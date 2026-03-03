Маркетплейсы и товарные знаки: как новые правила защиты брендов изменят размещение на WB, Ozon и Яндекс Маркет с апреля 2026

Что изменится в 2026 году
С апреля 2026 года крупнейшие российские маркетплейсы начнут использовать прямой доступ к официальному реестру товарных знаков Роспатента для автоматизированной проверки прав продавцов на бренды. Это кардинально меняет подход к модерации контента, борьбе с нарушениями и обеспечению правовой чистоты ассортимента на цифровых торговых площадках.
Ранее маркетплейсы опирались на документы, отправленные самим продавцом или на жалобы правообладателей, что делало процесс медленным и зависимым от человеческого фактора. С интеграцией реестра Роспатента площадки смогут в режиме реального времени определять:
кому принадлежит товарный знак,
действует ли он в России,
какие товары и услуги он защищает.
Согласно сообщениям профильных источников, доступ к базам Роспатента позволит маркетплейсам существенно ускорить блокировку поддельных товаров и карточек, либо предотвращать их публикацию еще на этапе модерации.
Эффект от таких изменений очевиден: уменьшается время устранения нарушений, повышается ответственность продавцов и укрепляется защита правовых интересов брендов, зарегистрированных в реестре.
При этом важно понимать, прямой доступ площадок к реестру — это не только инструмент борьбы с контрафактом, но и механизм автоматизации модерации, который активно влияет на работу бизнеса в целом. Если раньше маркетплейсы занимались вопросами нарушения прав как частным событием, то с введением интеграции это становится регулярной технологической проверкой, встроенной в процесс публикации товара.
Подготовьте свой товарный знак к новым правилам:
проверка статуса бренда;
анализ рисков отказа по критериям Роспатента;
уточнение списка классов для охвата всех товаров/услуг;
описание прав в соответствии с Гражданским кодексом.
Практические последствия интеграции маркетплейсов с реестром товарных знаков
Если до этого маркетплейсы действовали преимущественно по жалобам или запросам правообладателей, то после интеграции такие проверки будут частью регулярной модерации. Автоматическое сопоставление данных означает, что карточки с товарами без четко подтвержденных прав могут быть удалены или не допущены к размещению даже без вмешательства правообладателя.
Такая система особенно четко выявляет разницу между зарегистрированными и незарегистрированными брендами:
Зарегистрированные товарные знаки уже есть в официальном реестре Роспатента — площадка видит подтвержденное право и позволяет товарам публиковаться.
Незарегистрированные названия или логотипы остаются без автоматического подтверждения прав — модерация может считать публикацию подозрительной или потенциально нарушающей.
Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который активно использует маркетплейсы для роста: отсутствие правового подтверждения может повлиять на репутацию продавца, скорость размещения и стабильность позиций в поиске и выдаче площадки.
Автоматическая интеграция с реестром товарных знаков меняет правила игры, размещение товара на маркетплейсе теперь тесно связано с правовым статусом бренда, и незарегистрированные обозначения могут столкнуться с дополнительными операционными препятствиями.
Регистрация товарного знака подача за 24 часа
Зарегистрируем или вернем деньги
Реальные риски для бизнеса при отсутствии регистрации товарного знака и адаптации к новым правилам
1. Автоматизированные блокировки товаров без подтвержденных прав
С интеграцией реестра маркетплейсы смогут в режиме реального времени сверять права, что сокращает время на обнаружение нарушений и дает механизм для быстрой блокировки карточек.
2. Повышение требований к правовой чистоте ассортимента
Маркетплейсы стремятся минимизировать юридические риски для себя и покупателей и будут опираться на данные официального реестра Роспатента при оценке правомерности использования брендов.
Это означает, что товары, связанные с незарегистрированными знаками или частично зарегистрированными правами, могут оказаться в зоне риска, даже при отсутствии претензий со стороны третьих лиц.
Перед подачей в Роспатент важно не только понимать риски, но и уметь самостоятельно оценить свой товарный знак на предмет уникальности, сходства с другими, описательности и правильного подбора классов МКТУ.
Для этого мы подготовили бесплатную инструкцию «Как самостоятельно проверить товарный знак», чек-лист, который поможет быстро понять, где могут быть проблемы и что стоит доработать перед регистрацией.
3. Рост ответственности продавцов
С автоматизацией сверки прав на товарный знак маркетплейсы скорее всего начнут применять более строгие меры к тем, кто публикует товары с брендами без подтвержденных прав. Это может выражаться в:
приостановке публикации контента;
ограничении функциональности карточек;
дополнительной модерации или проверках со стороны площадок.
4. Ухудшение позиций в выдаче и доверия покупателей
Карточки товаров, у которых отсутствует подтвержденный статус прав на бренд, могут восприниматься платформами как менее надежные или потенциально рискованные, что может повлиять на алгоритмы выдачи и рейтинг.
Защити свой бренд на маркетплейсах:
подтверждение исключительных прав на бренд, защищающее от копирования;
возможность официально использовать символ ® для повышения доверия потребителей;
уменьшение рисков автоматической блокировки карточек на маркетплейсах.
Регистрация товарного знака подача за 24 часа
Зарегистрируем или вернем деньги
Как адаптироваться продавцам к новым требованиям маркетплейсов и защите товарных знаков
Чтобы адаптироваться к новым требованиям, продавцам следует действовать по нескольким направлениям:
Обеспечить актуальность регистрации бренда. Зарегистрированный товарный знак должен быть внесен в реестр Роспатента и актуален по всем направлениям вашего ассортимента. Это не только подтверждает ваши права перед маркетплейсом, но и обеспечивает автоматическое подтверждение прав при модерации карточек.
Проверить статус прав на категорию товаров. Интеграция с реестром означает, что маркетплейсы смогут автоматически проверять права на товарные знаки, в том числе по конкретным классам МКТУ, что важно при публикации широкого ассортимента.
Отслеживать уведомления платформ. Многие площадки планируют уведомлять продавцов о том, что права на товарный знак не подтверждены автоматически, что в будущем может привести к блокировкам. Важно своевременно обновлять данные и оперативно реагировать на предупреждения.
Привести документы в порядок. Компании должны удостовериться, что информация о правообладателе, название бренда, контактные данные и сопроводительные документы соответствуют данным в реестре Роспатента. Это избавляет от ошибок при автоматической проверке и минимизирует риски отказа.
Интеграция маркетплейсов с реестром товарных знаков Роспатента с апреля 2026 превращает регистрацию бренда из формальности в операционный стандарт. Продавцы, которые подготовят свои права заранее и актуализируют данные, получат стабильный доступ к цифровым каналам, защитят свои бренды от автоматических блокировок и минимизируют юридические риски при работе с маркетплейсами.
В условиях автоматизированной верификации прав на маркетплейсах важно не откладывать подготовку товарного знака. Правильно оформленная регистрация в реестре Роспатента дает уверенность, что ваша торговая марка будет корректно отражена в данных маркетплейсов, а товары успешно опубликованы.
Если вы еще не проверяли статус своего бренда или сомневаетесь в полноте регистрации, полезно провести комплексный аудит прав на товарный знак. Он поможет определить:
как ваше обозначение зарегистрировано;
охватывает ли оно все актуальные товары/услуги;
есть ли риски автоматической модерации на площадках.
Практика показывает, что большинство нарушений возникает из-за отсутствия понимания деталей. Именно эти детали мы разберем на вебинаре посвященному товарным знакам 2 марта | онлайн. Зарегистрироваться можно в нашем Telegram-канале.
