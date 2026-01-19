Публикация о ликвидации в Федресурсе: как подать уведомление и что писать в сообщении

Что такое Федресурс и зачем нужна публикация о ликвидации

Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) — это единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП. Закон обязывает компании раскрывать сведения о ликвидации именно через этот реестр, чтобы информация была доступна кредиторам, контрагентам и госорганам.

Публикация о ликвидации в Федресурсе подтверждает, что компания официально начала процедуру закрытия. Без этого шага налоговый орган вправе отказать в дальнейших регистрационных действиях.