Как разместить сообщение в Федресурсе в 2026 году: пошаговая инструкция для бизнеса

Подготовьте текст сообщения. Составьте точное юридическое описание события. Убедитесь, что указаны все реквизиты (название организации, ИНН, ОГРН, адрес), даты и основания события. Например, для ликвидации потребуется протокол собрания участников, для реорганизации — решение учредителей и т.д.

Авторизуйтесь в личном кабинете. Зайдите на официальный сайт fedresurs.ru и войдите через КЭП. Если подпись не проверяется системой — обновите драйверы или обратитесь в поддержку Удостоверяющего центра.

Создайте новое сообщение. В меню личного кабинета выберите «Создать сообщение» и отметьте нужный тип события (ликвидация, изменение Устава, банкротство, увеличение капитала и т.п.).

Заполните электронную форму и подготовьте текст сообщения. В личном кабинете Федресурса отсутствуют готовые образцы или подсказки по формулировкам текста сообщения. Пользователь должен самостоятельно сформулировать юридически корректное описание события, опираясь на нормы закона и правоприменительную практику. В форме необходимо указать реквизиты организации (наименование, ИНН, ОГРН), дату и основание события, а также точно описать его правовую суть — например, факт ликвидации, реорганизации, уменьшения уставного капитала или публикации аудиторского заключения. Ошибки в формулировках (неточная дата, отсутствие обязательных сведений, неверная ссылка на нормативное основание) могут привести к отказу в публикации либо к признанию сообщения ненадлежащим со стороны ФНС или суда.

Оплатите публикацию. После заполнения система сформирует электронный счет. Оплатите госпошлину по указанным реквизитам через банк или интернет-банк. Помните, что зачисление может занять до трех рабочих дней.