Публикация о ликвидации в Федресурсе: как подать уведомление и что писать в сообщении

Публикация о ликвидации в Федресурсе — обязательный этап закрытия бизнеса, который часто недооценивают. Ошибка в тексте сообщения, пропуск срока или неверный тип публикации могут привести к штрафам, затягиванию ликвидации и вопросам со стороны налоговой. В этой статье разберем, как подать уведомление о ликвидации в Федресурсе, какие сведения нужно указывать.

Что такое Федресурс и зачем нужна публикация о ликвидации

Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) — это единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП. Закон обязывает компании раскрывать сведения о ликвидации именно через этот реестр, чтобы информация была доступна кредиторам, контрагентам и госорганам.

Публикация о ликвидации в Федресурсе подтверждает, что компания официально начала процедуру закрытия. Без этого шага налоговый орган вправе отказать в дальнейших регистрационных действиях.

В каких случаях требуется публикация о ликвидации в Федресурсе

Размещение уведомления обязательно, если принято решение о ликвидации:

  • ООО;

  • АО;

  • НКО;

  • иных юридических лиц.

Для ИП требования отличаются, но в ряде случаев публикация также необходима. Поэтому перед подачей сведений важно проверить конкретную ситуацию.

Сроки публикации уведомления о ликвидации

Один из самых частых вопросов — срок публикации в Федресурсе о ликвидации.

Общее правило: сообщение публикуется в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации.

⚠️ Несвоевременное размещение на Федресурсе может повлечь административную ответственность руководителя и затянуть процедуру закрытия компании.

Пропуск сроков публикации — риск отказа ФНС и штрафов

Как подать уведомление о ликвидации в Федресурсе: пошагово

Шаг 1. Подготовка документов

Понадобятся:

  • решение или протокол о ликвидации;

  • сведения о ликвидаторе или ликвидационной комиссии;

  • реквизиты компании.

Шаг 2. Подготовка текста сообщения

Текст должен соответствовать требованиям Федресурса и содержать обязательные сведения (разберем ниже).

Шаг 3. Подача сообщения

Сообщение подается:

  • самостоятельно через личный кабинет (с ЭЦП), либо

  • через специализированный сервис без выпуска ЭЦП.

Шаг 4. Оплата госпошлины

За каждое сообщение взимается плата за публикацию в Федресурсе (госпошлина оператора реестра).

Что писать в сообщении о ликвидации в Федресурсе

Одна из ключевых ошибок — неверный или неполный текст. Сообщение о ликвидации на Федресурсе должно содержать:

  • полное наименование организации;

  • ОГРН и ИНН;

  • указание на принятие решения о ликвидации;

  • дату принятия решения;

  • сведения о ликвидаторе или ликвидационной комиссии;

  • порядок и срок предъявления требований кредиторами.

📌 Важно: формулировки должны быть юридически корректными. Даже небольшая ошибка может привести к необходимости аннулирования сообщения на Федресурсе и повторной публикации.

Типовые ошибки при публикации о ликвидации

На практике чаще всего встречаются:

  • выбор неверного вида сообщения;

  • отсутствие обязательных сведений;

  • ошибки в датах;

  • пропуск срока публикации;

  • попытка исправить текст без аннулирования предыдущего сообщения.

Все эти ошибки увеличивают сроки и стоимость ликвидации.

Можно ли аннулировать сообщение о ликвидации

Да, аннулирование сообщения в Федресурсе допускается, если допущена ошибка. Но аннулирование — это отдельная публикация, которая также оплачивается и требует правильного оформления. Поэтому выгоднее сразу разместить корректный текст.

Самостоятельная публикация или через сервис

При самостоятельной подаче потребуется:

  • квалифицированная ЭЦП;

  • регистрация в системе;

  • опыт работы с формами Федресурса.

Альтернативапубликация через сервис, где:

  • ЭЦП не требуется;

  • достаточно сканов или фото документов;

  • текст сообщения проверяется перед размещением;

  • публикация возможна от 1 часа.

Вывод

Публикация о ликвидации в Федресурсе — не формальность, а юридически значимый этап закрытия компании. Соблюдение сроков, корректный текст и правильный способ подачи позволяют пройти процедуру без штрафов и лишних задержек. Если нет времени разбираться в нюансах, безопаснее доверить публикацию специалистам и сосредоточиться на завершении бизнеса.

