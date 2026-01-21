8099 ОК БСН моб
Государственная регистрация товарного знака в Роспатенте: как подать заявку и оформить право на бренд в 2026 году 

Государственная регистрация товарного знака — это единственный законный способ закрепить за собой право на бренд (название, логотип, слоган) и защититься от копирования. В 2026 году это стало еще актуальнее: за незаконное использование чужого знака правообладатели могут требовать компенсацию до 10 млн ₽. 

В этой статье разберем, как подать на регистрацию товарного знака через Роспатент, какие документы нужны, сколько стоит процедура и где чаще всего бизнес допускает ошибки.

Что такое регистрация права на товарный знак и почему без нее бренд не защищен

Регистрация права на товарный знак означает, что Роспатент внесет ваш знак в государственный реестр и выдаст свидетельство. С этого момента вы получаете исключительное право:

  • использовать обозначение в бизнесе;

  • запрещать конкурентам копировать ваш бренд;

  • требовать компенсацию за нарушение прав;

  • продавать знак, передавать по лицензии, использовать во франшизе.

Важно понимать: название компании в ЕГРЮЛ/ЕГРИП — не защита бренда. Без свидетельства Роспатента ваш бренд юридически «ничей» — и его может зарегистрировать кто-то другой.

Роспатент: регистрация товарного знака в 2026 году — что изменилось

Ключевой тренд 2026 года — усиление ответственности за нарушения интеллектуальных прав. С 4 января 2026 года максимальная компенсация за незаконное использование товарного знака выросла до 10 млн ₽, а нормы о компенсации выделены в отдельное регулирование в ГК

Для бизнеса это означает простое правило: если вы используете бренд без регистрации — вы не только не защищены, но и рискуете получить претензию от правообладателя (включая многомиллионные суммы).

Заявка на регистрацию товарного знака: что можно зарегистрировать

Перед тем как подать заявку, убедитесь, что ваше обозначение подходит для охраны. Регистрируют:

  • словесный товарный знак (название бренда);

  • изобразительный (логотип);

  • комбинированный (название + графика);

  • реже — цветовые и объемные решения.

А вот что часто приводит к отказу:

  • слишком общее или описательное название («Магазин обуви», «Качество №1»);

  • сходство с уже зарегистрированными знаками;

  • использование запрещенных элементов (госсимволика и т.п.).

Как подать на регистрацию товарного знака: пошаговая инструкция

Ниже — практический алгоритм, который работает для ИП и ООО.

Шаг 1. Проверить товарный знак на уникальность

Это обязательный этап, иначе вы рискуете оплатить пошлины и получить отказ.

Проверьте:

  • похожие зарегистрированные знаки;

  • поданные заявки (они тоже создают риск отказа);

  • сходство по написанию, звучанию и смыслу.

Шаг 2. Выбрать классы МКТУ

Знак регистрируется не «вообще», а в привязке к товарам и услугам (МКТУ).

  • Ошибка №1: выбрать «на всякий случай» десятки классов. Это увеличивает пошлины и может осложнить регистрацию.

  • Ошибка №2: выбрать классы «мимо бизнеса». Тогда конкурент может зарегистрировать ваш же бренд в нужной категории.

Шаг 3. Подготовить комплект документов

Для подачи в Роспатент обычно нужны:

  • заявление;

  • изображение знака (если есть логотип);

  • перечень классов МКТУ;

  • данные заявителя (ИП/ООО);

  • квитанция об оплате пошлины.

Шаг 4. Оплатить госпошлины

Госпошлины состоят из двух крупных этапов:

  1. за подачу/экспертизу;

  2. за регистрацию и выдачу свидетельства.

Минимальная сумма по базовым ставкам часто выходит около 35 000 ₽ (без бумажного свидетельства и без расширений по классам). 

Шаг 5. Подать заявку на регистрацию товарного знака

Подать можно:

  • онлайн через сервисы Роспатента (самый удобный путь);

  • через представителя (патентного поверенного);

  • на бумаге (дольше и менее удобно).

После подачи вы получите номер заявки и дату приоритета — это уже важный юридический «якорь».

Шаг 6. Дождаться экспертизы и отвечать на запросы

Роспатент проводит:

  • формальную экспертизу (документы);

  • экспертизу по существу (сходство/охраноспособность).

Если приходят запросы — отвечать нужно быстро и точно. На этом этапе чаще всего «ломаются» самостоятельные регистрации.

Шаг 7. Получить свидетельство

После положительного решения оплачивается финальная пошлина, и вы получаете свидетельство (обычно электронное). С этого момента бренд защищен официально.

Сроки государственной регистрации товарного знака: сколько ждать

В среднем процедура занимает от 6 до 12 месяцев. Если есть запросы, возражения или сложности по сходству — процесс может стать дольше.

Поэтому регистрировать знак лучше до запуска рекламы, упаковки и выхода на маркетплейсы, а не «после того как пойдет выручка».

Частые ошибки при регистрации товарного знака в Роспатенте

Чтобы не потерять время и пошлины, избегайте типовых ошибок:

❌ не проверили знак на сходство;

❌ выбрали неправильные классы МКТУ;

❌ подали «сырой» логотип/название;

❌ не ответили на запрос Роспатента вовремя;

❌ зарегистрировали знак не на того владельца (например, на физлицо вместо компании).

Когда лучше регистрировать товарный знак: до или после запуска

Практика простая: чем раньше — тем безопаснее.

Регистрация нужна уже на этапе, когда вы:

  • выбираете название бренда;

  • делаете упаковку и дизайн;

  • планируете рекламу;

  • выходите на маркетплейсы;

  • запускаете франшизу или партнерскую сеть.

И главное: если знак не зарегистрирован, вы не сможете требовать компенсацию, даже если бренд украли. А вот к вам — могут предъявить требования, если выяснится, что ваш бренд уже чей-то.

Итоги: как оформить право на бренд и спать спокойно

Государственная регистрация товарного знака в Роспатенте — это не «галочка», а юридический фундамент бренда. В 2026 году цена ошибки стала выше: компенсации и риски растут, конкуренция усиливается, а маркетплейсы и партнеры требуют подтвержденных прав.

Если вам важно пройти процесс без отказов и потери времени, разумно идти через специалистов: корректная проверка, правильные классы МКТУ и грамотное делопроизводство часто решают исход регистрации.

