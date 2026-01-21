Государственная регистрация товарного знака в Роспатенте: как подать заявку и оформить право на бренд в 2026 году 

Роспатент: регистрация товарного знака в 2026 году — что изменилось

Ключевой тренд 2026 года — усиление ответственности за нарушения интеллектуальных прав. С 4 января 2026 года максимальная компенсация за незаконное использование товарного знака выросла до 10 млн ₽, а нормы о компенсации выделены в отдельное регулирование в ГК.

Для бизнеса это означает простое правило: если вы используете бренд без регистрации — вы не только не защищены, но и рискуете получить претензию от правообладателя (включая многомиллионные суммы).