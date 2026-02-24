ОК МП моб 5500
Штрафы и ответственность за неразмещение сведений в Федресурсе: что грозит бизнесу

В 2026 году контроль за публикациями в Федресурсе продолжает усиливаться, требования остались прежними, а методы их проверки стали более точными и автоматизированными.

Инспекторы Федеральной налоговой службы, прокуратура и суды используют цифровую интеграцию между реестрами, а ошибки в публикациях приводят к штрафам, отказам в регистрации и, в ряде случаев, к субсидиарной ответственности. 

Обязанность размещения сведений в Федресурсе

🧾 Публикация сведений в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) — это прямая обязанность ООО, АО, ИП, государственных и муниципальных учреждений, организаций участников СРО, должников и кредиторов. В 2026 году она регулируется:

Не позднее 3 рабочих дней с момента наступления события, сведения должны быть обубликованы.

Что подлежит размещению в 2026 году:

  • решения о ликвидации, реорганизации, уменьшении УК;

  • сведения о залогах, гарантиях, лизинге, праве удержания;

  • аудиторские заключения — по обязательному аудиту;

  • признаки банкротства, недостаточность имущества, намерения сторон подать заявление в суд;

  • получение / прекращение лицензий;

  • информация о членстве в СРО.

📎 Временное послабление по публикации лицензий до 2030 г. (постановление Правительства № 1341 от 16.08.2022 г.) продолжает действовать, но только в рамках ограниченных сфер.

Когда считается, что требования к публикации нарушены

В 2026 году ФНС и прокуратура не только проверяют наличие публикаций, но и автоматически сопоставляют их с событиями, зафиксированными в других реестрах (ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, Росаккредитация, Росфинмониторинг и др.).

📌 Нарушение фиксируется, если:

  • публикация вообще отсутствует;

  • нарушен срок — даже на 1 рабочий день;

  • размещен не тот тип сообщения;

  • не приложены нужные документы (например, протокол, аудиторское заключение);

  • сообщение подано неуполномоченным лицом (или с недействительной ЭЦП);

  • есть ошибки в реквизитах (ИНН, дата, наименование и пр.).

В ряде решений, вынесенных судами в 2025 году, указано: публикация с нарушениями рассматривается как отсутствие публикации с соответствующими юридическими последствиями.

Ответственность бизнеса в 2026 году: штрафы, отказы, субсидиарка

Отсутствие или неправильная публикация сведений в Федресурсе расценивается как нарушение информационных обязанностей юридического лица. Контролирующие органы рассматривают это не как техническую оплошность, а как реальную юридическую вину, влияющую на интересы третьих лиц и прозрачность оборота.

💸 1. Административная ответственность: штрафы и дисквалификация

Нарушения регламентированы ст. 14.25 КоАП, в том числе части 3 и 4:

  • Ч. 3: нарушение порядка раскрытия обязательной информации;

  • Ч. 4: повторное или грубое нарушение.

Субъекты ответственности:

  • юридическое лицо;

  • должностное лицо (чаще всего — директор, генеральный или ликвидатор).

📌 Размер штрафов:

  • от 5 000 до 10 000 ₽ — при первичном нарушении;

  • до 50 000 ₽ — за системные или грубые нарушения;

  • Дисквалификация (ч. 4) — на срок до 3 лет.

📎 В 2025 году прокуратура в Московской и Самарской областях массово инициировала дела против директоров школ и МУПов за неразмещение сведений в Федресурсе, часть закончилась личными штрафами и увольнениями.

🛑 2. Отказ ФНС в регистрационных действиях

ФНС не просто «рекомендует» размещать сведения, а отказывает в регистрационных действиях, если не выполнены обязательства по публикации, она использует автоматическую сверку с Федресурсом, если:

  • вы подаете на ликвидацию, реорганизацию, изменение устава или уменьшение капитала,

  • но публикация сделана с опозданием или с ошибкой, 👉 инспекция откажет в регистрации действия на законных основаниях.

⚖️ 3. Субсидиарная ответственность 

Если речь идет о банкротстве, непубликация определенных сведений (в частности, признаков банкротства или недостаточности имущества) может стать основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

В 2026 году суды активно применяют ст. 61.11 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве): если контролирующее лицо (руководитель, участник, директор) не опубликовало сведения о наличии признаков банкротства или недостаточности имущества, это может быть расценено как умышленное введение кредиторов в заблуждение.

Как результат, руководитель привлекается к ответственности по долгам компании, даже если действовал от ее имени.

Как избежать штрафов: минимальные действия, для  максимальной защиты

У подавляющего большинства нарушений по Федресурсу есть общая причина, отсутствие системного подхода. Не потому что кто-то хочет нарушить закон, а потому что публикации выполняются «на ходу», без алгоритма, без назначения ответственного и без контроля результата.

А ведь даже несложные действия позволяют избежать большинства рисков.

1. Понимайте, какие события требуют публикации

Каждое решение, связанное с корпоративной, финансовой или обеспечительной сферой, должно проходить через юридическую проверку на предмет обязательности раскрытия.

📌 В 2026 году в большинстве компаний публиковать нужно при:

  • ликвидации, реорганизации, смене УК;

  • залоге, лизинге, независимых гарантиях;

  • обязательном аудите;

  • наличии признаков банкротства;

  • участии в СРО, лицензиях и пр.

2. Не полагайтесь только на «отправили — значит, опубликовали»

На практике бывают технические ошибки:

  • сообщение не подписано КЭП,

  • не прикреплен файл,

  • портал не принял данные.

⚠️ Сам факт того, что вы «нажали кнопку», не гарантирует юридически значимой публикации. Проверяйте публикации через публичный доступ Федресурса и сохраняйте подтверждение размещения.

3. Отделите публикацию от юридической инициативы

Публикация в Федресурсе не техническое действие, а юридически значимое сообщение. Оно должно быть оформлено правильно: по форме, по сроку, с приложением документов и пониманием, какой именно тип сообщения выбирается.

📌 Не поручайте это «кому свободному», назначьте ответственного.

4. Ошиблись? Исправьте

Ошибки случаются. Даже крупные компании делают некорректные публикации. Но в 2026 году законодательство и практика позволяют устранить нарушение до наступления последствий:

  • аннулируйте сообщение;

  • подайте корректное повторно;

  • зафиксируйте публикацию;

  • уведомьте налоговую (если она уже направила запрос).

Суды лояльнее к тем, кто своевременно признал и устранил ошибку, чем к тем, кто «ждет, пока прилетит».

Штрафы — не случайность, а результат отсутствия системы. Но выстроить ее можно без больших затрат и перегрузки команды. Главное признать, что это часть правовой защиты бизнеса, а не бюрократическая рутина.

Контроль за Федресурсом в 2026 году стал регулярным, автоматизированным и системным. Требования не усложнились, но ошибки или пропуски теперь замечают не спустя месяцы, а на следующий день и реагируют жестко, при этом все последствия можно предотвратить

Для кого-то это легко встроить во внутренние процессы. Но если в компании нет юриста на постоянной основе , безопаснее делегировать эту часть.

