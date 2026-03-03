КПП БСН Акц моб
Федресурс отчетность: кто обязан публиковать бухгалтерскую отчетность и как разместить

Разбираем, кто обязан публиковать бухгалтерскую отчетность в Федресурсе, на каком основании и как сделать это без ошибок и штрафов.

📊 Что такое отчетность в Федресурсе и основания для публикации

Публикация сведений о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений (Федресурс) — это юридически значимое требование, установленное подпунктом «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

📌 Такая обязанность существует с 1 октября 2016 года и направлена на повышение прозрачности корпоративной отчетности и доступности данных для инвесторов, регуляторов и общества.

📌 Что означает публикация бухгалтерской отчетности на Федресурсе

Это не публикация полного документа отчета, а размещение структурированных сведений о факте опубликования бухгалтерской/финансовой отчетности на уполномоченном информационном агентстве (СМИ).

Такое сообщение содержит:

  • наименование организации;

  • тип отчетности (годовая бухгалтерская или финансовая);

  • период, за который создана отчетность;

  • наименование СМИ, где отчет опубликован;

  • дата публикации в СМИ и сведения о самой публикации.

📍 Главное отличие публикации в Федресурсе от размещения в СМИ: Федресурс является федеральным реестроом и сведения, внесенные туда, становятся официально признанными государственным ресурсом.

📌 Основание и условия обязанности

Обязанность публиковать сведения о бухгалтерской отчетности в Федресурсе возникает только в случаях, когда отчетность подлежит обязательному раскрытию в одном из уполномоченных СМИ, например на сайтах информационных агентств, аккредитованных Центральным банком.

Это значит, что сама публикация отчетности в СМИ служит правовым основанием для последующей публикации сообщения в реестре.

🧑‍💼Кто обязан публиковать бухгалтерскую отчетность в Федресурсе

Определение круга юридических лиц, обязанных размещать сведения о бухгалтерской и/или финансовой отчетности в Федресурсе, важно для соблюдения законодательства и избегания рисков штрафов. 

📌Основной перечень обязанных

📍 В соответствии с действующими нормами публиковать сведения о бухгалтерской/финансовой отчетности в Федресурсе обязаны следующие категории компаний при условии, что они публикуют такую отчетность в СМИ (информационных агентствах):

  • публичные акционерные общества, независимо от структуры акций;

  • непубличные акционерные общества, которые осуществляют публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг;

  • непубличные общества с числом акционеров более 50, если они публикуют свою отчетность в СМИ.

📍 Как возникает обязанность

Само по себе наличие отчетности не означает обязанность публикации в Федресурсе. Обязанность возникает только в том случае, если федеральным законом предусмотрено раскрытие отчетности в СМИ. То есть компания обязана прежде опубликовать отчетность на одном из уполномоченных информационных агентств. После этого данные о публикации должны быть внесены в Федресурс в срок до 3 рабочих дней.

⚖️Практические особенности для компаний

🔎 Корпоративные структуры: для холдингов и дочерних компаний обязанность может возникать отдельно, если они сами публикуют отчетность в СМИ или обязаны это делать по закону.

🔎 Индивидуальные предприниматели: в силу закона сведения о бухгалтерской отчетности ИП обычно не публикуются в Федресурсе, поскольку обязательный раскрываемый документ должен быть опубликован в СМИ.

🔎 Упоминания об ответственности: за непредставление сведений предусмотрена административная ответственность до 50 000 ₽ на должностное лицо, а при повторных нарушениях — дисквалификация на 1–3 года.

🛠️ Как разместить бухгалтерскую отчетность в Федресурсе: пошаговая инструкция

Размещение сведений о бухгалтерской или финансовой отчетности в Федресурсе — процесс, который требует точного соблюдения процедуры и сроков. 

📍Подготовка к публикации

  1. Публикация отчетности в уполномоченном СМИ. Прежде чем вносить сведения в Федресурс, отчетность должна быть опубликована на одном из аккредитованных информационных агентств. Без этого публикация в реестре не считается обязательной по закону.

  2. Получение квалифицированной электронной подписи (КЭП). Она требуется для авторизации в «Личном кабинете» на сайте Федресурса. КЭП оформляется в аккредитованных удостоверяющих центрах и подтверждает подлинность отправляемых сведений.

  3. Доступ в «Личный кабинет» Федресурса. Авторизация осуществляется с помощью КЭП. После входа доступна форма для формирования сообщения о публикации бухотчетности.

⚠️Основные ошибки и риски

  1. Пропуск сроков. Если сведения вносятся позже установленного трехдневного периода, это считается нарушением закона. За это предусмотрена административная ответственность по ч. 68 ст. 14.25 КоАП: предупреждение, штраф на должностное лицо (до 50 000 ₽) или даже дисквалификация на 1–3 года.

  2. Некорректные сведения. Неверные даты публикации, неправильные идентификаторы или ошибки в сведениях об агентстве-источнике могут привести к отказу в регистрации и необходимости повторной подачи.

  3. Отсутствие КЭП. Без квалифицированной электронной подписи сообщение не будет принято системой.

Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности в Федресурсе — это не формальность, а часть правового регулирования, неисполнение этой обязанности может привести к административным санкциям, включая штрафы и дисквалификацию ответственных лиц.

