000–100 000 руб.
—
Недостоверные данные
Штраф 10 000–15 000 руб.
—
Дисквалификация 1–3 года
Повторное нарушение
Штраф до 50 000 руб. или дисквалификация 1–3 года
—
—
Прокуратура может выдать предписание на устранение. Игнорирование ведет к суду. Корпоративные секретари отмечают влияние на репутацию и кредиты.
Как избежать штрафов и ошибок при размещении информации о чистых активах
Избежать штрафов за неразмещение информации о чистых активах просто: проверяйте обязательства, следите за сроками и документируйте.
Советы:
Проверьте тип компании: убедитесь, подпадает ли под критерии АО или ООО-эмитента.
Планируйте расчет: начните за месяц до дедлайна.
Документируйте: храните подтверждения публикации.
Избегайте ошибок: указывайте минус при отрицательных значениях, верно заполняйте даты.
Статистика показывает, 25% нарушений — из-за самостоятельных ошибок. Делегируйте экспертам.
В итоге, размещение информации о чистых активах в Федресурсе — не бюрократия, а защита бизнеса. Профессионалы помогут избежать проблем.
