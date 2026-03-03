Федресурс отчетность: кто обязан публиковать бухгалтерскую отчетность и как разместить

📊 Что такое отчетность в Федресурсе и основания для публикации

📌 Такая обязанность существует с 1 октября 2016 года и направлена на повышение прозрачности корпоративной отчетности и доступности данных для инвесторов, регуляторов и общества.

📌 Что означает публикация бухгалтерской отчетности на Федресурсе

📍 Главное отличие публикации в Федресурсе от размещения в СМИ: Федресурс является федеральным реестроом и сведения, внесенные туда, становятся официально признанными государственным ресурсом.

дата публикации в СМИ и сведения о самой публикации.

Это не публикация полного документа отчета, а размещение структурированных сведений о факте опубликования бухгалтерской/финансовой отчетности на уполномоченном информационном агентстве (СМИ).

📌 Основание и условия обязанности

Обязанность публиковать сведения о бухгалтерской отчетности в Федресурсе возникает только в случаях, когда отчетность подлежит обязательному раскрытию в одном из уполномоченных СМИ, например на сайтах информационных агентств, аккредитованных Центральным банком.

Это значит, что сама публикация отчетности в СМИ служит правовым основанием для последующей публикации сообщения в реестре.