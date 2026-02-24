Штрафы и ответственность за неразмещение сведений в Федресурсе: что грозит бизнесу

Инспекторы Федеральной налоговой службы, прокуратура и суды используют цифровую интеграцию между реестрами, а ошибки в публикациях приводят к штрафам, отказам в регистрации и, в ряде случаев, к субсидиарной ответственности.
Обязанность размещения сведений в Федресурсе
🧾 Публикация сведений в ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) — это прямая обязанность ООО, АО, ИП, государственных и муниципальных учреждений, организаций участников СРО, должников и кредиторов. В 2026 году она регулируется:
статьей 7.1 ФЗ № 129-ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и ИП»;
и профильными законами: ФЗ № 307-ФЗ (об аудите), ФЗ № 127-ФЗ (о банкротстве), ФЗ № 315-ФЗ (о СРО).
Не позднее 3 рабочих дней с момента наступления события, сведения должны быть обубликованы.
Что подлежит размещению в 2026 году:
решения о ликвидации, реорганизации, уменьшении УК;
сведения о залогах, гарантиях, лизинге, праве удержания;
аудиторские заключения — по обязательному аудиту;
признаки банкротства, недостаточность имущества, намерения сторон подать заявление в суд;
получение / прекращение лицензий;
информация о членстве в СРО.
📎 Временное послабление по публикации лицензий до 2030 г. (постановление Правительства № 1341 от 16.08.2022 г.) продолжает действовать, но только в рамках ограниченных сфер.
Когда считается, что требования к публикации нарушены
В 2026 году ФНС и прокуратура не только проверяют наличие публикаций, но и автоматически сопоставляют их с событиями, зафиксированными в других реестрах (ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, Росаккредитация, Росфинмониторинг и др.).
📌 Нарушение фиксируется, если:
публикация вообще отсутствует;
нарушен срок — даже на 1 рабочий день;
размещен не тот тип сообщения;
не приложены нужные документы (например, протокол, аудиторское заключение);
сообщение подано неуполномоченным лицом (или с недействительной ЭЦП);
есть ошибки в реквизитах (ИНН, дата, наименование и пр.).
В ряде решений, вынесенных судами в 2025 году, указано: публикация с нарушениями рассматривается как отсутствие публикации с соответствующими юридическими последствиями.
⚠️ Не уверены,что правильно оформили публикации или все ли факты раскрыты?
Ответственность бизнеса в 2026 году: штрафы, отказы, субсидиарка
Отсутствие или неправильная публикация сведений в Федресурсе расценивается как нарушение информационных обязанностей юридического лица. Контролирующие органы рассматривают это не как техническую оплошность, а как реальную юридическую вину, влияющую на интересы третьих лиц и прозрачность оборота.
💸 1. Административная ответственность: штрафы и дисквалификация
Нарушения регламентированы ст. 14.25 КоАП, в том числе части 3 и 4:
Субъекты ответственности:
юридическое лицо;
должностное лицо (чаще всего — директор, генеральный или ликвидатор).
📌 Размер штрафов:
от 5 000 до 10 000 ₽ — при первичном нарушении;
до 50 000 ₽ — за системные или грубые нарушения;
Дисквалификация (ч. 4) — на срок до 3 лет.
📎 В 2025 году прокуратура в Московской и Самарской областях массово инициировала дела против директоров школ и МУПов за неразмещение сведений в Федресурсе, часть закончилась личными штрафами и увольнениями.
🛑 2. Отказ ФНС в регистрационных действиях
ФНС не просто «рекомендует» размещать сведения, а отказывает в регистрационных действиях, если не выполнены обязательства по публикации, она использует автоматическую сверку с Федресурсом, если:
вы подаете на ликвидацию, реорганизацию, изменение устава или уменьшение капитала,
но публикация сделана с опозданием или с ошибкой, 👉 инспекция откажет в регистрации действия на законных основаниях.
Публикация сведений на Федресурсе
Услуги внесения сведений в Единый федеральный реестр с оплатой после публикации
⚖️ 3. Субсидиарная ответственность
Если речь идет о банкротстве, непубликация определенных сведений (в частности, признаков банкротства или недостаточности имущества) может стать основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
В 2026 году суды активно применяют ст. 61.11 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве): если контролирующее лицо (руководитель, участник, директор) не опубликовало сведения о наличии признаков банкротства или недостаточности имущества, это может быть расценено как умышленное введение кредиторов в заблуждение.
Как результат, руководитель привлекается к ответственности по долгам компании, даже если действовал от ее имени.
Как избежать штрафов: минимальные действия, для максимальной защиты
У подавляющего большинства нарушений по Федресурсу есть общая причина, отсутствие системного подхода. Не потому что кто-то хочет нарушить закон, а потому что публикации выполняются «на ходу», без алгоритма, без назначения ответственного и без контроля результата.
А ведь даже несложные действия позволяют избежать большинства рисков.
1. Понимайте, какие события требуют публикации
Каждое решение, связанное с корпоративной, финансовой или обеспечительной сферой, должно проходить через юридическую проверку на предмет обязательности раскрытия.
📌 В 2026 году в большинстве компаний публиковать нужно при:
ликвидации, реорганизации, смене УК;
залоге, лизинге, независимых гарантиях;
обязательном аудите;
наличии признаков банкротства;
участии в СРО, лицензиях и пр.
2. Не полагайтесь только на «отправили — значит, опубликовали»
На практике бывают технические ошибки:
сообщение не подписано КЭП,
не прикреплен файл,
портал не принял данные.
⚠️ Сам факт того, что вы «нажали кнопку», не гарантирует юридически значимой публикации. Проверяйте публикации через публичный доступ Федресурса и сохраняйте подтверждение размещения.
3. Отделите публикацию от юридической инициативы
Публикация в Федресурсе не техническое действие, а юридически значимое сообщение. Оно должно быть оформлено правильно: по форме, по сроку, с приложением документов и пониманием, какой именно тип сообщения выбирается.
📌 Не поручайте это «кому свободному», назначьте ответственного.
Публикация сведений на Федресурсе
Услуги внесения сведений в Единый федеральный реестр с оплатой после публикации
4. Ошиблись? Исправьте
Ошибки случаются. Даже крупные компании делают некорректные публикации. Но в 2026 году законодательство и практика позволяют устранить нарушение до наступления последствий:
аннулируйте сообщение;
подайте корректное повторно;
зафиксируйте публикацию;
уведомьте налоговую (если она уже направила запрос).
Суды лояльнее к тем, кто своевременно признал и устранил ошибку, чем к тем, кто «ждет, пока прилетит».
Штрафы — не случайность, а результат отсутствия системы. Но выстроить ее можно без больших затрат и перегрузки команды. Главное признать, что это часть правовой защиты бизнеса, а не бюрократическая рутина.
Контроль за Федресурсом в 2026 году стал регулярным, автоматизированным и системным. Требования не усложнились, но ошибки или пропуски теперь замечают не спустя месяцы, а на следующий день и реагируют жестко, при этом все последствия можно предотвратить
Для кого-то это легко встроить во внутренние процессы. Но если в компании нет юриста на постоянной основе , безопаснее делегировать эту часть.
Нужно опубликовать сведения в Федресурсе и сделать это без просрочек, отказов и штрафов?
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFH1mP5b
Начать дискуссию