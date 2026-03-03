Маркетплейсы и товарные знаки: как новые правила защиты брендов изменят размещение на WB, Ozon и Яндекс Маркет с апреля 2026

Что изменится в 2026 году

С апреля 2026 года крупнейшие российские маркетплейсы начнут использовать прямой доступ к официальному реестру товарных знаков Роспатента для автоматизированной проверки прав продавцов на бренды. Это кардинально меняет подход к модерации контента, борьбе с нарушениями и обеспечению правовой чистоты ассортимента на цифровых торговых площадках.

Ранее маркетплейсы опирались на документы, отправленные самим продавцом или на жалобы правообладателей, что делало процесс медленным и зависимым от человеческого фактора. С интеграцией реестра Роспатента площадки смогут в режиме реального времени определять:

кому принадлежит товарный знак,

действует ли он в России,

какие товары и услуги он защищает.

Согласно сообщениям профильных источников, доступ к базам Роспатента позволит маркетплейсам существенно ускорить блокировку поддельных товаров и карточек, либо предотвращать их публикацию еще на этапе модерации.

Эффект от таких изменений очевиден: уменьшается время устранения нарушений, повышается ответственность продавцов и укрепляется защита правовых интересов брендов, зарегистрированных в реестре.

При этом важно понимать, прямой доступ площадок к реестру — это не только инструмент борьбы с контрафактом, но и механизм автоматизации модерации, который активно влияет на работу бизнеса в целом. Если раньше маркетплейсы занимались вопросами нарушения прав как частным событием, то с введением интеграции это становится регулярной технологической проверкой, встроенной в процесс публикации товара.