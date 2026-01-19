Публикация о ликвидации в Федресурсе: как подать уведомление и что писать в сообщении

🔔 Нужно опубликовать сообщение в Федресурсе? Опубликуем за 1 час, без ЭЦП, по фото документов.
Что такое Федресурс и зачем нужна публикация о ликвидации
Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) — это единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП. Закон обязывает компании раскрывать сведения о ликвидации именно через этот реестр, чтобы информация была доступна кредиторам, контрагентам и госорганам.
Публикация о ликвидации в Федресурсе подтверждает, что компания официально начала процедуру закрытия. Без этого шага налоговый орган вправе отказать в дальнейших регистрационных действиях.
В каких случаях требуется публикация о ликвидации в Федресурсе
Размещение уведомления обязательно, если принято решение о ликвидации:
ООО;
АО;
НКО;
иных юридических лиц.
Для ИП требования отличаются, но в ряде случаев публикация также необходима. Поэтому перед подачей сведений важно проверить конкретную ситуацию.
Публикация сообщения о ликвидации в Федресурсе
Сроки публикации уведомления о ликвидации
Один из самых частых вопросов — срок публикации в Федресурсе о ликвидации.
Общее правило: сообщение публикуется в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации.
⚠️ Несвоевременное размещение на Федресурсе может повлечь административную ответственность руководителя и затянуть процедуру закрытия компании.
Пропуск сроков публикации — риск отказа ФНС и штрафов
Как подать уведомление о ликвидации в Федресурсе: пошагово
Шаг 1. Подготовка документов
Понадобятся:
решение или протокол о ликвидации;
сведения о ликвидаторе или ликвидационной комиссии;
реквизиты компании.
Шаг 2. Подготовка текста сообщения
Текст должен соответствовать требованиям Федресурса и содержать обязательные сведения (разберем ниже).
Шаг 3. Подача сообщения
Сообщение подается:
самостоятельно через личный кабинет (с ЭЦП), либо
через специализированный сервис без выпуска ЭЦП.
Шаг 4. Оплата госпошлины
За каждое сообщение взимается плата за публикацию в Федресурсе (госпошлина оператора реестра).
Что писать в сообщении о ликвидации в Федресурсе
Одна из ключевых ошибок — неверный или неполный текст. Сообщение о ликвидации на Федресурсе должно содержать:
полное наименование организации;
ОГРН и ИНН;
указание на принятие решения о ликвидации;
дату принятия решения;
сведения о ликвидаторе или ликвидационной комиссии;
порядок и срок предъявления требований кредиторами.
📌 Важно: формулировки должны быть юридически корректными. Даже небольшая ошибка может привести к необходимости аннулирования сообщения на Федресурсе и повторной публикации.
Типовые ошибки при публикации о ликвидации
На практике чаще всего встречаются:
выбор неверного вида сообщения;
отсутствие обязательных сведений;
ошибки в датах;
пропуск срока публикации;
попытка исправить текст без аннулирования предыдущего сообщения.
Все эти ошибки увеличивают сроки и стоимость ликвидации.
Можно ли аннулировать сообщение о ликвидации
Да, аннулирование сообщения в Федресурсе допускается, если допущена ошибка. Но аннулирование — это отдельная публикация, которая также оплачивается и требует правильного оформления. Поэтому выгоднее сразу разместить корректный текст.
Самостоятельная публикация или через сервис
При самостоятельной подаче потребуется:
квалифицированная ЭЦП;
регистрация в системе;
опыт работы с формами Федресурса.
Альтернатива — публикация через сервис, где:
ЭЦП не требуется;
достаточно сканов или фото документов;
текст сообщения проверяется перед размещением;
публикация возможна от 1 часа.
Вывод
Публикация о ликвидации в Федресурсе — не формальность, а юридически значимый этап закрытия компании. Соблюдение сроков, корректный текст и правильный способ подачи позволяют пройти процедуру без штрафов и лишних задержек. Если нет времени разбираться в нюансах, безопаснее доверить публикацию специалистам и сосредоточиться на завершении бизнеса.
