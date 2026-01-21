Государственная регистрация товарного знака в Роспатенте: как подать заявку и оформить право на бренд в 2026 году 

В этой статье разберем, как подать на регистрацию товарного знака через Роспатент, какие документы нужны, сколько стоит процедура и где чаще всего бизнес допускает ошибки.
Что такое регистрация права на товарный знак и почему без нее бренд не защищен
Регистрация права на товарный знак означает, что Роспатент внесет ваш знак в государственный реестр и выдаст свидетельство. С этого момента вы получаете исключительное право:
использовать обозначение в бизнесе;
запрещать конкурентам копировать ваш бренд;
требовать компенсацию за нарушение прав;
продавать знак, передавать по лицензии, использовать во франшизе.
Важно понимать: название компании в ЕГРЮЛ/ЕГРИП — не защита бренда. Без свидетельства Роспатента ваш бренд юридически «ничей» — и его может зарегистрировать кто-то другой.
Роспатент: регистрация товарного знака в 2026 году — что изменилось
Ключевой тренд 2026 года — усиление ответственности за нарушения интеллектуальных прав. С 4 января 2026 года максимальная компенсация за незаконное использование товарного знака выросла до 10 млн ₽, а нормы о компенсации выделены в отдельное регулирование в ГК.
Для бизнеса это означает простое правило: если вы используете бренд без регистрации — вы не только не защищены, но и рискуете получить претензию от правообладателя (включая многомиллионные суммы).
Заявка на регистрацию товарного знака: что можно зарегистрировать
Перед тем как подать заявку, убедитесь, что ваше обозначение подходит для охраны. Регистрируют:
словесный товарный знак (название бренда);
изобразительный (логотип);
комбинированный (название + графика);
реже — цветовые и объемные решения.
А вот что часто приводит к отказу:
слишком общее или описательное название («Магазин обуви», «Качество №1»);
сходство с уже зарегистрированными знаками;
использование запрещенных элементов (госсимволика и т.п.).
Регистрация товарного знака — без ошибок и возвратов
Как подать на регистрацию товарного знака: пошаговая инструкция
Ниже — практический алгоритм, который работает для ИП и ООО.
Шаг 1. Проверить товарный знак на уникальность
Это обязательный этап, иначе вы рискуете оплатить пошлины и получить отказ.
Проверьте:
похожие зарегистрированные знаки;
поданные заявки (они тоже создают риск отказа);
сходство по написанию, звучанию и смыслу.
Шаг 2. Выбрать классы МКТУ
Знак регистрируется не «вообще», а в привязке к товарам и услугам (МКТУ).
Ошибка №1: выбрать «на всякий случай» десятки классов. Это увеличивает пошлины и может осложнить регистрацию.
Ошибка №2: выбрать классы «мимо бизнеса». Тогда конкурент может зарегистрировать ваш же бренд в нужной категории.
Шаг 3. Подготовить комплект документов
Для подачи в Роспатент обычно нужны:
заявление;
изображение знака (если есть логотип);
перечень классов МКТУ;
данные заявителя (ИП/ООО);
квитанция об оплате пошлины.
Шаг 4. Оплатить госпошлины
Госпошлины состоят из двух крупных этапов:
за подачу/экспертизу;
за регистрацию и выдачу свидетельства.
Минимальная сумма по базовым ставкам часто выходит около 35 000 ₽ (без бумажного свидетельства и без расширений по классам).
Шаг 5. Подать заявку на регистрацию товарного знака
Подать можно:
онлайн через сервисы Роспатента (самый удобный путь);
через представителя (патентного поверенного);
на бумаге (дольше и менее удобно).
После подачи вы получите номер заявки и дату приоритета — это уже важный юридический «якорь».
Шаг 6. Дождаться экспертизы и отвечать на запросы
Роспатент проводит:
формальную экспертизу (документы);
экспертизу по существу (сходство/охраноспособность).
Если приходят запросы — отвечать нужно быстро и точно. На этом этапе чаще всего «ломаются» самостоятельные регистрации.
Шаг 7. Получить свидетельство
После положительного решения оплачивается финальная пошлина, и вы получаете свидетельство (обычно электронное). С этого момента бренд защищен официально.
Сроки государственной регистрации товарного знака: сколько ждать
В среднем процедура занимает от 6 до 12 месяцев. Если есть запросы, возражения или сложности по сходству — процесс может стать дольше.
Поэтому регистрировать знак лучше до запуска рекламы, упаковки и выхода на маркетплейсы, а не «после того как пойдет выручка».
Частые ошибки при регистрации товарного знака в Роспатенте
Чтобы не потерять время и пошлины, избегайте типовых ошибок:
❌ не проверили знак на сходство;
❌ выбрали неправильные классы МКТУ;
❌ подали «сырой» логотип/название;
❌ не ответили на запрос Роспатента вовремя;
❌ зарегистрировали знак не на того владельца (например, на физлицо вместо компании).
Когда лучше регистрировать товарный знак: до или после запуска
Практика простая: чем раньше — тем безопаснее.
Регистрация нужна уже на этапе, когда вы:
выбираете название бренда;
делаете упаковку и дизайн;
планируете рекламу;
выходите на маркетплейсы;
запускаете франшизу или партнерскую сеть.
И главное: если знак не зарегистрирован, вы не сможете требовать компенсацию, даже если бренд украли. А вот к вам — могут предъявить требования, если выяснится, что ваш бренд уже чей-то.
Итоги: как оформить право на бренд и спать спокойно
Государственная регистрация товарного знака в Роспатенте — это не «галочка», а юридический фундамент бренда. В 2026 году цена ошибки стала выше: компенсации и риски растут, конкуренция усиливается, а маркетплейсы и партнеры требуют подтвержденных прав.
Если вам важно пройти процесс без отказов и потери времени, разумно идти через специалистов: корректная проверка, правильные классы МКТУ и грамотное делопроизводство часто решают исход регистрации.
