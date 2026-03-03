КПП ОСНО Акц моб
🔴 Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам →
Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
Маркетплейсы и товарные знаки: как новые правила защиты брендов изменят размещение на WB, Ozon и Яндекс Маркет с апреля 2026

Маркетплейсы и товарные знаки: как новые правила защиты брендов изменят размещение на WB, Ozon и Яндекс Маркет с апреля 2026

Как автоматизированная проверка прав продавцов на бренды изменит правила размещения товаров на маркетплейсах, чем удобно интеграция с Роспатентом, какие риски могут возникать и что нужно для адаптации к изменениям, разбираем в материале.

Что изменится в 2026 году

С апреля 2026 года крупнейшие российские маркетплейсы начнут использовать прямой доступ к официальному реестру товарных знаков Роспатента для автоматизированной проверки прав продавцов на бренды. Это кардинально меняет подход к модерации контента, борьбе с нарушениями и обеспечению правовой чистоты ассортимента на цифровых торговых площадках.

Ранее маркетплейсы опирались на документы, отправленные самим продавцом или на жалобы правообладателей, что делало процесс медленным и зависимым от человеческого фактора. С интеграцией реестра Роспатента площадки смогут в режиме реального времени определять:

  • кому принадлежит товарный знак,

  • действует ли он в России,

  • какие товары и услуги он защищает.

Согласно сообщениям профильных источников, доступ к базам Роспатента позволит маркетплейсам существенно ускорить блокировку поддельных товаров и карточек, либо предотвращать их публикацию еще на этапе модерации.

Эффект от таких изменений очевиден: уменьшается время устранения нарушений, повышается ответственность продавцов и укрепляется защита правовых интересов брендов, зарегистрированных в реестре.

При этом важно понимать, прямой доступ площадок к реестру — это не только инструмент борьбы с контрафактом, но и механизм автоматизации модерации, который активно влияет на работу бизнеса в целом. Если раньше маркетплейсы занимались вопросами нарушения прав как частным событием, то с введением интеграции это становится регулярной технологической проверкой, встроенной в процесс публикации товара.

Подготовьте свой товарный знак к новым правилам:

  • проверка статуса бренда;

  • анализ рисков отказа по критериям Роспатента;

  • уточнение списка классов для охвата всех товаров/услуг;

  • описание прав в соответствии с Гражданским кодексом

Практические последствия интеграции маркетплейсов с реестром товарных знаков

Если до этого маркетплейсы действовали преимущественно по жалобам или запросам правообладателей, то после интеграции такие проверки будут частью регулярной модерации. Автоматическое сопоставление данных означает, что карточки с товарами без четко подтвержденных прав могут быть удалены или не допущены к размещению даже без вмешательства правообладателя.

Такая система особенно четко выявляет разницу между зарегистрированными и незарегистрированными брендами:

  • Зарегистрированные товарные знаки уже есть в официальном реестре Роспатента — площадка видит подтвержденное право и позволяет товарам публиковаться.

  • Незарегистрированные названия или логотипы остаются без автоматического подтверждения прав — модерация может считать публикацию подозрительной или потенциально нарушающей.

Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который активно использует маркетплейсы для роста: отсутствие правового подтверждения может повлиять на репутацию продавца, скорость размещения и стабильность позиций в поиске и выдаче площадки.

Автоматическая интеграция с реестром товарных знаков меняет правила игры, размещение товара на маркетплейсе теперь тесно связано с правовым статусом бренда, и незарегистрированные обозначения могут столкнуться с дополнительными операционными препятствиями.

Регистрация товарного знака подача за 24 часа

Зарегистрируем или вернем деньги

Реальные риски для бизнеса при отсутствии регистрации товарного знака и адаптации к новым правилам

1. Автоматизированные блокировки товаров без подтвержденных прав

С интеграцией реестра маркетплейсы смогут в режиме реального времени сверять права, что сокращает время на обнаружение нарушений и дает механизм для быстрой блокировки карточек. 

2. Повышение требований к правовой чистоте ассортимента

Маркетплейсы стремятся минимизировать юридические риски для себя и покупателей и будут опираться на данные официального реестра Роспатента при оценке правомерности использования брендов.

Это означает, что товары, связанные с незарегистрированными знаками или частично зарегистрированными правами, могут оказаться в зоне риска, даже при отсутствии претензий со стороны третьих лиц.

Перед подачей в Роспатент важно не только понимать риски, но и уметь самостоятельно оценить свой товарный знак на предмет уникальности, сходства с другими, описательности и правильного подбора классов МКТУ.

Для этого мы подготовили бесплатную инструкцию «Как самостоятельно проверить товарный знак», чек-лист, который поможет быстро понять, где могут быть проблемы и что стоит доработать перед регистрацией.

3. Рост ответственности продавцов

С автоматизацией сверки прав на товарный знак маркетплейсы скорее всего начнут применять более строгие меры к тем, кто публикует товары с брендами без подтвержденных прав. Это может выражаться в:

  • приостановке публикации контента;

  • ограничении функциональности карточек;

  • дополнительной модерации или проверках со стороны площадок.

4. Ухудшение позиций в выдаче и доверия покупателей

Карточки товаров, у которых отсутствует подтвержденный статус прав на бренд, могут восприниматься платформами как менее надежные или потенциально рискованные, что может повлиять на алгоритмы выдачи и рейтинг.

Защити свой бренд на маркетплейсах:

  • подтверждение исключительных прав на бренд, защищающее от копирования;

  • возможность официально использовать символ ® для повышения доверия потребителей;

  • уменьшение рисков автоматической блокировки карточек на маркетплейсах. 

Регистрация товарного знака подача за 24 часа

Зарегистрируем или вернем деньги

Как адаптироваться продавцам к новым требованиям маркетплейсов и защите товарных знаков

Чтобы адаптироваться к новым требованиям, продавцам следует действовать по нескольким направлениям:

  1. Обеспечить актуальность регистрации бренда. Зарегистрированный товарный знак должен быть внесен в реестр Роспатента и актуален по всем направлениям вашего ассортимента. Это не только подтверждает ваши права перед маркетплейсом, но и обеспечивает автоматическое подтверждение прав при модерации карточек.

  2. Проверить статус прав на категорию товаров. Интеграция с реестром означает, что маркетплейсы смогут автоматически проверять права на товарные знаки, в том числе по конкретным классам МКТУ, что важно при публикации широкого ассортимента.

  3. Отслеживать уведомления платформ. Многие площадки планируют уведомлять продавцов о том, что права на товарный знак не подтверждены автоматически, что в будущем может привести к блокировкам. Важно своевременно обновлять данные и оперативно реагировать на предупреждения.

  4. Привести документы в порядок. Компании должны удостовериться, что информация о правообладателе, название бренда, контактные данные и сопроводительные документы соответствуют данным в реестре Роспатента. Это избавляет от ошибок при автоматической проверке и минимизирует риски отказа.

Интеграция маркетплейсов с реестром товарных знаков Роспатента с апреля 2026 превращает регистрацию бренда из формальности в операционный стандарт. Продавцы, которые подготовят свои права заранее и актуализируют данные, получат стабильный доступ к цифровым каналам, защитят свои бренды от автоматических блокировок и минимизируют юридические риски при работе с маркетплейсами. 

В условиях автоматизированной верификации прав на маркетплейсах важно не откладывать подготовку товарного знака. Правильно оформленная регистрация в реестре Роспатента дает уверенность, что ваша торговая марка будет корректно отражена в данных маркетплейсов, а товары успешно опубликованы.

Если вы еще не проверяли статус своего бренда или сомневаетесь в полноте регистрации, полезно провести комплексный аудит прав на товарный знак. Он поможет определить:

  • как ваше обозначение зарегистрировано;

  • охватывает ли оно все актуальные товары/услуги;

  • есть ли риски автоматической модерации на площадках.

Практика показывает, что большинство нарушений возникает из-за отсутствия понимания деталей. Именно эти детали мы разберем на вебинаре посвященному товарным знакам 2 марта | онлайн. Зарегистрироваться можно в нашем Telegram-канале.

Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFFwmhBX

Информации об авторе

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24

Ваш бизнес под защитой 24/7!

526 подписчиков53 поста

Комментарии

1
ГлавнаяАкция 1+3