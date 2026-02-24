Штрафы и ответственность за неразмещение сведений в Федресурсе: что грозит бизнесу

Обязанность размещения сведений в Федресурсе

🧾 Публикация сведений в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) — это прямая обязанность ООО, АО, ИП, государственных и муниципальных учреждений, организаций участников СРО, должников и кредиторов. В 2026 году она регулируется:

Не позднее 3 рабочих дней с момента наступления события, сведения должны быть обубликованы.

Что подлежит размещению в 2026 году:

решения о ликвидации, реорганизации, уменьшении УК;

сведения о залогах, гарантиях, лизинге, праве удержания;

аудиторские заключения — по обязательному аудиту;

признаки банкротства, недостаточность имущества, намерения сторон подать заявление в суд;

получение / прекращение лицензий;

информация о членстве в СРО.

📎 Временное послабление по публикации лицензий до 2030 г. (постановление Правительства № 1341 от 16.08.2022 г.) продолжает действовать, но только в рамках ограниченных сфер.